Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: AKDÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

|Program
|Puan Türü
|Kontenjan
|Tavan Puan
|Taban Puan
|En Yüksek Başarı Sırası
|En Düşük Başarı Sırası
|Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
|SAY
|75
|507,44697
|474,64536
|8005
|26020
|Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|60
|449,39796
|396,88047
|6671
|11910
|Arkeoloji
|EA
|30
|367,24578
|296,58776
|82673
|120972
|Coğrafya
|SÖZ
|50
|401,87272
|331,51594
|7383
|104057
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|406,59212
|331,3514
|19090
|51789
|Felsefe
|EA
|35
|360,20346
|291,34952
|98732
|408782
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|70
|453,25971
|430,68596
|5990
|11070
|Latin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30
|393,86467
|350,41767
|24027
|42956
|Psikoloji
|EA
|45
|440,36339
|391,18526
|5030
|40936
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|435,00411
|395,2558
|9873
|23477
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|30
|386,15299
|330,63169
|14736
|106881
|Sosyoloji
|EA
|40
|338,66274
|308,02945
|160903
|298629
|Tarih
|SÖZ
|30
|434,36067
|360,88561
|1533
|39703
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|30
|416,43079
|341,23902
|3644
|77297
|Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|35
|341,74357
|303,34817
|190946
|296735
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40
|398,17271
|349,26748
|101185
|175784
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|40
|465,16026
|445,08525
|4132
|7545
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|42
|428,41376
|392,25568
|2098
|11407
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|465,86434
|414,37395
|329
|4082
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|30
|401,11311
|371,90153
|28790
|73039
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|30
|404,2393
|380,2652
|25475
|57448
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|30
|379,62677
|349,26608
|19398
|59235
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|410,26524
|369,59676
|4971
|28780
|Fen Fakültesi
|Biyoloji
|SAY
|40
|344,7287
|306,96939
|184671
|284232
|Fizik
|SAY
|25
|337,90332
|304,64429
|199407
|292125
|Kimya
|SAY
|20
|377,32079
|340,42733
|128884
|193829
|Matematik
|SAY
|50
|401,93433
|343,02626
|96597
|188229
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|SAY
|35
|367,74008
|316,03565
|143160
|255565
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|200
|457,7525
|395,75014
|39280
|104086
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|100
|459,24749
|423,6279
|2460
|11141
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|40
|333,42135
|314,66438
|179558
|262422
|Ekonometri
|EA
|40
|358,83932
|310,45083
|102053
|285177
|İktisat
|EA
|60
|387,14065
|333,92441
|46605
|177751
|İşletme
|EA
|60
|371,82665
|339,75839
|73199
|157076
|Maliye
|EA
|50
|356,67122
|326,46246
|107452
|207547
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60
|391,13252
|328,90406
|41008
|197324
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|45
|386,78418
|341,59267
|47107
|150984
|İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|SÖZ
|119
|384,31922
|303,95458
|15921
|222343
|İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
|SÖZ
|40
|360,52396
|334,37112
|40222
|95569
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|40
|382,35848
|342,26973
|17228
|74744
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|40
|426,36099
|356,87445
|2298
|45766
|Reklamcılık
|SÖZ
|65
|384,04533
|336,14404
|16090
|90548
|Kemer Denizcilik Fakültesi
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|65
|360,12401
|332,23284
|98939
|184132
|Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|25
|343,67843
|319,20386
|144289
|239877
|Hemşirelik
|SAY
|25
|403,31754
|368,9854
|94856
|141214
|Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Sosyal Hizmet
|EA
|50
|343,52764
|302,84202
|144746
|329795
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|40
|393,18809
|359,91859
|38221
|99437
|Manavgat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|40
|407,44535
|381,67879
|5701
|17762
|Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|40
|341,12934
|290,05806
|77558
|309148
|Turizm İşletmeciliği
|EA
|40
|334,50759
|292,86242
|175620
|397659
|Turizm Rehberliği
|DİL
|60
|473,40626
|373,66718
|3115
|32545
|Manavgat Yabancı Diller Fakültesi
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|40
|419,35037
|388,15288
|14583
|26461
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|40
|446,72311
|418,58583
|7178
|14809
|Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
|SAY
|46
|389,91634
|335,18245
|111617
|205536
|Mimarlık
|SAY
|50
|430,04815
|390,09298
|65398
|111381
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|341,32188
|301,36231
|191853
|303790
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|30
|331,83401
|298,95504
|213370
|312617
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|479,49001
|451,92373
|22631
|44369
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|20
|410,44768
|314,31021
|86621
|260789
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|446,58902
|433,01481
|49201
|62352
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|40
|391,41278
|338,94073
|109670
|197105
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|40
|413,56487
|368,49032
|83184
|141980
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|10
|311,48388
|303,07464
|269598
|297680
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60
|437,53495
|410,05263
|57890
|87058
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|30
|476,57918
|457,31334
|24619
|39658
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|27
|436,58903
|360,87054
|58796
|154433
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|40
|367,21002
|346,69046
|143973
|180761
|Gerontoloji
|SAY
|45
|332,34086
|290,71422
|212191
|345326
|Serik İşletme Fakültesi
|Ekonomi ve Finans
|EA
|40
|323,65572
|287,49679
|219553
|438248
|Turizm İşletmeciliği
|EA
|30
|343,06834
|286,34393
|146208
|447651
|Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
|EA
|55
|352,43777
|290,99898
|118513
|411457
|Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|35
|301,2664
|271,5537
|304135
|440625
|Tıp Fakültesi
|Tıp
|SAY
|310
|537,3982
|507,48391
|836
|10684
|Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|40
|450,6068
|408,22732
|707
|5503
|Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|30
|359,11215
|320,72858
|42263
|142166
|Turizm İşletmeciliği
|EA
|40
|345,60606
|324,1726
|138261
|217353
|Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
|EA
|55
|448,21356
|403,09637
|6886
|20409
|Turizm Rehberliği
|DİL
|30
|391,33589
|335,85692
|40726
|170747
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|EA
|65
|350,53257
|315,52513
|123860
|258043
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|70
|364,57216
|341,57768
|88561
|151033
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|70
|422,0674
|388,07917
|11964
|45249
|Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|30
|345,01248
|306,3455
|184096
|286303
|Bitki Koruma
|SAY
|30
|397,49855
|334,04241
|101997
|208205
|Tarım Ekonomisi
|EA
|30
|367,66824
|302,95369
|81710
|329061
|Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|25
|317,80057
|297,86562
|250426
|316763
|Tarımsal Biyoteknoloji
|SAY
|30
|414,02458
|288,48195
|82748
|355002
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAY
|25
|288,0466
|272,29454
|356891
|436284
|Tarla Bitkileri
|SAY
|30
|318,18466
|290,45071
|249326
|346426
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|30
|318,2168
|288,46507
|249227
|355088
|Zootekni
|SAY
|30
|285,85364
|267,41829
|366858
|465742