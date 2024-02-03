AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı için geri sayım! AK Parti Hatay Antakya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Beş yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım deva m ediyor. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Seçimi, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca seçmen, bu tarihte vatandaşlık görevlerinden biri olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk olarak belirlenmişti. Şimdi ise gündemde ilçe belediye başkan adayları var. Bu noktada AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu akıllarda yerini aldı. Antakya sakinleri resmi açıklamaları takip ediyor. İşte yanıtı.