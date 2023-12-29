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Haberler Fotohaber ALDATMAK 51. BÖLÜM İZLE EKRANI | ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:07 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:07

ALDATMAK 51. BÖLÜM İZLE EKRANI | ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Aldatmak 51. Bölüm izle ile ATV ekranında yerini aldı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak'ın yeni bölümünde Can'ın hastanede olmasından dolayı kendini sorumlu tutan Mualla perişan vaziyettedir. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken Aldatmak son bölüm izle seçeneğiyle ATV ekranında. İşte, Aldatmak yeni bölüm izle sayfası ve son bölümden merak edilenler…

ALDATMAK 51. BÖLÜM İZLE EKRANI | ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

ATV'nin dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sevilen dizisi Aldatmak 51. bölümü ile ekrana geliyor. 28 Aralık 2023 Perşembe günü yayımlanan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen dizi severler için Aldatmak yeni bölüm izle ile ATV yayınında. İşte, Aldatmak son bölüm izle ekranı ve dizinin yeni bölümüne dair tüm merak edilenler…

ALDATMAK 51. BÖLÜM İZLE EKRANI | ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

ALDATMAK 51. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can'ın hastanede olmasından dolayı kendini sorumlu tutan Mualla perişandır. Oylum için onu affetmek kolay olmayacaktır.

Bu zor anda Oylum'un yanında Kahraman'ı gören Tolga'nın kıskançlığı gittikçe katlanır.

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ALDATMAK 51. BÖLÜM İZLE EKRANI | ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Yeşim, Güzide'nin yardımıyla işini baltalayanın kim olduğunu öğrenir. Güzide eski bir dostuna tekrar kollarını açarken Sezai acı bir haber alır.

ALDATMAK 51. BÖLÜM İZLE EKRANI | ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Yenersoy evinden atılan Azra ise beklenmedik bir ittifak kurar. Akli dengesi sınırlarda dolaşan Selin, Oylum ve Tolga'ya karşı sert hamleler yapar.

ALDATMAK 51. BÖLÜM İZLE EKRANI | ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Kurduğu oyunlar Oylum'un hayatını tehlikeye atar. Yeniden Selin'in yalanlarının hedefi olan Tolga, Oylum'a olan aşkına daha da sıkı sarılır. Ancak Tolga hayal kurarken Oylum gerçek dünyada yaşamaktadır.

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