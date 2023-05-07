AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak?

Türkiye'de sandık başına gitmeye 1 hafta kala "Büyük İstanbul Mitingi" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek. Binlerce vatandaşın katılması beklenen mitinge saatler kala ise "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor, nerede yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. AK Parti İstanbul Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak. Peki, AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nerede yapılacak? İşte detaylar.