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Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 04.09.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 16:48
Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
Küresel piyasalardaki jeopolitik krizler, Türkiye'deki pompa etiketlerini etkilemeye devam ediyor. Dün gece yarısı itibarıyla motorin ve benzin gruplarına gelen zam sonrası gözler 4 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları listelerine çevrildi. Motorin 90 TL bandını aştı. Peki; bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir rakamları...