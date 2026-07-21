Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2026: AKDÜ taban puanlarıyla 2-4 yıllık bölümler ve sıralamaları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|310
310
300
300
|318
318
308
308
|507,48391
505,27530
518,77759
516,32898
|7.981
8.580
8.458
8.295
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Tıp
(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|485,95228
474,25194
495,73908
499,18813
|18.550
22.842
21.391
18.094
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
110
110
110
|77
113
113
113
|474,64536
463,49874
484,94450
487,58796
|26.020
29.333
28.837
26.038
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Tıp
(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|473,891
446,82672
483,28015
479,95728
|26.560
40.913
30.089
31.797
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Diş Hekimliği
(Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
8
10
10
|6
8
10
10
|461,10043
446,10139
469,15334
470,60770
|36.460
41.444
41.274
39.172
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|457,31334
454,30484
—
—
|39.658
35.495
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Tıp
(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
10
10
10
|20
2
10
10
|452,37885
Dolmadı
463,80567
466,79625
|43.968
Dolmadı
45.969
42.321
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
75
75
|82
82
77
77
|451,92373
456,25486
491,23825
484,19270
|44.369
34.200
24.384
28.567
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
10
9
|9
9
10
9
|443,90908
424,00126
449,85210
453,30392
|51.757
59.529
58.350
53.688
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Diş Hekimliği
(Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
11
10
10
|19
11
10
10
|442,70217
423,87211
460,00616
457,67200
|52.916
59.650
49.295
49.952
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
75
75
|62
77
77
77
|433,01481
412,13991
441,44185
434,01399
|62.352
70.397
66.161
71.059
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Diş Hekimliği
(Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
11
10
10
|15
3
10
10
|429,33402
Dolmadı
435,58235
434,65181
|66.143
Dolmadı
71.632
70.426
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
42
35
|25
—
26
35
|416,83667
Dolmadı
Dolmadı
406,29535
|79.562
Dolmadı
Dolmadı
99.191
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|26
26
18
16
|26
11
18
16
|410,88627
Dolmadı
431,56036
417,08930
|86.144
Dolmadı
75.601
87.623
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|410,05263
380,07007
406,52816
389,37028
|87.058
105.217
102.681
118.516
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
5
5
|1
1
5
1
|403,40036
338,44701
324,40993
Dolmadı
|94.751
168.726
248.794
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
10
|10
10
9
10
|399,31971
412,21116
445,52608
443,02938
|99.804
70.328
62.327
62.781
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|200
210
210
210
|210
222
222
216
|395,75014
368,68163
388,07474
384,23255
|104.086
119.771
126.151
124.925
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
90
90
|52
62
93
93
|390,09298
371,57082
392,35546
385,27809
|111.381
115.931
120.433
123.597
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
11
9
|11
11
11
9
|380,3225
378,93643
432,71349
430,21355
|124.511
106.580
74.418
74.648
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|373,32547
350,55123
373,58802
337,18435
|134.657
147.172
147.208
200.246
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|369,07672
—
—
—
|141.074
…
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
85
85
85
|27
91
90
88
|368,9854
339,00557
362,24284
358,48883
|141.214
…
165.880
161.554
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|368,49032
337,61766
347,66656
330,67493
|141.980
170.311
193.519
213.898
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|368,0995
364,19626
385,52284
345,11709
|142.596
126.118
129.664
184.802
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
10
|7
7
9
10
|362,59385
333,13129
417,12055
399,08195
|151.478
179.054
90.683
107.116
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
80
80
|29
32
84
82
|360,87054
340,75268
363,19721
374,32514
|154.433
164.273
164.208
138.106
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|351,60121
—
—
—
|171.201
…
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|349,26748
361,00441
432,67663
439,92067
|175.784
130.728
74.459
65.675
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|42
79
74
72
|346,69046
315,50634
338,62239
335,02844
|180.761
219.892
213.121
204.686
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|53
52
72
72
|343,02626
326,25433
353,18783
333,18985
|188.229
193.892
182.455
208.504
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|340,54029
322,61820
339,60029
313,98551
|193.576
202.148
210.855
253.560
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
25
25
|22
22
27
26
|340,42733
316,25216
329,36311
315,41066
|193.829
217.951
235.667
249.993
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
14
13
|14
14
14
13
|339,63706
315,37206
333,44487
328,18439
|195.563
220.259
225.469
219.423
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|338,94073
314,83386
328,77593
318,54064
|197.105
221.645
237.198
242.128
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|336,19702
327,59470
333,56855
311,19624
|203.215
190.926
225.149
261.107
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|46
54
70
70
|50
58
74
72
|335,18245
321,40865
341,13981
331,47331
|205.536
205.131
207.373
212.186
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|334,04241
317,95818
342,02349
336,33314
|208.205
213.622
205.437
202.013
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
4
3
3
|2
4
3
1
|333,66335
311,44832
326,42693
Dolmadı
|209.063
230.793
243.323
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
10
10
|9
9
10
9
|332,7555
315,59111
329,40344
Dolmadı
|211.230
219.657
235.564
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
12
20
|9
9
12
20
|330,70868
308,95163
324,39976
309,38897
|216.035
237.754
248.826
266.103
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
9
10
|6
6
9
10
|327,30451
316,30521
372,74983
357,96379
|224.597
217.797
148.527
162.387
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
1
5
5
|5
1
2
2
|325,87598
314,43014
Dolmadı
Dolmadı
|228.227
222.700
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
2
5
3
|1
2
5
3
|325,68809
295,19091
309,05571
301,29033
|228.736
281.580
295.259
289.638
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
8
11
12
|9
8
11
12
|319,84944
305,13216
332,48818
330,21571
|244.640
248.830
227.766
214.913
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
37
32
31
|316,03565
292,36808
307,87589
293,18698
|255.565
291.623
299.285
315.576
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
30
30
30
|21
22
13
8
|314,31021
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|260.789
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
55
55
|42
42
58
57
|306,96939
291,12401
305,92823
289,84858
|284.232
296.201
306.016
327.135
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|306,3455
290,98626
306,88439
305,58364
|286.303
296.763
302.707
276.886
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
8
10
15
|7
8
10
15
|304,80419
286,35377
302,83346
292,33742
|291.588
315.007
317.202
318.394
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İnşaat Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|304,76207
—
—
—
|291.745
…
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|27
27
27
26
|304,64429
286,63543
307,70741
289,95832
|292.125
313.817
299.839
326.741
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
9
18
|6
6
9
18
|303,93607
288,68788
305,40250
286,32573
|294.684
305.592
307.952
339.704
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
20
20
|11
7
3
3
|303,07464
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|297.680
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|54
79
74
72
|301,36231
282,28791
299,31536
287,40739
|303.790
332.019
330.206
335.811
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
13
|12
12
12
13
|300,27892
284,54977
347,35885
310,09714
|307.687
322.517
194.151
264.070
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
9
8
15
|8
9
8
15
|299,10652
286,87603
310,78092
291,03021
|312.052
312.834
289.478
322.863
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|298,95504
281,33749
291,18199
279,33097
|312.617
336.280
363.223
366.697
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
16
|7
7
9
16
|298,31982
281,85410
296,41313
259,26833
|315.001
333.975
341.468
463.079
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
35
35
|27
27
37
36
|297,86562
279,04279
289,91080
277,26220
|316.763
346.650
368.751
375.180
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
9
16
|6
6
9
16
|296,99147
278,86303
299,26220
289,14490
|320.061
347.467
330.441
329.630
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
38
40
|40
40
38
40
|296,77473
277,99521
302,49035
292,57899
|320.812
351.475
318.471
317.572
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
16
|7
7
9
16
|295,15778
279,35426
295,65642
276,18344
|327.043
345.207
344.595
379.713
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
10
|7
7
9
10
|294,57745
281,08397
295,71982
281,01378
|329.371
337.423
344.331
359.823
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
7
9
10
|6
7
9
10
|294,32109
286,29126
301,58509
280,22749
|330.378
315.281
321.791
362.933
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|292,02622
—
—
—
|339.885
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
9
9
15
|8
9
9
15
|290,83607
277,73279
301,86379
277,54058
|344.807
352.763
320.769
373.990
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Gerontoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
65
60
60
|49
69
64
62
|290,71422
269,63358
268,76840
252,58379
|345.326
394.449
476.990
503.822
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
6
8
|4
4
6
8
|290,61884
284,64880
299,52832
257,31529
|345.713
322.074
329.383
474.323
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|290,45071
278,09864
292,46693
285,25123
|346.426
350.996
357.726
343.565
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|288,48195
269,18536
278,67180
268,26717
|355.002
397.033
421.824
415.846
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
41
41
|288,46507
272,93331
286,91476
279,26386
|355.088
376.481
381.917
366.953
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|36
36
38
27
|36
36
38
27
|276,20261
248,52736
291,12036
280,85058
|414.672
544.048
363.480
360.457
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Kimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
—
|1
1
2
—
|273,09276
274,53205
261,14182
—
|431.735
368.434
526.094
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
35
35
|27
27
37
36
|272,29454
259,37733
265,35624
252,50930
|436.284
458.045
498.217
504.329
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
6
5
8
|5
6
5
8
|271,67216
278,06827
295,41842
270,46320
|439.936
351.138
345.598
405.373
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
30
|37
37
37
31
|271,5537
255,87284
263,08689
247,49728
|440.625
483.423
512.851
538.892
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|2
—
—
—
|270,43447
—
—
—
|447.275
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
8
5
8
|5
8
5
8
|269,55798
231,12047
281,57533
232,27346
|452.541
732.179
407.128
668.942
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|267,41829
254,53819
261,48115
253,10488
|465.742
493.676
523.770
500.464
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Hemşirelik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|29
29
29
20
|29
29
29
20
|262,7109
259,73662
280,17493
277,19575
|496.823
455.571
414.085
375.456
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|22
22
19
10
|22
22
19
10
|257,92726
176,84943
277,77260
266,17942
|531.253
1.285.381
426.511
426.209
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Aktüerya Bilimleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
10
|8
8
10
10
|257,33468
229,38094
238,39396
207,44850
|535.715
754.000
719.062
965.394
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Fizik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|257,04747
261,29999
263,62831
—
|537.910
445.058
509.386
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Kimya
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
5
2
|5
4
5
2
|245,96568
238,35977
233,54401
248,99120
|634.193
646.176
770.682
528.131
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
17
16
8
|17
16
16
8
|241,10759
Dolmadı
273,96238
260,99972
|683.765
Dolmadı
447.273
453.310
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|21
21
22
7
|21
21
22
7
|235,7916
226,35500
241,81026
248,19547
|742.957
792.354
684.912
533.850
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|235,05956
—
—
—
|751.433
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
15
12
5
|16
15
12
5
|233,67303
177,50670
254,74965
259,00081
|767.477
1.283.121
572.909
464.603
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
23
23
12
|27
23
23
12
|228,88244
261,90603
282,03980
272,77445
|824.784
441.102
404.936
394.697
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
13
9
5
|12
11
9
5
|227,62012
Dolmadı
255,55168
238,29752
|840.230
Dolmadı
566.668
612.660
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
14
15
10
|12
