Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
06:09
Aldatmak 61. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?
Aldatmak 61. bölüm fragmanıizle yayınlandı. ATV ekranında ikinci sezonunda da tüm beğenileri üzerine toplayan yapım son olarak 60. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dizisi son bölümünde İpek'in kurduğu oyunla perişan olan Sezai, kızını bulma umuduyla gölün başından ayrılmaz. Peki, Aldatmak 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar…