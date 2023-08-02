Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 06:06

Akdeniz depremi son dakika haberi: 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Akdeniz'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?

Akdeniz depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Akdeniz'de Yunanistan açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Deprem Türkiye'den de hissedildi. 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Akdeniz deprem son dakika bilgileri…