14
15
10
|221,78687
246,54937
276,20210
285,22102
|912.867
562.299
434.945
343.692
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
17
9
7
|17
17
9
7
|219,57022
204,52545
242,95223
231,64132
|940.123
1.064.794
674.002
675.205
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
15
14
7
|16
15
14
7
|215,8579
217,07412
257,83689
242,16190
|985.443
912.389
549.517
579.893
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
17
9
7
|17
13
9
7
|195,41761
Dolmadı
232,47961
227,69211
|1.190.708
Dolmadı
782.702
716.272
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
14
8
|14
14
14
8
|186,89621
218,11228
233,36823
249,96771
|1.245.192
899.004
772.602
521.293
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
12
5
—
|10
8
5
—
|178,97007
Dolmadı
246,04907
—
|1.274.934
Dolmadı
645.179
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|18
34
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
331,11938
328,11986
|Dolmadı
Dolmadı
231.246
219.556
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Aktüerya Bilimleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Aktüerya Bilimleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
—
—
|1
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
27
16
|19
20
27
16
|Dolmadı
223,67183
243,20658
247,02694
|Dolmadı
827.053
671.685
542.366
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
19
27
16
|6
10
27
16
|Dolmadı
Dolmadı
246,57496
232,93143
|Dolmadı
Dolmadı
640.381
662.416
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
14
6
|4
7
14
6
|Dolmadı
Dolmadı
214,43558
239,11596
|Dolmadı
Dolmadı
1.005.449
605.470
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
19
14
10
|10
9
14
10
|Dolmadı
Dolmadı
364,70680
344,88912
|Dolmadı
Dolmadı
161.597
185.238
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|36
36
37
30
|24
32
37
30
|Dolmadı
Dolmadı
377,45440
346,38978
|Dolmadı
Dolmadı
141.257
182.430
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilgisayar Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
18
9
5
|1
2
9
5
|Dolmadı
Dolmadı
338,26507
303,51080
|Dolmadı
Dolmadı
213.942
282.892
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilgisayar Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
22
15
|1
6
22
15
|Dolmadı
Dolmadı
335,22514
309,64656
|Dolmadı
Dolmadı
221.165
265.372
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
23
22
8
|22
23
22
8
|Dolmadı
234,07811
260,33625
253,39779
|Dolmadı
696.209
531.701
498.642
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
23
14
8
|13
17
14
8
|Dolmadı
Dolmadı
276,99419
264,76944
|Dolmadı
Dolmadı
430.675
433.303
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
18
9
7
|3
10
9
7
|Dolmadı
Dolmadı
258,35130
235,67298
|Dolmadı
Dolmadı
545.740
636.224
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
19
15
7
|16
5
15
7
|Dolmadı
Dolmadı
267,19964
257,33792
|Dolmadı
Dolmadı
486.503
474.184
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|29
29
23
20
|18
22
23
20
|Dolmadı
Dolmadı
277,95956
256,97312
|Dolmadı
Dolmadı
425.514
476.333
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
4
4
|4
1
4
1
|Dolmadı
Dolmadı
326,76228
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
242.426
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
17
20
11
|7
8
20
7
|Dolmadı
Dolmadı
315,34094
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
275.136
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
13
4
4
|8
1
4
1
|Dolmadı
Dolmadı
324,00044
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
249.922
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
19
20
20
|8
16
20
7
|Dolmadı
Dolmadı
322,95090
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
252.839
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Fizik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
2
5
2
|3
2
5
2
|Dolmadı
229,92597
216,44312
254,78308
|Dolmadı
747.060
979.542
489.735
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|21
21
22
7
|7
21
22
7
|Dolmadı
228,94868
204,18048
247,75384
|Dolmadı
759.415
1.138.877
537.035
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
4
—
—
|1
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
7
5
|2
3
7
5
|Dolmadı
Dolmadı
250,09235
228,32560
|Dolmadı
Dolmadı
610.003
709.461
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
7
7
|5
4
7
4
|Dolmadı
Dolmadı
258,31413
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
546.023
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
4
—
—
|1
3
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
2
2
|2
3
2
—
|Dolmadı
Dolmadı
318,91759
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
264.282
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
10
5
|3
4
7
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
11
11
5
|8
11
11
5
|Dolmadı
193,84218
266,28056
257,85493
|Dolmadı
1.175.088
492.388
471.149
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
5
5
|1
3
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
308,40639
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
297.467
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
10
6
—
|4
10
6
—
|Dolmadı
239,79135
249,06743
—
|Dolmadı
630.676
618.487
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
—
—
—
|9
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|29
29
24
14
|1
4
24
14
|Dolmadı
Dolmadı
351,17965
331,03267
|Dolmadı
Dolmadı
186.358
213.170
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
37
|7
15
35
37
|Dolmadı
Dolmadı
366,37940
337,04089
|Dolmadı
Dolmadı
158.722
200.559
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
1
1
—
|—
1
1
—
|Dolmadı
342,77648
384,09727
—
|Dolmadı
160.594
131.677
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
6
6
|—
3
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
3
3
|—
1
2
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
3
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
4
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
25
|—
3
14
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
317,55807
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244.559
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|—
8
8
8
|Dolmadı
316,52014
363,09441
377,16909
|Dolmadı
217.250
164.386
134.085
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
17
|—
—
3
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İnşaat Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İnşaat Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
2
|—
1
4
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
8
12
5
|—
—
3
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
7
3
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|414,37395
442,17541
426,59674
420,58652
|4.082
5.004
6.434
9.660
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|42
79
74
72
|408,22732
427,62661
416,69161
415,82022
|5.503
9.999
10.365
11.854
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|392,25568
423,35339
409,12076
407,06846
|11.407
12.166
14.557
17.152
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
9
|8
8
9
9
|392,01902
419,38971
402,32671
401,45565
|11.534
14.502
19.394
21.449
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
83
82
|381,67879
395,76967
384,29196
383,94826
|17.762
37.164
38.359
40.376
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
50
|52
52
62
52
|369,59676
410,48903
400,33399
399,56067
|28.780
21.287
21.018
23.057
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|367,13794
400,11820
386,35434
386,54086
|31.527
31.797
35.575
37.044
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
21
25
24
|21
21
25
24
|361,68127
389,12759
373,55659
378,14573
|38.558
46.766
54.917
48.851
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
84
82
|360,88561
380,41632
343,97948
340,03265
|39.703
61.834
129.021
143.535
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|356,87445
363,21801
356,08314
360,54407
|45.766
100.390
93.065
82.832
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
52
52
|349,26608
385,70149
370,91642
371,19662
|59.235
52.491
59.698
60.778
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
—
|9
9
9
—
|348,44674
380,31977
361,08211
—
|60.933
62.038
80.559
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|342,26973
351,00107
342,10172
344,12782
|74.744
136.602
135.415
129.155
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|341,23902
381,38210
356,19378
354,15947
|77.297
60.013
92.772
99.152
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
75
70
70
|69
79
74
72
|336,14404
348,64588
340,69522
341,72967
|90.548
144.576
140.343
137.334
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
21
26
27
|21
21
26
27
|335,16598
384,92235
368,86111
363,28092
|93.275
53.775
63.731
76.658
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
80
|42
84
84
82
|334,37112
337,69581
329,97229
333,60560
|95.569
186.177
182.179
167.881
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
11
11
—
|11
11
11
—
|331,84883
361,15227
351,89406
—
|102.967
105.962
104.446
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|54
54
64
62
|331,51594
356,66995
346,37085
343,50956
|104.057
118.753
121.279
131.216
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|330,63169
344,64993
318,44213
317,39365
|106.881
158.732
237.077
244.773
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|326,44949
371,50342
368,40792
371,93042
|120.902
80.090
64.665
59.517
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|32
54
54
52
|320,72858
329,75704
318,32658
317,85418
|142.166
220.974
237.672
242.191
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
135
135
|125
126
143
139
|303,95458
331,97416
322,11049
336,66950
|222.343
210.777
218.515
155.797
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
15
|14
13
15
15
|298,07858
309,69561
294,04315
296,55786
|256.829
329.992
392.198
378.464
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
11
13
|9
9
11
13
|295,66798
299,05462
283,64660
257,71927
|272.030
402.583
476.380
733.247
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
13
13
|9
9
13
11
|290,34215
293,36134
265,27120
Dolmadı
|307.207
445.094
649.104
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|42
53
54
52
|290,05806
299,90998
291,68288
295,27220
|309.148
396.476
410.352
388.104
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yeni Medya ve İletişim
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
11
13
13
|11
11
13
13
|275,244
261,62058
243,69522
193,82822
|423.485
737.380
883.624
1.390.344
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
13
13
|9
9
13
13
|260,53338
270,86337
265,38893
234,38299
|556.596
643.897
647.931
997.344
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
13
13
|9
9
13
9
|250,45314
245,91403
214,55126
Dolmadı
|654.555
903.717
1.207.065
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
13
13
|10
10
13
13
|247,2144
275,61537
271,99754
275,31281
|686.226
598.439
582.271
555.986
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
10
|8
8
10
10
|246,07921
266,70231
240,46410
231,77852
|697.324
685.308
920.102
1.026.597
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
13
13
|10
10
13
7
|245,27667
260,90670
248,32860
Dolmadı
|705.107
744.677
831.444
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|226,86892
—
—
—
|877.112
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
36
37
—
|21
32
37
—
|Dolmadı
Dolmadı
235,15156
—
|Dolmadı
Dolmadı
980.412
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
14
—
|18
11
14
—
|Dolmadı
Dolmadı
278,20677
—
|Dolmadı
Dolmadı
524.446
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|44
44
45
—
|18
29
45
—
|Dolmadı
Dolmadı
242,43693
—
|Dolmadı
Dolmadı
897.890
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
15
14
—
|11
10
14
—
|Dolmadı
Dolmadı
232,07912
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.015.268
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
24
12
10
|5
5
12
5
|Dolmadı
Dolmadı
213,68774
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
1.215.941
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
13
10
5
|6
3
3
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|23
22
22
24
|6
10
22
24
|Dolmadı
Dolmadı
344,00572
357,92463
|Dolmadı
Dolmadı
128.940
89.242
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|19
20
20
18
|2
5
20
18
|Dolmadı
Dolmadı
341,06826
346,74762
|Dolmadı
Dolmadı
139.056
120.689
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|14
14
10
5
|5
6
10
5
|Dolmadı
Dolmadı
177,17580
164,70102
|Dolmadı
Dolmadı
1.507.521
1.490.154
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
17
15
5
|1
4
3
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
7
6
|1
1
7
3
|Dolmadı
Dolmadı
313,28092
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
265.225
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yeni Medya ve İletişim
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
12
10
5
|1
1
4
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|14
14
10
5
|5
2
6
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
5
5
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
13
10
5
|—
1
5
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
15
18
19
|—
—
15
19
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
313,95216
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264.224
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
200
260
|103
205
205
267
|423,6279
413,73390
429,87547
428,86893
|11.141
21.528
13.084
18.728
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
80
90
90
|49
84
96
93
|391,18526
384,39531
399,00835
402,56033
|40.936
54.877
