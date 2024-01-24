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Haberler Fotohaber AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Mamak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 11:23

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Mamak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise gözler ATO Congresium'da açıklanacak olan Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı kim olacak sorusu yanıt arıyor. İşte, detaylar…

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Mamak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

AK Parti ilçelerin belediye başkan adayları isim listesi, seçmenler tarafından merak konusu olmayı sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihle birlikte 31 Mart yerel seçimleri öncesinde adaylar tek tek açıklanmaya devam ediyorken Ak Parti Mamak Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte, detaylar…

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Mamak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan adayını açıkladı.

AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu.

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AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Mamak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

AK PARTİ MAMAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANIYOR!

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da yapılacak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını da ilan edecek.

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Mamak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA DUYURULACAK

AK Parti'de beyannamenin ise 30 Ocak'ta açıklanması planlanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor.

Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek seçim kampanyasına yoğunlaşmaktır.'' dedi.

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Mamak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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