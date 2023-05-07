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Haberler Fotohaber AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitingine katılım oranı kaç?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:30

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitingine katılım oranı kaç?

Seçime 1 hafta kadar kısa bir süre kala bugün düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaşın katılması beklenen "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Öte yandan en çok merak edilen konu ise "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?" sorusu oluyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalıştı. Bugün büyük gün! Peki, AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? İşte detaylar.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitingine katılım oranı kaç?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Binlerce vatandaşın akın akın Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya katılım sağlaması bekleniyor. Bu noktada ise "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?" sorusu yanıt arıyor. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla saat 16.00'da başlayacak. Mitinge milyonun üzerinde yoğun katılım beklenirken bazı yollar ve güzergahlar trafiğe kapatıldı. Peki, AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? İşte detaylar.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitingine katılım oranı kaç?

AK PARTİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Tarihi buluşma saatler 16.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Henüz katılım oranı belli değil ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıyor. Dev miting için alana giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik önlemleri için çalışmalar tamamlandı. Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi.

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AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitingine katılım oranı kaç?

ATATÜRK HAVALİMANI MİLYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitingine katılım oranı kaç?

ERDOĞAN'IN İSTANBUL MİTİNGİ İÇİN "YÜZYILIN MİTİNGİ" İFADESİ

Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

ULAŞIM REHBERİ YAYINLANDI

Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitingine katılım oranı kaç?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

MARMARAY İLE GELMEK İSTEYENLER:

Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

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