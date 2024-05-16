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Haberler Fotohaber Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı takip ediliyor!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 23:22

Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı takip ediliyor!

Aldatmak 70. bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Vahide Perçin, Ercan Kesal gibi isimlerin buluştuğu sevilen yapım devam ediyor. Heyecan dolu son bölümün ardından gelecek bölüm için tanıtımlar takip ediliyor. Haftaya olacaklar gündemdeki yerini aldı. Peki; ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, ayrıntılar...

Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı takip ediliyor!

Aldatmak yeni bölüm fragmanı ATV ekranlarında takip ediliyor. Her perşembe akşamı yayımlanan dizide yeniden tansiyon yükseldi. Dizi takipçileri ekran başında yerini aldı. Peki; Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı takip ediliyor!

ALDATMAK 69. BÖLÜM İZLE

ATV'de yayımlanan dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

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Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı takip ediliyor!

ALDATMAK 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı takip ediliyor!

ALDATMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı takip ediliyor!

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar. Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar.

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