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Haberler Fotohaber Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2026: AKDÜ taban puanlarıyla 2-4 yıllık bölümler ve sıralamaları
Giriş Tarihi: 21.07.2026 14:54

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2026: AKDÜ taban puanlarıyla 2-4 yıllık bölümler ve sıralamaları

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2026 tercih döneminde üniversite adaylarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ön lisans ve lisans programlarını tercih etmeyi planlayan öğrenciler, bölümlere ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini şekillendiriyor. Geçmiş yıl yerleştirme verileri ise adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. İşte AKDÜ taban puanları...

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Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2026: AKDÜ taban puanlarıyla 2-4 yıllık bölümler ve sıralamaları

2026 YKS tercih maratonunun başlamasıyla birlikte Akdeniz Üniversitesi taban puanları yoğun ilgi görüyor. Üniversitenin 2 ve 4 yıllık bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar, fakülte ve programlara ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanları karşılaştırarak puanlarına uygun tercih seçeneklerini değerlendirmeye başladı.

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2026: AKDÜ taban puanlarıyla 2-4 yıllık bölümler ve sıralamaları

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2026: AKDÜ taban puanlarıyla 2-4 yıllık bölümler ve sıralamaları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 310
310
300
300		 318
318
308
308		 507,48391
505,27530
518,77759
516,32898		 7.981
8.580
8.458
8.295
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Tıp
(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 485,95228
474,25194
495,73908
499,18813		 18.550
22.842
21.391
18.094
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
110
110
110		 77
113
113
113		 474,64536
463,49874
484,94450
487,58796		 26.020
29.333
28.837
26.038
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Tıp
(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 473,891
446,82672
483,28015
479,95728		 26.560
40.913
30.089
31.797
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Diş Hekimliği
(Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
8
10
10		 6
8
10
10		 461,10043
446,10139
469,15334
470,60770		 36.460
41.444
41.274
39.172
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 457,31334
454,30484

 39.658
35.495
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Tıp
(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
10
10
10		 20
2
10
10		 452,37885
Dolmadı
463,80567
466,79625		 43.968
Dolmadı
45.969
42.321
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
75
75		 82
82
77
77		 451,92373
456,25486
491,23825
484,19270		 44.369
34.200
24.384
28.567
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
10
9		 9
9
10
9		 443,90908
424,00126
449,85210
453,30392		 51.757
59.529
58.350
53.688
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Diş Hekimliği
(Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19
11
10
10		 19
11
10
10		 442,70217
423,87211
460,00616
457,67200		 52.916
59.650
49.295
49.952
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
75
75		 62
77
77
77		 433,01481
412,13991
441,44185
434,01399		 62.352
70.397
66.161
71.059
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Diş Hekimliği
(Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
11
10
10		 15
3
10
10		 429,33402
Dolmadı
435,58235
434,65181		 66.143
Dolmadı
71.632
70.426
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
42
35		 25

26
35		 416,83667
Dolmadı
Dolmadı
406,29535		 79.562
Dolmadı
Dolmadı
99.191
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 26
26
18
16		 26
11
18
16		 410,88627
Dolmadı
431,56036
417,08930		 86.144
Dolmadı
75.601
87.623
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 410,05263
380,07007
406,52816
389,37028		 87.058
105.217
102.681
118.516
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
5
5		 1
1
5
1		 403,40036
338,44701
324,40993
Dolmadı		 94.751
168.726
248.794
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
10		 10
10
9
10		 399,31971
412,21116
445,52608
443,02938		 99.804
70.328
62.327
62.781
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 200
210
210
210		 210
222
222
216		 395,75014
368,68163
388,07474
384,23255		 104.086
119.771
126.151
124.925
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
90
90		 52
62
93
93		 390,09298
371,57082
392,35546
385,27809		 111.381
115.931
120.433
123.597
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
11
9		 11
11
11
9		 380,3225
378,93643
432,71349
430,21355		 124.511
106.580
74.418
74.648
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 373,32547
350,55123
373,58802
337,18435		 134.657
147.172
147.208
200.246
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 369,07672


 141.074
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
85
85
85		 27
91
90
88		 368,9854
339,00557
362,24284
358,48883		 141.214

165.880
161.554
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 368,49032
337,61766
347,66656
330,67493		 141.980
170.311
193.519
213.898
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 368,0995
364,19626
385,52284
345,11709		 142.596
126.118
129.664
184.802
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
10		 7
7
9
10		 362,59385
333,13129
417,12055
399,08195		 151.478
179.054
90.683
107.116
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
80
80		 29
32
84
82		 360,87054
340,75268
363,19721
374,32514		 154.433
164.273
164.208
138.106
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 351,60121


