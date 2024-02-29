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Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:27

Aldatmak bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı araştırılıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizi, ATV yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bu noktada yeni bölümü merakla beklenen yapımın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu, neden yok? İşte, 29 Şubat 2024 ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

Aldatmak bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Aldatmak bu akşam var mı yok mu soruları dizinin sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Berkay Ateş gibi isimleri bir araya getiren dizi, son olarak 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dram türündeki yapımın merakla beklenen yeni bölümü 29 Şubat 2024 ATV yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Peki, Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, 29 Şubat ATV yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Aldatmak bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi 29 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

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Aldatmak bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

ALDATMAK NEDEN YOK?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı, 29 Şubat Perşembe günü oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından yayınlanacak.

Bu nedenle Aldatmak dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Aldatmak bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aldatmak dizisi 7 Mart 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Aldatmak bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

ATV YAYIN AKIŞI | 29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 tav Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 tav Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.00 Maça Doğru

20.45 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük

23.15 Aldatmak

02.15 Ateş Kuşları

05.00 Yeter

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