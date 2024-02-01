ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
20:05
Aldatmak 56. Bölüm izle ile ATV ekranında yerini aldı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak'ın yeni bölümünde Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Aldatmak son bölüm izle seçeneğiyle ATV ekranında. İşte, son bölümden merak edilenler…