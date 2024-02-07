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Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, saat kaçta? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 15:32

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, saat kaçta? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu canlı izle ekranı

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında ay yıldızlı bayrağı temsilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevine katılan Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi duyuruldu. Daha önce Florida'daki olumsuz koşullar nedeniyle ertelenen dönüş yolculuğu bir kez daha belirlendi. Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibi yola çıkmaya hazırlanıyor. Peki; Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönüyor, saat kaçta?

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, saat kaçta? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu canlı izle ekranı

Alper Gezeravcı dönüş için yola çıkmaya hazırlanıyor. Çeşitli deneyler yapan ve uzay programının ilk adımını tamamlayan ilk Türk uzay yolcusu, deneyimlerini aktarmak için geliyor. Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin bilgiler axiom.space/live üzerinden takip ediliyor. Peki; Alper Gezeravcı ne zaman ödenecek, döndü mü, nereye inecek? İşte, bilgiler...

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, saat kaçta? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu canlı izle ekranı

ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ TARİHİ PAYLAŞILDI!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi süreci tamamladı Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor.

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre Dragon uzay aracının dönüşü Dünya'ya dönüş tarihi 7 Şubat 17.05 olarak belirlendi.

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Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, saat kaçta? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu canlı izle ekranı

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, Uzay istasyonuna kenetli halde 14 gündür kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek.

Dünya'ya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, saat kaçta? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu canlı izle ekranı

APER GEZERAVCI DÖNÜŞ YOLCULUĞU CANLI İZLENECEK!

Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması şirketin "axiom.space/live" ekranından takip edilecek.

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, saat kaçta? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu canlı izle ekranı

Türkiye saati ile kapının kapanmasına yönelik canlı yayın 15.00'te başlayacak. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

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