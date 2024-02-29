Aldatmak bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Aldatmak bu akşam var mı yok mu soruları dizinin sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Berkay Ateş gibi isimleri bir araya getiren dizi, son olarak 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dram türündeki yapımın merakla beklenen yeni bölümü 29 Şubat 2024 ATV yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Peki, Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, 29 Şubat ATV yayın akışı ile detaylı bilgiler…