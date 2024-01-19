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Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı'nın uzay menüsünde neler var? Menüde yok yok: et haşlaması, pilav hatta... Türk mutfağı uzay semalarında!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:43

Alper Gezeravcı'nın uzay menüsünde neler var? Menüde yok yok: et haşlaması, pilav hatta... Türk mutfağı uzay semalarında!

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket, 19 Ocak'ta saat 00.49'da fırlatıldı. Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettabatını taşıyan roketin uzay yolculuğu 36 saat sürecek. 4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğu boyunca ne yiyeceği merak konusu oldu. Menüde kuru yiyecekler başta olmak üzere 200'e yakın farklı yemek ve içecek seçeneği bulunuyor. Türk mutfağından lezzetlere de yer veren menüdeki yemekler dikkat çekti. Peki, Alper Gezeravcı uzayda neler yiyecek? İşte, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay menüsü…

Alper Gezeravcı’nın uzay menüsünde neler var? Menüde yok yok: et haşlaması, pilav hatta... Türk mutfağı uzay semalarında!

Türkiye'nin 100. yılında bir hayali daha gerçek oldu. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin uzay yolculuğu başladı. 4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğunda ne yiyeceği merak konusu oldu. 200 kadar yiyecek arasında Türk mutfağından lezzetlere de yer verildi. Et haşlamasından pilava kadar 200 kadar çeşitin yer aldığı uzay menüsünde yemekler uzaydaki yaşam koşulları dikkate alınarak hazırlandı. Peki; Alper Gezeravcı'nın uzay menüsünde neler var? Uzayda yemekleri nasıl hazırlayacaklar? İşte, detaylar…

Alper Gezeravcı’nın uzay menüsünde neler var? Menüde yok yok: et haşlaması, pilav hatta... Türk mutfağı uzay semalarında!

TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI UZAYDA!

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.

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Alper Gezeravcı’nın uzay menüsünde neler var? Menüde yok yok: et haşlaması, pilav hatta... Türk mutfağı uzay semalarında!

GEZERAVCI 14 GÜN BOYUNCA ISS'DE GÖREV YAPACAK

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.

Alper Gezeravcı’nın uzay menüsünde neler var? Menüde yok yok: et haşlaması, pilav hatta... Türk mutfağı uzay semalarında!

ALPER GEZERAVCI UZAY PROGRAMI

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi. SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

Alper Gezeravcı’nın uzay menüsünde neler var? Menüde yok yok: et haşlaması, pilav hatta... Türk mutfağı uzay semalarında!

UZAYDA NE YİYECEKLER?

4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğu boyunca ne yiyeceği merak ediliyor. Menüde kuru yiyecekler başta olmak üzere 200'e yakın farklı yemek ve içecek seçeneği bulunuyor. Astronot ekibi, uzayda bu özel yiyecekleri tüketerek uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek.

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