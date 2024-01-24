AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Mamak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

AK PARTİ MAMAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANIYOR!

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da yapılacak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını da ilan edecek.