 171.201
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 349,26748
361,00441
432,67663
439,92067		 175.784
130.728
74.459
65.675
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 42
79
74
72		 346,69046
315,50634
338,62239
335,02844		 180.761
219.892
213.121
204.686
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 53
52
72
72		 343,02626
326,25433
353,18783
333,18985		 188.229
193.892
182.455
208.504
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 340,54029
322,61820
339,60029
313,98551		 193.576
202.148
210.855
253.560
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
25
25		 22
22
27
26		 340,42733
316,25216
329,36311
315,41066		 193.829
217.951
235.667
249.993
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
14
13		 14
14
14
13		 339,63706
315,37206
333,44487
328,18439		 195.563
220.259
225.469
219.423
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 338,94073
314,83386
328,77593
318,54064		 197.105
221.645
237.198
242.128
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 336,19702
327,59470
333,56855
311,19624		 203.215
190.926
225.149
261.107
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 46
54
70
70		 50
58
74
72		 335,18245
321,40865
341,13981
331,47331		 205.536
205.131
207.373
212.186
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 334,04241
317,95818
342,02349
336,33314		 208.205
213.622
205.437
202.013
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
4
3
3		 2
4
3
1		 333,66335
311,44832
326,42693
Dolmadı		 209.063
230.793
243.323
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
10
10		 9
9
10
9		 332,7555
315,59111
329,40344
Dolmadı		 211.230
219.657
235.564
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
12
20		 9
9
12
20		 330,70868
308,95163
324,39976
309,38897		 216.035
237.754
248.826
266.103
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
9
10		 6
6
9
10		 327,30451
316,30521
372,74983
357,96379		 224.597
217.797
148.527
162.387
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
1
5
5		 5
1
2
2		 325,87598
314,43014
Dolmadı
Dolmadı		 228.227
222.700
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
2
5
3		 1
2
5
3		 325,68809
295,19091
309,05571
301,29033		 228.736
281.580
295.259
289.638
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
8
11
12		 9
8
11
12		 319,84944
305,13216
332,48818
330,21571		 244.640
248.830
227.766
214.913
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
37
32
31		 316,03565
292,36808
307,87589
293,18698		 255.565
291.623
299.285
315.576
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
30
30
30		 21
22
13
8		 314,31021
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 260.789
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
55
55		 42
42
58
57		 306,96939
291,12401
305,92823
289,84858		 284.232
296.201
306.016
327.135
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 306,3455
290,98626
306,88439
305,58364		 286.303
296.763
302.707
276.886
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
8
10
15		 7
8
10
15		 304,80419
286,35377
302,83346
292,33742		 291.588
315.007
317.202
318.394
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İnşaat Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 304,76207


 291.745
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 27
27
27
26		 304,64429
286,63543
307,70741
289,95832		 292.125
313.817
299.839
326.741
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
9
18		 6
6
9
18		 303,93607
288,68788
305,40250
286,32573		 294.684
305.592
307.952
339.704
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15
20
20		 11
7
3
3		 303,07464
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 297.680
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 54
79
74
72		 301,36231
282,28791
299,31536
287,40739		 303.790
332.019
330.206
335.811
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
13		 12
12
12
13		 300,27892
284,54977
347,35885
310,09714		 307.687
322.517
194.151
264.070
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
9
8
15		 8
9
8
15		 299,10652
286,87603
310,78092
291,03021		 312.052
312.834
289.478
322.863
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 298,95504
281,33749
291,18199
279,33097		 312.617
336.280
363.223
366.697
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
16		 7
7
9
16		 298,31982
281,85410
296,41313
259,26833		 315.001
333.975
341.468
463.079
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
35
35		 27
27
37
36		 297,86562
279,04279
289,91080
277,26220		 316.763
346.650
368.751
375.180
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
9
16		 6
6
9
16		 296,99147
278,86303
299,26220
289,14490		 320.061
347.467
330.441
329.630
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Hemşirelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
38
40		 40
40
38
40		 296,77473
277,99521
302,49035
292,57899		 320.812
351.475
318.471
317.572
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
16		 7
7
9
16		 295,15778
279,35426
295,65642
276,18344		 327.043
345.207
344.595
379.713
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
10		 7
7
9
10		 294,57745
281,08397
295,71982
281,01378		 329.371
337.423
344.331
359.823
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
7
9
10		 6
7
9
10		 294,32109
286,29126
301,58509
280,22749		 330.378
315.281
321.791
362.933
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 292,02622


 339.885
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
9
9
15		 8
9
9
15		 290,83607
277,73279
301,86379
277,54058		 344.807
352.763
320.769
373.990
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Gerontoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
65
60
60		 49
69
64
62		 290,71422
269,63358
268,76840
252,58379		 345.326
394.449
476.990
503.822
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
6
8		 4
4
6
8		 290,61884
284,64880
299,52832
257,31529		 345.713
322.074
329.383
474.323
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 290,45071
278,09864
292,46693
285,25123		 346.426
350.996
357.726
343.565
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 288,48195
269,18536
278,67180
268,26717		 355.002
397.033
421.824
415.846
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
41
41		 288,46507
272,93331
286,91476
279,26386		 355.088
376.481
381.917
366.953
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 36
36
38
27		 36
36
38
27		 276,20261
248,52736
291,12036
280,85058		 414.672
544.048
363.480
360.457
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Kimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
 1
1
2
 273,09276
274,53205
261,14182
 431.735
368.434
526.094
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
35
35		 27
27
37
36		 272,29454
259,37733
265,35624
252,50930		 436.284
458.045
498.217
504.329
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
6
5
8		 5
6
5
8		 271,67216
278,06827
295,41842
270,46320		 439.936
351.138
345.598
405.373
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
30		 37
37
37
31		 271,5537
255,87284
263,08689
247,49728		 440.625
483.423
512.851
538.892
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2


 2


 270,43447


 447.275
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
8
5
8		 5
8
5
8		 269,55798
231,12047
281,57533
232,27346		 452.541
732.179
407.128
668.942
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 267,41829
254,53819
261,48115
253,10488		 465.742
493.676
523.770
500.464
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Hemşirelik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 29
29
29
20		 29
29
29
20		 262,7109
259,73662
280,17493
277,19575		 496.823
455.571
414.085
375.456
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 22
22
19
10		 22
22
19
10		 257,92726
176,84943
277,77260
266,17942		 531.253
1.285.381
426.511
426.209
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Aktüerya Bilimleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
10		 8
8
10
10		 257,33468
229,38094
238,39396
207,44850		 535.715
754.000
719.062
965.394
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Fizik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 257,04747
261,29999
263,62831
 537.910
445.058
509.386
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Kimya
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
5
2		 5
4
5
2		 245,96568
238,35977
233,54401
248,99120		 634.193
646.176
770.682
528.131
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
17
16
8		 17
16
16
8		 241,10759
Dolmadı
273,96238
260,99972		 683.765
Dolmadı
447.273
453.310
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 21
21
22
7		 21
21
22
7		 235,7916
226,35500
241,81026
248,19547		 742.957
792.354
684.912
533.850
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 235,05956


