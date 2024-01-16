Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı biyografisi

Alper Gezeravcı kimdir? sorusu Türkiye'nin ilk astronotuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından öğrenilmek istenerek Alper Gezeravcı kimdir? sorusu üzerinden araştırılıyor. ALPER GEZERAVCI BİYOGRAFİSİ Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya ilişkin biyografik detaylar şöyle; ALPER GEZERAVCI KİMDİR? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979'da Mersin'de doğdu. Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı. KAYNAK: AA