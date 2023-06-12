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Haberler Fotohaber Alparslan Büyük Selçuklu final mi, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? TRT1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu final iddiası ile gündemde!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 12:10

Alparslan Büyük Selçuklu final mi, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? TRT1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu final iddiası ile gündemde!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu final iddiaları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizi, Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Çıkan final iddialarının ardından dizinin takipçileri, Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt arıyor. Senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı tarihi yapım, 8 Kasım 2021 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak, bugün mü, son bölüm ne zaman? İşte, TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…

Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu final bölümü ne zaman, bugün mü?

Alparslan Büyük Selçuklu final bölümü tarihi ile ilgili sorgulamalar başladı. 2. Sezonuyla yayın hayatına devam eden dizinin final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine izleyiciler, her pazartesi akşamı yayınlanan dizinin ne zaman final yapacağını araştırmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor soruları gündemdeki yerini aldı. TRT 1 yayın akışı ile bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün son olup olmadığı belli oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu final bölümü ne zaman, bugün mü, kaçıncı bölümde bitecek? İşte, yanıtlar…

Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu final bölümü ne zaman, bugün mü?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPIYOR?

8 Kasım 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, 2. Sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Emre Konuk'un kaleme aldığı tarihi yapımın final yapacağı iddia edildi.

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Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu final bölümü ne zaman, bugün mü?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

TRT 1 yayın akışı ile araştırılan soru yanıt buldu. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 12 Haziran Pazartesi yani bu akşam ekranlara gelecek 59. bölümü ile final yapmayacak.

Barış Arduç'un Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılma kararı aldığı ve bu nedenle dizinin final yapacağı iddia edildi. Her pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin 61. bölümde final yapacağı haberleri sosyal medyada gündem oldu.

Ancak ne yapımcıdan ne de kanaldan iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.

Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu final bölümü ne zaman, bugün mü?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 59. BÖLÜMÜ ÖZETİ

Alparslan, Selçuklu'nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza'nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti.

Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu final bölümü ne zaman, bugün mü?

Seferiye, Alparslan'ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan'ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu'nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak.

Alparslan, Seferiye'nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak. Alparslan, Seferiye'yi ikna edebilecek mi?

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