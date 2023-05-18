Al Sancak 15. bölüm izle: Ali Yüzbaşı köşeye sıkışıyor! TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Al Sancak 15. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Gülsim Ali, İdris Nebi Taşkın, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı dizinin 18 Mayıs 2023 tarihli yeni bölümünde Boran'ın konuşturmak için çocuklarını aramaya başlayan Ali Yüzbaşı, tek başına operasyona gider ve düşmanın eline geçer. İşkence gören Ali'nin nasıl kurtulacaktır? Aldatmak 15. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için paylaşıldı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle TRT 1 ile Al Sancak son bölüm izle ekranı ve özeti…