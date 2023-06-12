Alparslan Büyük Selçuklu final mi, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? TRT1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu final iddiası ile gündemde!

Seferiye, Alparslan'ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan'ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu'nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak.

Alparslan, Seferiye'nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak. Alparslan, Seferiye'yi ikna edebilecek mi?