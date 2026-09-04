Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 04.09.2026 16:45 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 16:48

Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Küresel piyasalardaki jeopolitik krizler, Türkiye'deki pompa etiketlerini etkilemeye devam ediyor. Dün gece yarısı itibarıyla motorin ve benzin gruplarına gelen zam sonrası gözler 4 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları listelerine çevrildi. Motorin 90 TL bandını aştı. Peki; bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir rakamları...

  • ABONE OL
Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

ABD ile İran arasında artan gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini durma noktasına getirmesi, Brent petrol varil değerini hızla 96 dolar sınırına taşıdı. Tedarik zincirindeki bu ciddi daralma, iç piyasada sürücülerin maliyetlerini doğrudan artırarak ulaşım sektörü için zorlu bir süreci başlattı. Bu noktada akaryakıt fiyatları benzin ve motorin fiyatı özelinde il il sorgulanıyor.

Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE NE KADAR ZAM GELDİ?

Petrol fiyatlarındaki keskin yükseliş, yurt içindeki tabelalara üst üste zam olarak yansıdı. Sektör kaynaklarından alınan verilere göre, ilk dalga 3 Eylül gece yarısı LPG (otogaz) grubuna vurarak litre başına 1.10 TL'lik bir artış getirdi. 4 Eylül gece yarısı ise motorinin litre fiyatına 7.76 TL, benzinin litre fiyatına ise 2.47 TL tutarında bir zam yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

4 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen son çifte zammın ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları tamamen değişti. Yeni tarifeye göre 4 Eylül itibarıyla oluşan güncel fiyatlar şu şekilde listelendi:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 76.92 TL

Motorin: 88.89 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 76.78 TL

Motorin: 88.75 TL

LPG: 34.39 TL

Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Ankara:

Benzin: 77.89 TL

Motorin: 90.02 TL

LPG: 35.09 TL

Akaryakıt Fiyatları 4 Eylül 2026: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

İzmir:

Benzin: 77.17 TL

Motorin: 90.29 TL

LPG: 34.99 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA