Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, saat kaçta? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu canlı izle ekranı

Alper Gezeravcı dönüş için yola çıkmaya hazırlanıyor. Çeşitli deneyler yapan ve uzay programının ilk adımını tamamlayan ilk Türk uzay yolcusu, deneyimlerini aktarmak için geliyor. Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin bilgiler axiom.space/live üzerinden takip ediliyor. Peki; Alper Gezeravcı ne zaman ödenecek, döndü mü, nereye inecek? İşte, bilgiler...