ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

ALDATMAK 56. BÖLÜM ÖZETİ

Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur. Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.