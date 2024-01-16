Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı biyografisi
Giriş Tarihi: 16.01.2024 20:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 20:28

Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı biyografisi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya ilişkin detaylar merak edilerek Alper Gezeravcı kimdir? sorusu üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Alper Gezeravcı biyografisi ve tüm detaylar.

Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı biyografisi

Alper Gezeravcı kimdir? sorusu Türkiye'nin ilk astronotuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından öğrenilmek istenerek Alper Gezeravcı kimdir? sorusu üzerinden araştırılıyor.

ALPER GEZERAVCI BİYOGRAFİSİ

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya ilişkin biyografik detaylar şöyle;

Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı biyografisi

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979'da Mersin'de doğdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı biyografisi

Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı biyografisi

Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.

KAYNAK: AA

Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı biyografisi
SON DAKİKA