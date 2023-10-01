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Haberler Fotohaber YENİ BÖLÜM Aldatmak 39. Bölüm izle: Aldatmak son bölüm izle ATV ile yayında
Giriş Tarihi: 01.10.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 21:08

YENİ BÖLÜM Aldatmak 39. Bölüm izle: Aldatmak son bölüm izle ATV ile yayında

ATV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Aldatmak 39. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, 28 Eylül 2023 Perşembe akşamı 39. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki yapım, yine duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Aldatmak 39. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte, ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…

ALDATMAK 39. BÖLÜM İZLE! ATV dizi izle ekranı: Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz, tamamı

Aldatmak son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. ATV'nin her Perşembe akşamı yayına verdiği yeni dizisi, 28 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Oylum, bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalır. Oylum ile tanıştıktan sonra hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman, ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez. Aldatmak 39. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'yu başrolde buluşturuyor. İşte, ATV ile Aldatmak 39. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

ALDATMAK 39. BÖLÜM İZLE! ATV dizi izle ekranı: Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz, tamamı

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

28 Eylül 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 39. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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ALDATMAK 39. BÖLÜM İZLE! ATV dizi izle ekranı: Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz, tamamı

ALDATMAK 39. BÖLÜM ÖZETİ

Boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır.

ALDATMAK 39. BÖLÜM İZLE! ATV dizi izle ekranı: Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz, tamamı

Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır.

ALDATMAK 39. BÖLÜM İZLE! ATV dizi izle ekranı: Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz, tamamı

Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir.

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