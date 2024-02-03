Giriş Tarihi: 03.02.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
12:00
AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı için geri sayım! AK Parti Hatay Antakya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Geri sayım devam ederken siyasi partilerin aday listesi açıklamaları da hız kazandı. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk olurken gözler ilçe adaylarına çevrildi. Bu noktada AK Parti Hatay Antakya Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. İşte ayrıntılar…