46.673
53.146
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|33
17
16
15
|33
17
16
15
|388,87969
383,92183
397,72687
399,88065
|44.095
55.615
48.715
57.801
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|74
74
63
62
|388,07917
380,07795
390,14521
379,61540
|45.249
61.582
61.753
98.214
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
35
50
50
|31
36
52
52
|380,2652
374,40295
385,74311
383,49194
|57.448
71.349
70.072
89.778
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|31
41
72
72
|371,90153
366,43560
377,55910
378,20852
|73.039
86.680
87.310
101.389
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|42
42
31
31
|359,91859
353,28005
358,52392
349,53792
|99.437
117.443
135.063
177.770
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
50
58
54
|34
7
58
54
|356,37238
Dolmadı
371,83134
376,24012
|108.149
Dolmadı
100.284
105.818
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
6
9
15
|8
6
9
15
|349,84425
343,50082
337,43846
319,60526
|125.818
145.091
207.702
297.432
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
12
13
12
|12
12
13
12
|344,52845
345,73462
358,51749
356,36664
|141.552
138.300
135.088
157.230
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
5
|6
6
5
5
|344,04549
338,09169
354,98258
353,76505
|143.109
162.211
145.534
164.853
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
80
70
70
|49
84
72
72
|341,59267
328,15082
336,02242
332,64150
|150.984
199.298
213.438
238.710
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|74
74
62
62
|341,57768
334,67914
339,44065
336,95126
|151.033
174.102
199.708
221.560
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
80
80
|64
96
84
82
|339,75839
322,33818
325,39467
319,94859
|157.076
224.589
261.922
295.745
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
12
13
12
|13
12
13
12
|338,84516
343,27013
352,27157
350,78346
|160.272
145.796
153.933
173.923
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|335,85692
—
—
—
|170.747
…
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|63
84
83
82
|333,92441
312,77834
312,11522
304,54305
|177.751
272.106
333.626
380.767
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kemer Denizcilik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|332,23284
314,50494
316,06728
310,05110
|184.132
262.879
310.600
348.102
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
95
90
90
|64
101
96
93
|328,90406
314,98789
324,18195
321,62814
|197.324
260.343
267.933
287.419
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|327,63303
328,20219
340,31830
332,91184
|202.597
199.073
196.207
237.522
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
90
80
80
|54
96
83
82
|326,46246
303,55152
305,21900
301,90203
|207.547
326.621
376.867
397.442
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|42
79
74
72
|324,1726
300,57868
300,65694
298,94876
|217.353
345.736
407.952
416.974
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
40
70
70
|27
42
74
72
|319,20386
324,49207
331,40926
330,95596
|239.877
…
233.378
245.658
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
63
62
|315,52513
303,36391
304,63073
301,02599
|258.043
327.799
380.775
403.130
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|42
79
72
72
|314,66438
290,12822
288,22852
287,29395
|262.422
421.354
501.801
501.771
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
62
62
|310,45083
284,47074
280,44186
279,74312
|285.177
467.150
568.430
564.480
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
10
|7
7
8
10
|309,38279
297,20198
299,61485
274,95438
|290.946
368.886
415.257
607.749
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
64
62
|308,02945
307,68709
308,68552
311,03154
|298.629
301.444
354.521
342.413
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
8
9
10
|10
8
9
10
|304,75247
303,48155
294,78424
292,74864
|317.966
327.069
450.262
460.049
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|302,95369
299,50117
298,23342
304,21943
|329.061
352.969
425.108
382.792
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|54
69
64
62
|302,84202
294,07430
300,28707
307,05788
|329.795
391.429
410.468
365.585
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|18
18
25
42
|18
7
25
42
|298,7646
Dolmadı
326,91558
310,36884
|356.599
Dolmadı
254.415
346.230
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
10
|8
8
8
10
|297,8191
287,93764
290,46198
283,90646
|362.905
438.722
483.694
529.233
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|296,58776
290,08861
279,53518
283,16398
|371.329
421.662
576.476
535.276
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
18
20
7
|12
18
20
7
|294,33
287,69651
295,38988
287,38962
|387.149
440.637
445.846
500.974
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|42
49
41
41
|292,86242
282,85568
283,80290
285,81769
|397.659
480.760
538.896
513.478
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
50
70
70
|37
54
74
72
|291,34952
277,55480
276,56246
283,19342
|408.782
528.335
603.418
535.037
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|59
—
—
—
|290,99898
—
—
—
|411.457
…
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
64
63
62
|287,49679
274,41951
271,88142
270,43753
|438.248
558.056
647.874
650.730
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
35
30
30
|32
37
32
31
|286,34393
273,54070
273,76769
275,36103
|447.651
566.478
629.838
603.973
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
10
|8
8
9
10
|280,37564
269,78936
257,07901
248,55683
|497.677
604.059
803.686
895.602
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İktisat
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
10
|11
10
10
10
|278,84911
266,11401
259,13986
247,48785
|511.009
642.271
780.582
908.863
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|277,24861
—
—
—
|525.225
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
6
—
|4
4
6
—
|274,66482
260,56991
252,55708
—
|548.697
703.786
855.468
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Siyaset Bilimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
2
5
5
|3
2
5
5
|268,27149
262,53774
265,71578
250,19640
|610.004
681.423
710.045
875.185
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
8
10
10
|11
8
10
10
|268,00989
260,47840
251,21389
242,99202
|612.526
704.795
871.168
966.546
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Egzersiz ve Spor Bilimleri
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|266,43066
249,32533
253,27572
256,05565
|628.330
839.930
847.050
805.059
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
2
5
3
|3
2
5
3
|266,254
265,48854
253,08094
246,88526
|630.121
648.924
849.255
916.505
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
5
3
|5
4
5
3
|253,56974
239,73089
240,03072
217,94177
|766.265