 751.433
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
15
12
5		 16
15
12
5		 233,67303
177,50670
254,74965
259,00081		 767.477
1.283.121
572.909
464.603
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
23
23
12		 27
23
23
12		 228,88244
261,90603
282,03980
272,77445		 824.784
441.102
404.936
394.697
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
13
9
5		 12
11
9
5		 227,62012
Dolmadı
255,55168
238,29752		 840.230
Dolmadı
566.668
612.660
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
14
15
10		 12
14
15
10		 221,78687
246,54937
276,20210
285,22102		 912.867
562.299
434.945
343.692
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
17
9
7		 17
17
9
7		 219,57022
204,52545
242,95223
231,64132		 940.123
1.064.794
674.002
675.205
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
15
14
7		 16
15
14
7		 215,8579
217,07412
257,83689
242,16190		 985.443
912.389
549.517
579.893
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
17
9
7		 17
13
9
7		 195,41761
Dolmadı
232,47961
227,69211		 1.190.708
Dolmadı
782.702
716.272
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
14
8		 14
14
14
8		 186,89621
218,11228
233,36823
249,96771		 1.245.192
899.004
772.602
521.293
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
12
5
 10
8
5
 178,97007
Dolmadı
246,04907
 1.274.934
Dolmadı
645.179
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 18
34
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
331,11938
328,11986		 Dolmadı
Dolmadı
231.246
219.556
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Aktüerya Bilimleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 1


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Aktüerya Bilimleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8

 1
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
27
16		 19
20
27
16		 Dolmadı
223,67183
243,20658
247,02694		 Dolmadı
827.053
671.685
542.366
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19
19
27
16		 6
10
27
16		 Dolmadı
Dolmadı
246,57496
232,93143		 Dolmadı
Dolmadı
640.381
662.416
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15
14
6		 4
7
14
6		 Dolmadı
Dolmadı
214,43558
239,11596		 Dolmadı
Dolmadı
1.005.449
605.470
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19
19
14
10		 10
9
14
10		 Dolmadı
Dolmadı
364,70680
344,88912		 Dolmadı
Dolmadı
161.597
185.238
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 36
36
37
30		 24
32
37
30		 Dolmadı
Dolmadı
377,45440
346,38978		 Dolmadı
Dolmadı
141.257
182.430
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilgisayar Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18
18
9
5		 1
2
9
5		 Dolmadı
Dolmadı
338,26507
303,51080		 Dolmadı
Dolmadı
213.942
282.892
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilgisayar Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
22
15		 1
6
22
15		 Dolmadı
Dolmadı
335,22514
309,64656		 Dolmadı
Dolmadı
221.165
265.372
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
23
22
8		 22
23
22
8		 Dolmadı
234,07811
260,33625
253,39779		 Dolmadı
696.209
531.701
498.642
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
23
14
8		 13
17
14
8		 Dolmadı
Dolmadı
276,99419
264,76944		 Dolmadı
Dolmadı
430.675
433.303
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
18
9
7		 3
10
9
7		 Dolmadı
Dolmadı
258,35130
235,67298		 Dolmadı
Dolmadı
545.740
636.224
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19
19
15
7		 16
5
15
7		 Dolmadı
Dolmadı
267,19964
257,33792		 Dolmadı
Dolmadı
486.503
474.184
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 29
29
23
20		 18
22
23
20		 Dolmadı
Dolmadı
277,95956
256,97312		 Dolmadı
Dolmadı
425.514
476.333
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
4
4		 4
1
4
1		 Dolmadı
Dolmadı
326,76228
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
242.426
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
17
20
11		 7
8
20
7		 Dolmadı
Dolmadı
315,34094
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
275.136
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
13
4
4		 8
1
4
1		 Dolmadı
Dolmadı
324,00044
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
249.922
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19
19
20
20		 8
16
20
7		 Dolmadı
Dolmadı
322,95090
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
252.839
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Fizik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
2
5
2		 3
2
5
2		 Dolmadı
229,92597
216,44312
254,78308		 Dolmadı
747.060
979.542
489.735
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 21
21
22
7		 7
21
22
7		 Dolmadı
228,94868
204,18048
247,75384		 Dolmadı
759.415
1.138.877
537.035
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
4

 1
1

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
7
5		 2
3
7
5		 Dolmadı
Dolmadı
250,09235
228,32560		 Dolmadı
Dolmadı
610.003
709.461
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
7
7		 5
4
7
4		 Dolmadı
Dolmadı
258,31413
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
546.023
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
4

 1
3

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
2
2		 2
3
2
 Dolmadı
Dolmadı
318,91759
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
264.282
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
10
5		 3
4
7
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
11
11
5		 8
11
11
5		 Dolmadı
193,84218
266,28056
257,85493		 Dolmadı
1.175.088
492.388
471.149
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
5
5		 1
3
5
 Dolmadı
Dolmadı
308,40639
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
297.467
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
10
6
 4
10
6
 Dolmadı
239,79135
249,06743
 Dolmadı
630.676
618.487
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15


 9


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 29
29
24
14		 1
4
24
14		 Dolmadı
Dolmadı
351,17965
331,03267		 Dolmadı
Dolmadı
186.358
213.170
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
37		 7
15
35
37		 Dolmadı
Dolmadı
366,37940
337,04089		 Dolmadı
Dolmadı
158.722
200.559
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
1
1
1
1
 Dolmadı
342,77648
384,09727
 Dolmadı
160.594
131.677
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
6
6
3
5
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
3
3
1
2
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
3
1

