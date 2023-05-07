AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak?

Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılacak AK Parti büyük İstanbul mitingi, 15 Temmuz'da darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Özellikle mitinge katılmak isteyen binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren detayları öğrenmek üzere "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nerede yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi saati, yeri ve tüm detaylar.