967.524
1.010.636
1.317.977
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Pazarlama
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
6
10
5
|7
6
10
5
|251,39396
229,18575
225,91475
226,84469
|790.901
1.115.945
1.201.984
1.189.862
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
5
|8
8
10
5
|249,60741
236,76949
232,57281
219,87987
|811.350
1.008.301
1.109.460
1.290.030
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Sağlık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
10
10
|5
4
10
10
|248,87837
253,66552
236,03498
221,21790
|819.800
785.716
1.062.930
1.270.827
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
5
|8
8
10
5
|248,52373
235,81080
212,81284
217,86204
|823.921
1.021.884
1.389.110
1.319.135
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Psikoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
41
46
57
|42
41
46
57
|239,13613
225,08145
279,87200
280,38284
|934.194
1.174.501
573.442
558.958
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
10
|11
10
10
7
|233,72532
225,45778
215,28951
Dolmadı
|998.139
1.169.086
1.353.636
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|17
17
13
5
|17
17
13
5
|220,3232
204,24158
255,31651
273,08517
|1.153.228
1.460.150
823.662
625.256
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
10
3
—
|8
4
3
—
|219,8728
Dolmadı
252,00149
—
|1.158.224
Dolmadı
861.978
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Tarım Ekonomisi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
—
1
|208,97009
216,39034
Dolmadı
306,10274
|1.272.746
1.297.653
Dolmadı
371.225
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Psikoloji
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
27
21
11
|25
20
21
11
|208,13716
Dolmadı
280,55677
285,90883
|1.280.878
Dolmadı
567.375
512.759
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Egzersiz ve Spor Bilimleri
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
2
|5
5
5
2
|203,91779
200,95304
209,02924
219,02904
|1.320.071
1.499.758
1.443.581
1.302.134
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
42
26
|50
40
42
26
|199,12247
Dolmadı
296,40431
287,74695
|1.361.417
Dolmadı
438.439
498.137
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|8
—
—
—
|185,95611
—
—
—
|1.447.130
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
8
3
—
|12
8
3
—
|178,44847
263,25480
295,24316
—
|1.474.835
673.300
446.883
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
11
—
—
|1
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Egzersiz ve Spor Bilimleri
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
3
|4
7
5
3
|Dolmadı
209,78306
224,32461
206,92711
|Dolmadı
1.388.500
1.224.262
1.469.748
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|43
43
36
31
|26
18
36
31
|Dolmadı
Dolmadı
366,88499
370,75211
|Dolmadı
Dolmadı
112.387
118.867
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İktisat
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
24
15
5
|3
3
11
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
225,20481
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.213.469
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
12
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
7
3
—
|4
5
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
254,61513
—
|Dolmadı
Dolmadı
831.661
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
21
14
5
|16
17
14
5
|Dolmadı
Dolmadı
239,00958
265,67720
|Dolmadı
Dolmadı
1.023.759
699.319
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|17
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
19
10
5
|2
1
4
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
8
—
—
|2
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|16
16
15
15
|2
3
7
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
5
5
|1
—
1
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Sağlık Yönetimi
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
—
—
|2
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
19
20
20
|7
12
20
20
|Dolmadı
Dolmadı
326,21673
323,05888
|Dolmadı
Dolmadı
257.853
280.594
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
12
7
7
|2
3
7
7
|Dolmadı
Dolmadı
326,22747
319,81217
|Dolmadı
Dolmadı
257.796
296.432
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Siyaset Bilimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Siyaset Bilimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
8
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|2
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
12
14
—
|4
10
14
—
|Dolmadı
Dolmadı
192,25094
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.670.409
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|17
27
15
5
|1
4
15
5
|Dolmadı
Dolmadı
196,63240
203,29623
|Dolmadı
Dolmadı
1.615.094
1.516.517
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
11
3
—
|3
6
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
231,39353
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.125.741
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
14
5
|5
7
8
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
263,60870
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
721.104
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
10
3
—
|10
10
3
—
|Dolmadı
222,86135
224,82280
—
|Dolmadı
1.205.981
1.217.231
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
17
13
5
|9
17
13
5
|Dolmadı
215,75572
212,82525
237,61660
|Dolmadı
1.306.413
1.388.918
1.038.622
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
12
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Pazarlama
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
9
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Pazarlama
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Sağlık Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
—
—
|—
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|445,08525
450,79020
445,11352
440,38481
|7.545
8.525
12.141
11.661
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|73
74
74
72
|430,68596
433,88029
433,52289
427,35490
|11.070
12.772
15.652
15.067
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|418,58583
—
—
—
|14.809
…
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
58
52
52
|403,09637
402,99615
403,51540
391,92300
|20.409
23.320
26.882
26.690
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|398,28985
413,45581
423,13533
411,89265
|22.297
19.363
19.308
19.816
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|64
64
64
62
|396,88047
395,68158
397,02079
376,28054
|22.858
26.280
29.522
32.318
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
8
|8
8
9
8
|396,43602
399,82131
398,54774
404,99718
|23.030
24.548
28.923
22.120
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
42
42
41
|395,2558
391,11133
392,29954
