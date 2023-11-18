ALES sınav soruları ve cevapları 2023 sabah.com.tr’de yayında olacak! ALES/3 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sınavdan sonra burada

ALES soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de! Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. Lisans eğitimi almak ya da akademik personel olmak için söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınavın hemen ardından yayımlanan cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayabilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanır yayımlanmaz ALES soruları ve cevapları sabah.com.tr adresinde olacak. ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü binlerce üniversite mezunu adayının katılımıyla tek oturumda tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2023 ALES/3 soruları ve cevap anahtarı hakkında tüm detaylar.