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ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 12:24
ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından Albayrak Hazır Beton halka arz sürecinde takvim netleşti. Yatırımcılar talep toplama dönemi öncesinde şirketin halka arz fiyatı, işlem kodu, dağıtım yöntemi ve başvuru kanallarına odaklandı. Peki, ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, talep toplama sürecinin detayları…