373,83914
|23.477
28.183
31.546
33.257
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|388,15288
—
—
—
|26.461
…
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|373,66718
371,41790
373,70662
360,83476
|32.545
36.824
39.528
38.112
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Rus Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|1
—
2
—
|372,45169
Dolmadı
314,24827
Dolmadı
|33.065
Dolmadı
67.061
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|350,41767
347,45539
349,58913
333,03508
|42.956
48.248
50.292
48.982
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
42
41
41
|331,3514
320,61655
314,81426
300,84877
|51.789
61.808
66.780
62.214
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|18
18
20
20
|18
18
20
20
|320,4164
338,58787
338,00366
360,74780
|57.059
52.684
55.588
38.150
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|12
21
20
15
|12
14
20
15
|261,79684
Dolmadı
305,73901
302,02063
|87.811
Dolmadı
71.388
61.708
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|24
24
26
27
|24
24
26
27
|245,58742
292,59618
319,17654
297,34892
|97.462
77.242
64.587
63.649
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|18
9
10
15
|13
7
10
15
|Dolmadı
Dolmadı
348,64797
327,40046
|Dolmadı
Dolmadı
50.705
51.230
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|377,04967
362,71658
363,30421
363,08938
|253.416
339.578
345.559
326.575
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
71
|370,56403
353,86421
346,96072
343,67701
|283.413
388.485
445.020
432.698
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
70
|363,6033
348,22346
350,88206
343,46668
|318.684
423.621
418.905
434.027
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|359,77613
361,36201
369,19723
362,89508
|339.513
346.753
315.133
327.550
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|356,87651
344,91012
341,02737
323,55556
|356.090
445.667
487.381
576.683
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
71
71
|355,23572
344,25499
340,12698
334,22837
|365.685
450.262
494.209
495.610
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
78
|35
80
82
79
|353,47032
329,85576
317,64672
309,35903
|376.185
561.920
689.250
703.907
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
—
—
—
|70
—
—
—
|350,41994
—
—
—
|395.144
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Radyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|20
20
21
20
|349,5705
341,75399
333,94969
324,61797
|400.548
467.764
542.558
568.069
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Diyaliz
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
71
71
|341,07822
333,21445
327,92583
325,65702
|458.780
533.357
593.274
559.678
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|30
80
82
80
|337,53532
327,14566
316,83689
318,19011
|485.064
585.801
697.179
622.079
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
71
70
70
|337,12983
325,79805
323,28693
321,37746
|488.129
598.234
634.948
594.636
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
65
65
|336,68743
322,6767
313,6887
308,73277
|491.449
627.803
729.719
710.029
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
67
67
67
|334,03082
315,38206
306,00324
298,17775
|512.140
702.372
812.933
820.550
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
78
|30
81
82
80
|333,41422
313,40231
303,88319
298,16047
|517.111
723.845
837.078
820.772
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|331,09937
323,61635
323,12376
320,5505
|536.023
618.956
636.508
601.590
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
72
71
71
|331,06975
316,1441
307,37136
302,9029
|536.283
694.273
797.510
769.766
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
60
60
61
|330,43614
329,88976
337,33311
331,51305
|541.565
561.608
515.510
515.238
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
70
72
72
|330,14029
312,43577
302,64745
301,29235
|544.125
734.329
851.323
786.967
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|52
77
76
77
|330,06467
319,74299
315,53996
313,30424
|544.754
657.021
710.430
666.570
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
8
|9
9
9
8
|329,63272
324,87185
320,23266
313,27598
|548.424
606.787
663.858
666.850
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
7
|7
7
7
7
|328,15416
320,03485
309,46413
297,82363
|560.951
654.069
774.387
824.366
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
78
|30
82
82
80
|326,11274
308,66226
298,66291
293,51839
|578.741
777.270
898.538
873.206
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|36
72
72
72
|326,0575
311,70966
307,23755
301,78533
|579.270
742.385
799.032
781.459
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
56
|323,45911
303,86074
292,23246
284,94085
|602.851
834.321
978.861
977.508
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
12
13
12
|12
12
13
12
|323,01622
313,40019
313,84488
316,38225
|606.943
723.874
728.113
638.288
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
72
72
71
|322,70882
303,81769
296,44728
293,73339
|609.855
834.848
925.857
870.713
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
62
62
62
|321,69817
305,33739
294,75445
290,84971
|619.221
816.333
946.851
904.732
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
66
67
|321,38152
312,33924
298,87328
289,39311
|622.222
735.411
896.048
922.225
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
155
155
153
|30
159
159
157
|321,28631
288,15816
273,02513
269,5764
|623.110
1.043.152
1.245.303
1.189.509
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
45
45
|30
30
47
47
|320,28525
307,69336
298,1069
299,4118
|632.537
788.443
905.375
807.067
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|7
7
7
8
|319,35218
305,90779
297,65979
281,58013
|641.423
809.614
910.974
1.020.993
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
78
|36
82
82
80
|318,83576
297,09303
288,63751
283,21174
|646.381
920.714
1.026.097
999.921
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
78
|41
82
82
79
|318,64444
302,53107
300,4622
303,42427
|648.157
850.762
877.011
764.259
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|318,21906
315,7498
313,29363
312,68565
|652.301
698.449
733.774
672.254
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
78
|31
82
81
80
|316,17723
293,55958
282,78829
279,89105
|672.581
967.987
1.105.393
1.043.514
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
75
75
76
|30
77
77
78
|315,89964
284,86786
271,51967
267,64318
|675.346
1.090.596
1.267.732
1.218.772
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
8
10
|5
5
8
10
|314,26652
307,68994
293,49357
264,56488
|691.875
788.481
962.755
1.266.040
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Pastacılık ve Ekmekçilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