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
4
1

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
25
3
14
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
317,55807		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244.559
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8
8
8
8		 Dolmadı
316,52014
363,09441
377,16909		 Dolmadı
217.250
164.386
134.085
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
17

3
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İnşaat Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İnşaat Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
2
1
4
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
8
12
5

3
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
7
3


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


Dolmadı


 Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 414,37395
442,17541
426,59674
420,58652		 4.082
5.004
6.434
9.660
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 42
79
74
72		 408,22732
427,62661
416,69161
415,82022		 5.503
9.999
10.365
11.854
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 392,25568
423,35339
409,12076
407,06846		 11.407
12.166
14.557
17.152
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
9		 8
8
9
9		 392,01902
419,38971
402,32671
401,45565		 11.534
14.502
19.394
21.449
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
83
82		 381,67879
395,76967
384,29196
383,94826		 17.762
37.164
38.359
40.376
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
50		 52
52
62
52		 369,59676
410,48903
400,33399
399,56067		 28.780
21.287
21.018
23.057
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 367,13794
400,11820
386,35434
386,54086		 31.527
31.797
35.575
37.044
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
21
25
24		 21
21
25
24		 361,68127
389,12759
373,55659
378,14573		 38.558
46.766
54.917
48.851
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
84
82		 360,88561
380,41632
343,97948
340,03265		 39.703
61.834
129.021
143.535
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 356,87445
363,21801
356,08314
360,54407		 45.766
100.390
93.065
82.832
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
52
52		 349,26608
385,70149
370,91642
371,19662		 59.235
52.491
59.698
60.778
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
 9
9
9
 348,44674
380,31977
361,08211
 60.933
62.038
80.559
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 342,26973
351,00107
342,10172
344,12782		 74.744
136.602
135.415
129.155
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 341,23902
381,38210
356,19378
354,15947		 77.297
60.013
92.772
99.152
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
75
70
70		 69
79
74
72		 336,14404
348,64588
340,69522
341,72967		 90.548
144.576
140.343
137.334
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
21
26
27		 21
21
26
27		 335,16598
384,92235
368,86111
363,28092		 93.275
53.775
63.731
76.658
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
80		 42
84
84
82		 334,37112
337,69581
329,97229
333,60560		 95.569
186.177
182.179
167.881
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
11
11
 11
11
11
 331,84883
361,15227
351,89406
 102.967
105.962
104.446
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 54
54
64
62		 331,51594
356,66995
346,37085
343,50956		 104.057
118.753
121.279
131.216
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 330,63169
344,64993
318,44213
317,39365		 106.881
158.732
237.077
244.773
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 326,44949
371,50342
368,40792
371,93042		 120.902
80.090
64.665
59.517
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 32
54
54
52		 320,72858
329,75704
318,32658
317,85418		 142.166
220.974
237.672
242.191
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
135
135		 125
126
143
139		 303,95458
331,97416
322,11049
336,66950		 222.343
210.777
218.515
155.797
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
15		 14
13
15
15		 298,07858
309,69561
294,04315
296,55786		 256.829
329.992
392.198
378.464
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
11
13		 9
9
11
13		 295,66798
299,05462
283,64660
257,71927		 272.030
402.583
476.380
733.247
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
13
13		 9
9
13
11		 290,34215
293,36134
265,27120
Dolmadı		 307.207
445.094
649.104
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 42
53
54
52		 290,05806
299,90998
291,68288
295,27220		 309.148
396.476
410.352
388.104
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yeni Medya ve İletişim
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
11
13
13		 11
11
13
13		 275,244
261,62058
243,69522
193,82822		 423.485
737.380
883.624
1.390.344
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
13
13		 9
9
13
13		 260,53338
270,86337
265,38893
234,38299		 556.596
643.897
647.931
997.344
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
13
13		 9
9
13
9		 250,45314
245,91403
214,55126
Dolmadı		 654.555
903.717
1.207.065
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
13
13		 10
10
13
13		 247,2144
275,61537
271,99754
275,31281		 686.226
598.439
582.271
555.986
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
10		 8
8
10
10		 246,07921
266,70231
240,46410
231,77852		 697.324
685.308
920.102
1.026.597
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
13
13		 10
10
13
7		 245,27667
260,90670
248,32860
Dolmadı		 705.107
744.677
831.444
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 226,86892


 877.112
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
36
37
 21
32
37
 Dolmadı
Dolmadı
235,15156
 Dolmadı
Dolmadı
980.412
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
14
 18
11
14
 Dolmadı
Dolmadı
278,20677
 Dolmadı
Dolmadı
524.446
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 44
44
45
 18
29
45
 Dolmadı
Dolmadı
242,43693
 Dolmadı
Dolmadı
897.890
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
15
14
 11
10
14
 Dolmadı
Dolmadı
232,07912
 Dolmadı
Dolmadı
1.015.268
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
24
12
10		 5
5
12
5		 Dolmadı
Dolmadı
213,68774
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
1.215.941
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
13
10
5		 6
3
3
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 23
22
22
24		 6
10
22
24		 Dolmadı
Dolmadı
344,00572
357,92463		 Dolmadı
Dolmadı
128.940
89.242
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 19
20
20
18		 2
5
20
18		 Dolmadı
Dolmadı
341,06826
346,74762		 Dolmadı
Dolmadı
139.056
120.689
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 14
14
10
5		 5
6
10
5		 Dolmadı
Dolmadı
177,17580
164,70102		 Dolmadı
Dolmadı
1.507.521
1.490.154
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
17
15
5		 1
4
3
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
7
6		 1
1
7
3		 Dolmadı
Dolmadı
313,28092
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
265.225
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yeni Medya ve İletişim
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
12
10
5		 1
1
4
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 14
14
10
5		 5
2
6
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
5
5
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
13
10
5
1
5
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
15
18
19

