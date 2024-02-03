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Haberler Fotohaber AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı için geri sayım! AK Parti Hatay Antakya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 12:00

AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı için geri sayım! AK Parti Hatay Antakya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Geri sayım devam ederken siyasi partilerin aday listesi açıklamaları da hız kazandı. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk olurken gözler ilçe adaylarına çevrildi. Bu noktada AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. İşte ayrıntılar…

AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı için geri sayım! AK Parti Hatay Antakya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Beş yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım deva m ediyor. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Seçimi, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca seçmen, bu tarihte vatandaşlık görevlerinden biri olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk olarak belirlenmişti. Şimdi ise gündemde ilçe belediye başkan adayları var. Bu noktada AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu akıllarda yerini aldı. Antakya sakinleri resmi açıklamaları takip ediyor. İşte yanıtı.

AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı için geri sayım! AK Parti Hatay Antakya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ HATAY ANTAKYA ADAYI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

AK Parti Hatay ilçe belediye başkan adayları, 3 Şubat 2024 Cumartesi günü açıklanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Antakya Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Hatay'ın ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak.

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AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı için geri sayım! AK Parti Hatay Antakya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI AÇIKLANDI!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen aday tanıtım toplantılarının ilki 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre merkezinde gerçekleşti ve 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayı açıklandı. Daha sonra 18 Ocak'ta Ankara ATO Kongre Merkezi'nde 48 adayın daha isimleri paylaşıldı.

Böylece AK Parti'de il adayları tamamlandı. AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk oldu.

AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı için geri sayım! AK Parti Hatay Antakya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı için geri sayım! AK Parti Hatay Antakya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

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