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Haberler Fotohaber ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 12:24

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından Albayrak Hazır Beton halka arz sürecinde takvim netleşti. Yatırımcılar talep toplama dönemi öncesinde şirketin halka arz fiyatı, işlem kodu, dağıtım yöntemi ve başvuru kanallarına odaklandı. Peki, ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, talep toplama sürecinin detayları…

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ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Albayrak Hazır Beton halka arz sürecine ilişkin izahname ve satış duyurusu yayımlandı. Albayrak Hazır Beton halka arz kapsamında talep günleri, pay fiyatı, işlem kodu ve dağıtım esasları netleşirken başvuru yapacak yatırımcıların dikkat etmesi gereken ayrıntılar da açıklandı.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?

AKBTN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Albayrak Hazır Beton halka arzında talepler 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde toplanacak. Yatırımcılar, her iki işlem gününde saat 10.30-13.00 arasında talep iletebilecek.

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ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Şirketin halka arz fiyatı pay başına 38,60 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam 70 milyon lot yatırımcılara sunulacak.

Payların 49 milyon adedi sermaye artırımı, 21 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 2 milyar 702 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 28 olacak.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?

AKBTN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, İŞLEM KODU NEDİR?

Halka arzda toplam 70 milyon lot eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Yatırımcı başına düşecek lot miktarı, geçerli başvuru sayısına göre değişecek. Kesin lot dağılımı, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Albayrak Hazır Beton'un Borsa İstanbul'daki işlem kodu ALBTN olarak belirlendi.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Halka arza, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek. Başvurular halka arz menüsü yerine bankaların veya aracı kurumların hisse alım ekranından ALBTN.HE koduyla yapılacak. Talep girişinde yalnızca "İptale Kadar Geçerli" emir türü kullanılacak.

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