Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
11:57
Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi? İşte, Alper Gezeravcı bekleyenlere o haber...
Son dakika İlk Türk astronotun dünyaya dönüş tarihi gündemde. Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüş tarihinde değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. SpaceX, Dragon kapsülünün 3 Şubat tarihinde ayrılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Peki, Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi, ne zaman dönecek? İşte, Alper Gezeravcı dönüşünde son gelişmeler…