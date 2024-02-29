Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:27
Aldatmak bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı araştırılıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizi, ATV yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bu noktada yeni bölümü merakla beklenen yapımın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu, neden yok? İşte, 29 Şubat 2024 ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...