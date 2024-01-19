Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:43
Alper Gezeravcı'nın uzay menüsünde neler var? Menüde yok yok: et haşlaması, pilav hatta... Türk mutfağı uzay semalarında!
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket, 19 Ocak'ta saat 00.49'da fırlatıldı. Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettabatını taşıyan roketin uzay yolculuğu 36 saat sürecek. 4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğu boyunca ne yiyeceği merak konusu oldu. Menüde kuru yiyecekler başta olmak üzere 200'e yakın farklı yemek ve içecek seçeneği bulunuyor. Türk mutfağından lezzetlere de yer veren menüdeki yemekler dikkat çekti. Peki, Alper Gezeravcı uzayda neler yiyecek? İşte, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay menüsü…