15
19		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
313,95216		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264.224
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
200
260		 103
205
205
267		 423,6279
413,73390
429,87547
428,86893		 11.141
21.528
13.084
18.728
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
80
90
90		 49
84
96
93		 391,18526
384,39531
399,00835
402,56033		 40.936
54.877
46.673
53.146
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 33
17
16
15		 33
17
16
15		 388,87969
383,92183
397,72687
399,88065		 44.095
55.615
48.715
57.801
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 74
74
63
62		 388,07917
380,07795
390,14521
379,61540		 45.249
61.582
61.753
98.214
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
35
50
50		 31
36
52
52		 380,2652
374,40295
385,74311
383,49194		 57.448
71.349
70.072
89.778
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 31
41
72
72		 371,90153
366,43560
377,55910
378,20852		 73.039
86.680
87.310
101.389
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 42
42
31
31		 359,91859
353,28005
358,52392
349,53792		 99.437
117.443
135.063
177.770
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
50
58
54		 34
7
58
54		 356,37238
Dolmadı
371,83134
376,24012		 108.149
Dolmadı
100.284
105.818
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
6
9
15		 8
6
9
15		 349,84425
343,50082
337,43846
319,60526		 125.818
145.091
207.702
297.432
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
12
13
12		 12
12
13
12		 344,52845
345,73462
358,51749
356,36664		 141.552
138.300
135.088
157.230
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
5		 6
6
5
5		 344,04549
338,09169
354,98258
353,76505		 143.109
162.211
145.534
164.853
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
80
70
70		 49
84
72
72		 341,59267
328,15082
336,02242
332,64150		 150.984
199.298
213.438
238.710
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 74
74
62
62		 341,57768
334,67914
339,44065
336,95126		 151.033
174.102
199.708
221.560
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
80
80		 64
96
84
82		 339,75839
322,33818
325,39467
319,94859		 157.076
224.589
261.922
295.745
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
12
13
12		 13
12
13
12		 338,84516
343,27013
352,27157
350,78346		 160.272
145.796
153.933
173.923
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 335,85692


 170.747
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 63
84
83
82		 333,92441
312,77834
312,11522
304,54305		 177.751
272.106
333.626
380.767
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kemer Denizcilik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 332,23284
314,50494
316,06728
310,05110		 184.132
262.879
310.600
348.102
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
95
90
90		 64
101
96
93		 328,90406
314,98789
324,18195
321,62814		 197.324
260.343
267.933
287.419
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 327,63303
328,20219
340,31830
332,91184		 202.597
199.073
196.207
237.522
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
90
80
80		 54
96
83
82		 326,46246
303,55152
305,21900
301,90203		 207.547
326.621
376.867
397.442
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 42
79
74
72		 324,1726
300,57868
300,65694
298,94876		 217.353
345.736
407.952
416.974
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
40
70
70		 27
42
74
72		 319,20386
324,49207
331,40926
330,95596		 239.877

233.378
245.658
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
63
62		 315,52513
303,36391
304,63073
301,02599		 258.043
327.799
380.775
403.130
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 42
79
72
72		 314,66438
290,12822
288,22852
287,29395		 262.422
421.354
501.801
501.771
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
62
62		 310,45083
284,47074
280,44186
279,74312		 285.177
467.150
568.430
564.480
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
10		 7
7
8
10		 309,38279
297,20198
299,61485
274,95438		 290.946
368.886
415.257
607.749
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
64
62		 308,02945
307,68709
308,68552
311,03154		 298.629
301.444
354.521
342.413
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
8
9
10		 10
8
9
10		 304,75247
303,48155
294,78424
292,74864		 317.966
327.069
450.262
460.049
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 302,95369
299,50117
298,23342
304,21943		 329.061
352.969
425.108
382.792
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 54
69
64
62		 302,84202
294,07430
300,28707
307,05788		 329.795
391.429
410.468
365.585
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 18
18
25
42		 18
7
25
42		 298,7646
Dolmadı
326,91558
310,36884		 356.599
Dolmadı
254.415
346.230
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
10		 8
8
8
10		 297,8191
287,93764
290,46198
283,90646		 362.905
438.722
483.694
529.233
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 296,58776
290,08861
279,53518
283,16398		 371.329
421.662
576.476
535.276
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
18
20
7		 12
18
20
7		 294,33
287,69651
295,38988
287,38962		 387.149
440.637
445.846
500.974
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 42
49
41
41		 292,86242
282,85568
283,80290
285,81769		 397.659
480.760
538.896
513.478
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
50
70
70		 37
54
74
72		 291,34952
277,55480
276,56246
283,19342		 408.782
528.335
603.418
535.037
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 59


 290,99898


 411.457
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
64
63
62		 287,49679
274,41951
271,88142
270,43753		 438.248
558.056
647.874
650.730
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
35
30
30		 32
37
32
31		 286,34393
273,54070
273,76769
275,36103		 447.651
566.478
629.838
603.973
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
10		 8
8
9
10		 280,37564
269,78936
257,07901
248,55683		 497.677
604.059
803.686
895.602
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İktisat
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
10		 11
10
10
10		 278,84911
266,11401
259,13986
247,48785		 511.009
642.271
780.582
908.863
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 277,24861


 525.225
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
6
 4
4
6
 274,66482
260,56991
252,55708
 548.697
703.786
855.468
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Siyaset Bilimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
2
5
5		 3
2
5
5		 268,27149
262,53774
265,71578
250,19640		 610.004
681.423
710.045
875.185
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
8
10
10		 11
8
10
10		 268,00989
260,47840
251,21389
242,99202		 612.526
704.795
871.168
966.546
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Egzersiz ve Spor Bilimleri
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 266,43066
249,32533
253,27572
256,05565		 628.330
839.930
847.050
805.059
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Muhasebe ve Finans Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
2
5
3		 3
2
5
3		 266,254
265,48854
253,08094
246,88526		 630.121
648.924
849.255
916.505
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
5
3		 5
4
5
3		 253,56974
239,73089
240,03072
217,94177		 766.265
967.524
1.010.636
1.317.977
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Pazarlama
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
6
10
5		 7
6
10
5		 251,39396
229,18575
225,91475
226,84469		 790.901
1.115.945
1.201.984
1.189.862
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
5		 8
8
10
5		 249,60741
236,76949
232,57281
219,87987		 811.350
1.008.301
1.109.460
1.290.030
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Sağlık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
10
10		 5
4
10
10		 248,87837
253,66552
236,03498
221,21790		 819.800
785.716
1.062.930
1.270.827
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
5		 8
8
10
5		 248,52373
235,81080
212,81284
217,86204		 823.921
1.021.884
1.389.110
1.319.135
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Psikoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
41
46
57		 42
41
46
57		 239,13613
225,08145
279,87200
280,38284		 934.194
1.174.501
573.442
558.958
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
10		 11
10
10
7		 233,72532
225,45778
215,28951
Dolmadı		 998.139
1.169.086
1.353.636
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 17
17
13
5		 17
17
13
5		 220,3232
204,24158
255,31651
273,08517		 1.153.228
1.460.150
823.662
625.256
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
10
3
 8
4
3
 219,8728
Dolmadı
252,00149
 1.158.224
Dolmadı
861.978
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Tarım Ekonomisi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1

1		 208,97009
216,39034
Dolmadı
306,10274		 1.272.746
1.297.653
Dolmadı
371.225
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Psikoloji
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
27
21
11		 25
20
21
11		 208,13716
Dolmadı
280,55677
285,90883		 1.280.878
Dolmadı
567.375
512.759
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Egzersiz ve Spor Bilimleri
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
2		 5
5
5
2		 203,91779
200,95304
209,02924
219,02904		 1.320.071
1.499.758
1.443.581
1.302.134
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
42
26		 50
40
42
26		 199,12247
Dolmadı
296,40431
287,74695		 1.361.417
Dolmadı
438.439
498.137
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8


 8


 185,95611


 1.447.130
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
8
3
 12
8
3
 178,44847
263,25480
295,24316
 1.474.835
673.300
446.883
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
11

 1
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Egzersiz ve Spor Bilimleri
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
3		 4
7
5
3		 Dolmadı
209,78306
224,32461
206,92711		 Dolmadı
1.388.500
1.224.262
1.469.748
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 43
43
36
31		 26
18
36
31		 Dolmadı
Dolmadı
366,88499
370,75211		 Dolmadı
Dolmadı
112.387
118.867
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İktisat
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
24
15
5		 3
3
11
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
225,20481		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.213.469
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
12

 1


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
7
3
 4
5
3
 Dolmadı
Dolmadı
254,61513
 Dolmadı
Dolmadı
831.661
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
21
14
5		 16
17
14
5		 Dolmadı
Dolmadı
239,00958
265,67720		 Dolmadı
Dolmadı
1.023.759
699.319
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 17


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
19
10
5		 2
1
4
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Muhasebe ve Finans Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
8

 2
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Muhasebe ve Finans Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 16
16
15
15		 2
3
7
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
5
5		 1

1
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Sağlık Yönetimi
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
3

 2
1

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
19
20
20		 7
12
20
20		 Dolmadı
Dolmadı
326,21673
323,05888		 Dolmadı
Dolmadı
257.853
280.594
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
12
7
7		 2
3
7
7		 Dolmadı
Dolmadı
326,22747
319,81217		 Dolmadı
Dolmadı
257.796
296.432
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Siyaset Bilimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Siyaset Bilimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
8

 1


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4

 2
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
12
14
 4
10
14
 Dolmadı
Dolmadı
192,25094
 Dolmadı
Dolmadı
1.670.409
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Uluslararası Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 17
27
15
5		 1
4
15
5		 Dolmadı
Dolmadı
196,63240
203,29623		 Dolmadı
Dolmadı
1.615.094
1.516.517
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
11
3
 3
6
3
 Dolmadı
Dolmadı
231,39353
 Dolmadı
Dolmadı
1.125.741
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
14
5		 5
7
8
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
263,60870		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
721.104
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
10
3
 10
10
3
 Dolmadı
222,86135
224,82280
 Dolmadı
1.205.981
1.217.231
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
17
13
5		 9
17
13
5		 Dolmadı
215,75572
212,82525
237,61660		 Dolmadı
1.306.413
1.388.918
1.038.622
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
1

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
12


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Pazarlama
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
9


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Pazarlama
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4


Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Sağlık Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 445,08525
450,79020
445,11352
440,38481		 7.545
8.525
12.141
11.661
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 73
74
74
72		 430,68596
433,88029
433,52289
427,35490		 11.070
12.772
15.652
15.067
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 418,58583


 14.809
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
58
52
52		 403,09637
402,99615
403,51540
391,92300		 20.409
23.320
26.882
26.690
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 398,28985
413,45581
423,13533
411,89265		 22.297
19.363
19.308
19.816
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 64
64
64
62		 396,88047
395,68158
397,02079
376,28054		 22.858
26.280
29.522
32.318
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
8		 8
8
9
8		 396,43602
399,82131
398,54774
404,99718		 23.030
24.548
28.923
22.120
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
42
42
41		 395,2558
391,11133
392,29954
373,83914		 23.477
28.183
31.546
33.257
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 388,15288


 26.461
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 373,66718
371,41790
373,70662
360,83476		 32.545
36.824
39.528
38.112
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Rus Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1		 1

