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Haberler Fotohaber AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 09:35

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak?

Türkiye'de sandık başına gitmeye 1 hafta kala "Büyük İstanbul Mitingi" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek. Binlerce vatandaşın katılması beklenen mitinge saatler kala ise "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor, nerede yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. AK Parti İstanbul Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak. Peki, AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nerede yapılacak? İşte detaylar.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak?

Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılacak AK Parti büyük İstanbul mitingi, 15 Temmuz'da darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Özellikle mitinge katılmak isteyen binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren detayları öğrenmek üzere "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nerede yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi saati, yeri ve tüm detaylar.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

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AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.

Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak?

Yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi. Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak?

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ OLACAK

Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

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