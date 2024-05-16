Giriş Tarihi: 16.05.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
23:22
Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı takip ediliyor!
Aldatmak 70. bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Vahide Perçin, Ercan Kesal gibi isimlerin buluştuğu sevilen yapım devam ediyor. Heyecan dolu son bölümün ardından gelecek bölüm için tanıtımlar takip ediliyor. Haftaya olacaklar gündemdeki yerini aldı. Peki; ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, ayrıntılar...