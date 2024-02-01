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Haberler Fotohaber ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça
Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 20:05

ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Aldatmak 56. Bölüm izle ile ATV ekranında yerini aldı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak'ın yeni bölümünde Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Aldatmak son bölüm izle seçeneğiyle ATV ekranında. İşte, son bölümden merak edilenler…

ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

ATV'nin dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sevilen dizisi Aldatmak 56. bölümü ile ekrana geliyor. 1 Şubat Perşembe günü yayımlanan dizinin son bölümünü izlemek isteyen dizi severler için Aldatmak yeni bölüm izle ile ATV yayınında. İşte, Aldatmak son bölüm izle ekranı ve dizinin yeni bölümüne dair tüm merak edilenler…

ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE

1 Şubat Perşembe günü ekrana gelen yapımın yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

ALDATMAK YENİ BÖLÜM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

ALDATMAK 56. BÖLÜM ÖZETİ

Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur. Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.

ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir.

ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Sezai'yi bir seçim yapması için zorlayan İpek, beklenmedik bir anda gördükleriyle babasını Güzide'den vazgeçiremeyeceğini yeniden fark eder.

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