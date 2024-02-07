Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
15:32
Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, saat kaçta? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu canlı izle ekranı
Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında ay yıldızlı bayrağı temsilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevine katılan Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi duyuruldu. Daha önce Florida'daki olumsuz koşullar nedeniyle ertelenen dönüş yolculuğu bir kez daha belirlendi. Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibi yola çıkmaya hazırlanıyor. Peki; Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönüyor, saat kaçta?