30
31
30
|314,13444
305,17527
300,88122
301,98528
|693.316
818.310
872.118
779.378
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
80
|36
81
82
81
|313,18457
288,99661
274,56618
277,32244
|703.398
1.031.211
1.222.465
1.078.526
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
7
9
10
|6
7
9
10
|313,14756
313,99226
315,41864
302,39657
|703.788
717.484
711.748
775.030
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Medya ve İletişim
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
78
|82
82
82
80
|312,55231
302,56719
293,55178
288,98317
|710.040
850.342
962.040
927.119
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|312,3942
302,76794
293,22834
302,25109
|711.676
847.775
966.196
776.586
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
6
8
|5
5
6
8
|312,11846
302,11586
300,1706
287,46846
|714.444
855.771
880.476
945.714
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
45
45
|57
56
46
47
|311,88847
309,74679
311,98577
306,5741
|716.960
764.663
747.413
731.536
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|311,79565
310,75124
309,51166
306,58047
|717.909
753.150
773.890
731.473
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|30
82
82
81
|311,417
292,67771
282,03412
279,62478
|721.955
979.860
1.115.756
1.047.093
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|311,11815
298,12884
280,12483
277,63204
|725.069
906.911
1.142.676
1.074.224
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
7
10
|4
4
7
10
|310,96822
302,10004
288,19292
262,72589
|726.666
855.963
1.031.902
1.295.025
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
62
61
|308,67547
300,53556
290,77092
285,63984
|751.663
875.747
998.175
968.523
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Radyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
10
|5
5
7
10
|306,68283
294,08333
278,4879
245,40204
|773.778
960.983
1.165.992
1.598.943
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
3
5
9
|2
3
5
9
|306,3161
282,16545
252,2202
241,69334
|777.875
1.130.599
1.576.659
1.671.427
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|36
52
51
52
|305,97871
297,21797
291,28547
294,80282
|781.580
919.016
991.258
858.338
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
61
|305,6194
292,51307
288,62954
282,6426
|785.672
982.137
1.026.212
1.007.164
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
—
—
—
|36
—
—
—
|305,04327
—
—
—
|792.267
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Yapı Denetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|304,19867
288,05921
272,6769
271,64238
|801.975
1.044.557
1.250.535
1.159.027
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Diyaliz
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
7
10
|4
4
7
10
|302,86325
297,6532
275,06237
257,69857
|817.438
913.174
1.215.140
1.377.694
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
78
|82
82
82
80
|302,54154
291,7325
277,44851
279,69469
|821.195
993.006
1.180.985
1.046.132
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|35
40
41
41
|300,00486
288,70783
277,63351
276,11246
|851.370
1.035.258
1.178.322
1.095.326
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
62
62
62
|299,27319
283,95189
273,56079
272,47356
|859.979
1.104.283
1.237.264
1.146.977
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|41
67
67
67
|298,18676
278,93489
271,90135
276,11847
|873.175
1.179.004
1.262.049
1.095.237
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
46
47
|297,74138
286,00454
270,5268
268,56348
|878.565
1.073.952
1.282.850
1.204.758
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
9
|8
8
9
9
|297,61838
297,29287
285,63106
266,45082
|880.166
918.039
1.066.366
1.236.895
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|31
67
67
67
|296,97625
275,82641
264,26812
261,98927
|888.058
1.226.860
1.379.179
1.306.897
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
61
62
|296,70435
287,32783
278,56128
275,50951
|891.369
1.055.013
1.164.903
1.103.611
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
71
72
72
|296,63877
274,78179
259,92157
255,93148
|892.196
1.243.002
1.448.648
1.407.791
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
8
11
|6
6
8
11
|295,91577
280,46275
274,55899
237,71124
|901.140
1.155.985
1.222.589
1.753.031
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|295,85446
290,22591
285,39014
278,38582
|901.919
1.014.042
1.069.616
1.063.884
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
60
60
60
|26
62
62
62
|295,39813
273,2206
262,67345
262,33547
|907.661
1.267.326
1.404.418
1.301.408
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|294,48566
282,58942
272,40209
269,27202
|919.052
1.124.255
1.254.671
1.194.126
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
72
72
|294,24333
287,10994
277,24434
273,40037
|922.152
1.058.085
1.183.962
1.133.591
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|56
57
57
57
|293,69113
286,67091
281,53018
276,0159
|929.104
1.064.373
1.122.797
1.096.701
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
78
|82
82
81
80
|293,63943
283,20628
270,6918
269,75813
|929.754
1.115.107
1.280.369
1.186.828
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
8
8
|4
4
8
8
|293,35124
278,79439
267,58066
244,38784
|933.313
1.181.175
1.327.762
1.618.669
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
80
|36
82
81
82
|292,75133
270,16225
256,50102
254,22089
|940.858
1.315.880
1.504.549
1.437.392
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|290,44724
280,12908
271,52702
273,12373
|970.297
1.161.019
1.267.619
1.137.575
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|288,9259
278,14675
267,70426
262,01047
|990.114
1.191.084
1.325.885
1.306.555
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Pastacılık ve Ekmekçilik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
7
|5
5
7
7
|288,42393
271,76501
239,03253
237,21925
|996.629
1.290.335
1.809.114
1.763.147
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
47
47
|286,1933
276,03108
259,46822
253,50626
|1.026.127
1.223.744
1.456.023
1.449.887
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
70
71
|82
82
72
73
|285,59963
273,74391
270,53111
262,15374
|1.034.111
1.259.093
1.282.780
1.304.309
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|283,81943
268,64542
260,88327
260,4404
|1.057.903
1.340.460
1.432.982
1.332.220
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|283,285
266,13444
253,67332
252,60888
|1.065.197
1.380.870
1.552.115
1.465.726
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Maliye
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|282,40346
265,53046
253,72929
255,41586
|1.077.097
1.390.760
1.551.201
1.416.764
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Pazarlama<