ALES sınav soruları ve cevapları 2023 sabah.com.tr’de yayında olacak! ALES/3 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sınavdan sonra burada

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen sınavda kendilerine yöneltilen sayısal ve sözel derslerden toplam 100 soruya cevap verecek. Yüksek lisans veya akademik personel kadrolarına atanma hayali ile ALES soruları cevaplayacak olan adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirecek. ALES soruları ve cevapları SABAH'ta olacak! İşte, ÖSYM AİS ile 2023 ALES/3 soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…