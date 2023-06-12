Alparslan Büyük Selçuklu final mi, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? TRT1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu final iddiası ile gündemde!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu final iddiaları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizi, Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Çıkan final iddialarının ardından dizinin takipçileri, Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt arıyor. Senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı tarihi yapım, 8 Kasım 2021 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak, bugün mü, son bölüm ne zaman? İşte, TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…