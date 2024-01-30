AK Parti seçim beyannamesi 2024 tamamlandı! AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
07:30
Türkiye Yerel Seçimler için 31 Mart Pazar günü sandık başında olacak. Gelen belediye başkan adayları isimlerinin ardından AK Parti seçim beyannamesi 2024 maddeleri beklenmeye başladı. 8 ana başlıktan oluşan beyannamenin yapı taşı dirençli şehirler olacak. ''Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik'' başlıklı seçim çalışması için heyecan dorukta. Peki, AK Parti seçim beyannamesi ne zaman saat kaçta açıklanacak, içeriğinde neler var? İşte, detaylar…