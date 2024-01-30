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Haberler Fotohaber AK Parti seçim beyannamesi 2024 tamamlandı! AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 07:30

AK Parti seçim beyannamesi 2024 tamamlandı! AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimler için 31 Mart Pazar günü sandık başında olacak. Gelen belediye başkan adayları isimlerinin ardından AK Parti seçim beyannamesi 2024 maddeleri beklenmeye başladı. 8 ana başlıktan oluşan beyannamenin yapı taşı dirençli şehirler olacak. ''Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik'' başlıklı seçim çalışması için heyecan dorukta. Peki, AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak, içeriğinde neler var? İşte, detaylar…

AK Parti seçim beyannamesi 2024 tamamlandı! AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Ankara'da açıklanacak AK Parti seçim beyannamesinde neler var sorusu 8 ana başlıkta şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan belediye başkan adayları sonrası çalışmalar bir bir duyuruluyor. Sağlıklı, yaşanabilir doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu şehirler beyannamenin omurgasını oluşturuyor. Peki, 2024 AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AK Parti seçim beyannamesi 2024 tamamlandı! AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN GERÇEK BELEDİYECİLİK!

AK Parti yerel seçim beyannamesi tamamlandı. 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' başlıklı beyanname Ankara'da vatandaşlar ile buluşacak.

Beyannamesinin yapı taşı 8 ana maddeden oluşacak:

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AK Parti seçim beyannamesi 2024 tamamlandı! AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3. Dirençli Şehirler

AK Parti seçim beyannamesi 2024 tamamlandı! AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6. Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

AK Parti seçim beyannamesi 2024 tamamlandı! AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

7. Kültür Üreten Şehirler

8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği

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