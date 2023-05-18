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Haberler Fotohaber Al Sancak 15. bölüm izle: Ali Yüzbaşı köşeye sıkışıyor! TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:02

Al Sancak 15. bölüm izle: Ali Yüzbaşı köşeye sıkışıyor! TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak 15. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin 18 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 15. Bölümünde Elizabeth ve Ali'nin aynı anda vurulmasıyla şok olan Nadia, ikisi arasında sıkışıp kalır. Öte yandan Pençe Timi tarafından köşeye sıkıştırılan Boran ele geçirilir. Dizinin sıkı takipçileri, TRT 1 dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Al Sancak 15. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Al Sancak 15. bölüm izle: Boran ele geçiriliyor! TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Al Sancak 15. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Gülsim Ali, İdris Nebi Taşkın, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı dizinin 18 Mayıs 2023 tarihli yeni bölümünde Boran'ın konuşturmak için çocuklarını aramaya başlayan Ali Yüzbaşı, tek başına operasyona gider ve düşmanın eline geçer. İşkence gören Ali'nin nasıl kurtulacaktır? Aldatmak 15. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için paylaşıldı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle ekranı ve özeti…

Al Sancak 15. bölüm izle: Boran ele geçiriliyor! TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle

AL SANCAK SON BÖLÜM İZLE!

İşte 18 Mayıs 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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Al Sancak 15. bölüm izle: Boran ele geçiriliyor! TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle

AL SANCAK 15. BÖLÜM ÖZETİ

Elizabeth ve Ali'nin aynı anda vurulmasıyla şok olan Nadia müthiş bir sıkılmışlık içinde kalır. Bir tarafta Ali, diğer tarafta Elizabeth vardır. Nadia ilk kime yardıma gidecektir?

Al Sancak 15. bölüm izle: Boran ele geçiriliyor! TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle

Boran için yolun sonu mu geliyor? Pençe Timi tarafından köşeye sıkıştırılan Boran ele geçirilir. Yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilen Boran, Sacit ile karşılaşır. Gülseren'in katiliyle yüzleşen Sacit ne yapacaktır?

Al Sancak 15. bölüm izle: Boran ele geçiriliyor! TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle

Aslı ve Selim arasında neler yaşanacak? Boran'ın yakalanması sebebiyle Pençe Timi bir eğlence düzenler. Keyifli anlar yaşanırken Selim artık Aslı'ya duygularını açar. Aslı, Selime ne cevap verecektir?

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