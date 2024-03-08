Aldatmak 61. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?

ALDATMAK 60. BÖLÜM KONUSU

İpek'in kurduğu oyunla perişan olan Sezai, kızını bulma umuduyla gölün başından ayrılmaz. Oltan da kendi imkanlarıyla sevgilisini kurtarmak için çabalarken aslında İpek ona sandığından çok daha yakındadır.