AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitingine katılım oranı kaç?

AK PARTİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Tarihi buluşma saatler 16.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Henüz katılım oranı belli değil ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

AHaber CANLI YAYIN

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıyor. Dev miting için alana giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik önlemleri için çalışmalar tamamlandı. Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi.