Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
11:23
AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Mamak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise gözler ATO Congresium'da açıklanacak olan Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı kim olacak sorusu yanıt arıyor. İşte, detaylar…