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Haberler Fotohaber Akdeniz depremi son dakika haberi: 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 06:06

Akdeniz depremi son dakika haberi: 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?

Akdeniz depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Akdeniz'de Yunanistan açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Deprem Türkiye'den de hissedildi. 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Akdeniz deprem son dakika bilgileri…

Akdeniz depremi son dakika haberi: 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?

Son dakika Akdeniz'de deprem meydana geldi. Yunanistan açıklarında yaşanan deprem sonrası Türkiye'deki vatandaşlar da sarsıntıdan etkilend.. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 2 Ağustos 2023 Akdeniz deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Akdeniz depremi son dakika haberi: 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?

AKDENİZ'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

2 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 00.53'te Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Akdeniz depremi son dakika haberi: 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?

AFAD depremi yerin 6 km altında kaydetti.

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2023-08-02

Saat:00:52:46 TSİ

Enlem:35.074 N

Boylam:26.343 E

Derinlik:6.07 km

Akdeniz depremi son dakika haberi: 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Akdeniz depremi son dakika haberi: 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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