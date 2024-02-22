Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
06:11
AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI! 22 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?
Son dakika Akdeniz'de hissedilen deprem haberi geldi. Akdeniz merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları