Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

ABD ile İran arasında artan gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini durma noktasına getirmesi, Brent petrol varil değerini hızla 96 dolar sınırına taşıdı. Tedarik zincirindeki bu ciddi daralma, iç piyasada sürücülerin maliyetlerini doğrudan artırarak ulaşım sektörü için zorlu bir süreci başlattı. Bu noktada akaryakıt fiyatları benzin ve motorin fiyatı özelinde il il sorgulanıyor.