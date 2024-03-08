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Haberler Fotohaber Aldatmak 61. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:09

Aldatmak 61. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?

Aldatmak 61. bölüm fragmanıizle yayınlandı. ATV ekranında ikinci sezonunda da tüm beğenileri üzerine toplayan yapım son olarak 60. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dizisi son bölümünde İpek'in kurduğu oyunla perişan olan Sezai, kızını bulma umuduyla gölün başından ayrılmaz. Peki, Aldatmak 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar…

Aldatmak 61. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümde yaşanan heyecan dolu kapanışın ardından merak edilmeye başladı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun başrollerini paylaştığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Aldatmak 61. Bölüm fragmanı izle ve son bölüme dair merak edilenler…

Aldatmak 61. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?

ALDATMAK 60. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak bu hafta 60. bölümü ile ekrana geliyor.

7 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE

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Aldatmak 61. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?

ALDATMAK 61. BÖLÜM FRAGMANI

Aldatmak 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ALDATMAK 61. BÖLÜM FRAGMANI

Aldatmak 61. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?

ALDATMAK 60. BÖLÜM KONUSU

İpek'in kurduğu oyunla perişan olan Sezai, kızını bulma umuduyla gölün başından ayrılmaz. Oltan da kendi imkanlarıyla sevgilisini kurtarmak için çabalarken aslında İpek ona sandığından çok daha yakındadır.

Aldatmak 61. bölüm fragmanı izle: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?

Selin'in tedavisi ilerleme kaydederken Tolga'nın aklı hala Oylum'dadır. Tolga sadece Oylum'u değil, Can'ı da görmek için türlü yöntemlere başvurur. Kahraman'ı affetmekte zorlanan Oylum ise beklenmedik bir facia ile karşı karşıya kalır. Sezai'ye duyduğu aşkı bastıramayan Kadriye yeni bir hamle yapar.

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