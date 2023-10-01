YENİ BÖLÜM Aldatmak 39. Bölüm izle: Aldatmak son bölüm izle ATV ile yayında

Aldatmak son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. ATV'nin her Perşembe akşamı yayına verdiği yeni dizisi, 28 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Oylum, bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalır. Oylum ile tanıştıktan sonra hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman, ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez. Aldatmak 39. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'yu başrolde buluşturuyor. İşte, ATV ile Aldatmak 39. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.