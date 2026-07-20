ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ALBTN halka arz ne zaman, kaç lot verir?

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Şirketin halka arz fiyatı pay başına 38,60 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam 70 milyon lot yatırımcılara sunulacak.

Payların 49 milyon adedi sermaye artırımı, 21 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 2 milyar 702 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 28 olacak.