Alper Gezeravcı’nın uzay menüsünde neler var? Menüde yok yok: et haşlaması, pilav hatta... Türk mutfağı uzay semalarında!

Türkiye'nin 100. yılında bir hayali daha gerçek oldu. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin uzay yolculuğu başladı. 4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğunda ne yiyeceği merak konusu oldu. 200 kadar yiyecek arasında Türk mutfağından lezzetlere de yer verildi. Et haşlamasından pilava kadar 200 kadar çeşitin yer aldığı uzay menüsünde yemekler uzaydaki yaşam koşulları dikkate alınarak hazırlandı. Peki; Alper Gezeravcı'nın uzay menüsünde neler var? Uzayda yemekleri nasıl hazırlayacaklar? İşte, detaylar…