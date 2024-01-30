AK Parti seçim beyannamesi 2024 tamamlandı! AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Ankara'da açıklanacak AK Parti seçim beyannamesinde neler var sorusu 8 ana başlıkta şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan belediye başkan adayları sonrası çalışmalar bir bir duyuruluyor. Sağlıklı, yaşanabilir doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu şehirler beyannamenin omurgasını oluşturuyor. Peki, 2024 AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?