2
 372,45169
Dolmadı
314,24827
Dolmadı		 33.065
Dolmadı
67.061
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 350,41767
347,45539
349,58913
333,03508		 42.956
48.248
50.292
48.982
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
42
41
41		 331,3514
320,61655
314,81426
300,84877		 51.789
61.808
66.780
62.214
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 18
18
20
20		 18
18
20
20		 320,4164
338,58787
338,00366
360,74780		 57.059
52.684
55.588
38.150
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 12
21
20
15		 12
14
20
15		 261,79684
Dolmadı
305,73901
302,02063		 87.811
Dolmadı
71.388
61.708
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Öğretmenliği-Elt
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 24
24
26
27		 24
24
26
27		 245,58742
292,59618
319,17654
297,34892		 97.462
77.242
64.587
63.649
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen ve Edebiyat Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 18
9
10
15		 13
7
10
15		 Dolmadı
Dolmadı
348,64797
327,40046		 Dolmadı
Dolmadı
50.705
51.230
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2026: AKDÜ taban puanlarıyla 2-4 yıllık bölümler ve sıralamaları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 377,04967
362,71658
363,30421
363,08938		 253.416
339.578
345.559
326.575
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
71		 370,56403
353,86421
346,96072
343,67701		 283.413
388.485
445.020
432.698
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
70		 363,6033
348,22346
350,88206
343,46668		 318.684
423.621
418.905
434.027
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 359,77613
361,36201
369,19723
362,89508		 339.513
346.753
315.133
327.550
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 356,87651
344,91012
341,02737
323,55556		 356.090
445.667
487.381
576.683
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
71
71		 355,23572
344,25499
340,12698
334,22837		 365.685
450.262
494.209
495.610
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
78		 35
80
82
79		 353,47032
329,85576
317,64672
309,35903		 376.185
561.920
689.250
703.907
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70


 70


 350,41994


 395.144
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Radyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 20
20
21
20		 349,5705
341,75399
333,94969
324,61797		 400.548
467.764
542.558
568.069
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Diyaliz
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
71
71		 341,07822
333,21445
327,92583
325,65702		 458.780
533.357
593.274
559.678
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 30
80
82
80		 337,53532
327,14566
316,83689
318,19011		 485.064
585.801
697.179
622.079
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
71
70
70		 337,12983
325,79805
323,28693
321,37746		 488.129
598.234
634.948
594.636
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
65
65		 336,68743
322,6767
313,6887
308,73277		 491.449
627.803
729.719
710.029
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
67
67
67		 334,03082
315,38206
306,00324
298,17775		 512.140
702.372
812.933
820.550
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
78		 30
81
82
80		 333,41422
313,40231
303,88319
298,16047		 517.111
723.845
837.078
820.772
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 331,09937
323,61635
323,12376
320,5505		 536.023
618.956
636.508
601.590
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
72
71
71		 331,06975
316,1441
307,37136
302,9029		 536.283
694.273
797.510
769.766
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
60
60
61		 330,43614
329,88976
337,33311
331,51305		 541.565
561.608
515.510
515.238
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
70
72
72		 330,14029
312,43577
302,64745
301,29235		 544.125
734.329
851.323
786.967
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 52
77
76
77		 330,06467
319,74299
315,53996
313,30424		 544.754
657.021
710.430
666.570
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
8		 9
9
9
8		 329,63272
324,87185
320,23266
313,27598		 548.424
606.787
663.858
666.850
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
7		 7
7
7
7		 328,15416
320,03485
309,46413
297,82363		 560.951
654.069
774.387
824.366
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
78		 30
82
82
80		 326,11274
308,66226
298,66291
293,51839		 578.741
777.270
898.538
873.206
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 36
72
72
72		 326,0575
311,70966
307,23755
301,78533		 579.270
742.385
799.032
781.459
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
56		 323,45911
303,86074
292,23246
284,94085		 602.851
834.321
978.861
977.508
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
12
13
12		 12
12
13
12		 323,01622
313,40019
313,84488
316,38225		 606.943
723.874
728.113
638.288
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
72
72
71		 322,70882
303,81769
296,44728
293,73339		 609.855
834.848
925.857
870.713
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
62
62
62		 321,69817
305,33739
294,75445
290,84971		 619.221
816.333
946.851
904.732
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
66
67		 321,38152
312,33924
298,87328
289,39311		 622.222
735.411
896.048
922.225
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
155
155
153		 30
159
159
157		 321,28631
288,15816
273,02513
269,5764		 623.110
1.043.152
1.245.303
1.189.509
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
45
45		 30
30
47
47		 320,28525
307,69336
298,1069
299,4118		 632.537
788.443
905.375
807.067
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 7
7
7
8		 319,35218
305,90779
297,65979
281,58013		 641.423
809.614
910.974
1.020.993
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
78		 36
82
82
80		 318,83576
297,09303
288,63751
283,21174		 646.381
920.714
1.026.097
999.921
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
78		 41
82
82
79		 318,64444
302,53107
300,4622
303,42427		 648.157
850.762
877.011
764.259
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 318,21906
315,7498
313,29363
312,68565		 652.301
698.449
733.774
672.254
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
78		 31
82
81
80		 316,17723
293,55958
282,78829
279,89105		 672.581
967.987
1.105.393
1.043.514
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
75
75
76		 30
77
77
78		 315,89964
284,86786
271,51967
267,64318		 675.346
1.090.596
1.267.732
1.218.772
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
8
10		 5
5
8
10		 314,26652
307,68994
293,49357
264,56488		 691.875
788.481
962.755
1.266.040
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Pastacılık ve Ekmekçilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
30
31
30		 314,13444
305,17527
300,88122
301,98528		 693.316
818.310
872.118
779.378
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
80		 36
81
82
81		 313,18457
288,99661
274,56618
277,32244		 703.398
1.031.211
1.222.465
1.078.526
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
7
9
10		 6
7
9
10		 313,14756
313,99226
315,41864
302,39657		 703.788
717.484
711.748
775.030
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Medya ve İletişim
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
78		 82
82
82
80		 312,55231
302,56719
293,55178
288,98317		 710.040
850.342
962.040
927.119
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 312,3942
302,76794
293,22834
302,25109		 711.676
847.775
966.196
776.586
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
6
8		 5
5
6
8		 312,11846
302,11586
300,1706
287,46846		 714.444
855.771
880.476
945.714
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
45
45		 57
56
46
47		 311,88847
309,74679
311,98577
306,5741		 716.960
764.663
747.413
731.536
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 311,79565
310,75124
309,51166
306,58047		 717.909
753.150
773.890
731.473
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 30
82
82
81		 311,417
292,67771
282,03412
279,62478		 721.955
979.860
1.115.756
1.047.093
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 311,11815
298,12884
280,12483
277,63204		 725.069
906.911
1.142.676
1.074.224
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
7
10		 4
4
7
10		 310,96822
302,10004
288,19292
262,72589		 726.666
855.963
1.031.902
1.295.025
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
62
61		 308,67547
300,53556
290,77092
285,63984		 751.663
875.747
998.175
968.523
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Radyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
10		 5
5
7
10		 306,68283
294,08333
278,4879
245,40204		 773.778
960.983
1.165.992
1.598.943
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2
3
5
9		 2
3
5
9		 306,3161
282,16545
252,2202
241,69334		 777.875
1.130.599
1.576.659
1.671.427
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 36
52
51
52		 305,97871
297,21797
291,28547
294,80282		 781.580
919.016
991.258
858.338
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
61		 305,6194
292,51307
288,62954
282,6426		 785.672
982.137
1.026.212
1.007.164
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35


