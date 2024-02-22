AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI! 22 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 00.59'da merkez üssü Akdeniz olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Akdeniz'de deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...