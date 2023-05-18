Al Sancak 15. bölüm izle: Ali Yüzbaşı köşeye sıkışıyor! TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak 15. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin 18 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 15. Bölümünde Elizabeth ve Ali'nin aynı anda vurulmasıyla şok olan Nadia, ikisi arasında sıkışıp kalır. Öte yandan Pençe Timi tarafından köşeye sıkıştırılan Boran ele geçirilir. Dizinin sıkı takipçileri, TRT 1 dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Al Sancak 15. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.