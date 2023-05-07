AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitingine katılım oranı kaç?

Seçime 1 hafta kadar kısa bir süre kala bugün düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaşın katılması beklenen "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Öte yandan en çok merak edilen konu ise "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?" sorusu oluyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalıştı. Bugün büyük gün! Peki, AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? İşte detaylar.