 36


 305,04327


 792.267
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Yapı Denetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 304,19867
288,05921
272,6769
271,64238		 801.975
1.044.557
1.250.535
1.159.027
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Diyaliz
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
7
10		 4
4
7
10		 302,86325
297,6532
275,06237
257,69857		 817.438
913.174
1.215.140
1.377.694
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
78		 82
82
82
80		 302,54154
291,7325
277,44851
279,69469		 821.195
993.006
1.180.985
1.046.132
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 35
40
41
41		 300,00486
288,70783
277,63351
276,11246		 851.370
1.035.258
1.178.322
1.095.326
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
62
62
62		 299,27319
283,95189
273,56079
272,47356		 859.979
1.104.283
1.237.264
1.146.977
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 41
67
67
67		 298,18676
278,93489
271,90135
276,11847		 873.175
1.179.004
1.262.049
1.095.237
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
46
47		 297,74138
286,00454
270,5268
268,56348		 878.565
1.073.952
1.282.850
1.204.758
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
9		 8
8
9
9		 297,61838
297,29287
285,63106
266,45082		 880.166
918.039
1.066.366
1.236.895
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 31
67
67
67		 296,97625
275,82641
264,26812
261,98927		 888.058
1.226.860
1.379.179
1.306.897
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
61
62		 296,70435
287,32783
278,56128
275,50951		 891.369
1.055.013
1.164.903
1.103.611
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
71
72
72		 296,63877
274,78179
259,92157
255,93148		 892.196
1.243.002
1.448.648
1.407.791
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
8
11		 6
6
8
11		 295,91577
280,46275
274,55899
237,71124		 901.140
1.155.985
1.222.589
1.753.031
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 295,85446
290,22591
285,39014
278,38582		 901.919
1.014.042
1.069.616
1.063.884
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
60
60
60		 26
62
62
62		 295,39813
273,2206
262,67345
262,33547		 907.661
1.267.326
1.404.418
1.301.408
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Finike Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 294,48566
282,58942
272,40209
269,27202		 919.052
1.124.255
1.254.671
1.194.126
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
72
72		 294,24333
287,10994
277,24434
273,40037		 922.152
1.058.085
1.183.962
1.133.591
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 56
57
57
57		 293,69113
286,67091
281,53018
276,0159		 929.104
1.064.373
1.122.797
1.096.701
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
78		 82
82
81
80		 293,63943
283,20628
270,6918
269,75813		 929.754
1.115.107
1.280.369
1.186.828
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
8
8		 4
4
8
8		 293,35124
278,79439
267,58066
244,38784		 933.313
1.181.175
1.327.762
1.618.669
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
80		 36
82
81
82		 292,75133
270,16225
256,50102
254,22089		 940.858
1.315.880
1.504.549
1.437.392
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Çevre Koruma ve Kontrol
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 290,44724
280,12908
271,52702
273,12373		 970.297
1.161.019
1.267.619
1.137.575
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 288,9259
278,14675
267,70426
262,01047		 990.114
1.191.084
1.325.885
1.306.555
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Pastacılık ve Ekmekçilik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
7		 5
5
7
7		 288,42393
271,76501
239,03253
237,21925		 996.629
1.290.335
1.809.114
1.763.147
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
47
47		 286,1933
276,03108
259,46822
253,50626		 1.026.127
1.223.744
1.456.023
1.449.887
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
70
71		 82
82
72
73		 285,59963
273,74391
270,53111
262,15374		 1.034.111
1.259.093
1.282.780
1.304.309
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 283,81943
268,64542
260,88327
260,4404		 1.057.903
1.340.460
1.432.982
1.332.220
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 283,285
266,13444
253,67332
252,60888		 1.065.197
1.380.870
1.552.115
1.465.726
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Maliye
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 282,40346
265,53046
253,72929
255,41586		 1.077.097
1.390.760
1.551.201
1.416.764
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Pazarlama<