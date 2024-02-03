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Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 11:57

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi? İşte, Alper Gezeravcı bekleyenlere o haber...

Son dakika İlk Türk astronotun dünyaya dönüş tarihi gündemde. Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüş tarihinde değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. SpaceX, Dragon kapsülünün 3 Şubat tarihinde ayrılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Peki, Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi, ne zaman dönecek? İşte, Alper Gezeravcı dönüşünde son gelişmeler…

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi? İşte, Alper Gezeravcı bekleyenlere o haber...

Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi ülkemizde yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. İlk türk Astronotun aynı ilgiyle dönüşü bekleniyordu. Gezeravcı'nın bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'ten ayrılması bekleniyordu. Ancak son dakika haberine göre dönüş yolculuğunda erteleme yapıldığı açıklandı. Peki, Alper Gezeravcı'nın dönüşü neden ertelendi, ne zaman dönecek?

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi? İşte, Alper Gezeravcı bekleyenlere o haber...

ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞÜNDE SON GELİŞMELER

Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi, ne zaman dönecek?

Gezeravcı'nın bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'ten ayrılması bekleniyordu. Ax-3 ekibi için dün uğurlama töreni düzenlenmişti.

Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda erteleme yapıldı.

SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin ISS'ten ayrılışının ertelendiğini duyurdu. Dragon kapsülü en erken 5 Şubat Pazartesi günü ISS'ten ayrılacak.

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Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi? İşte, Alper Gezeravcı bekleyenlere o haber...

14 GÜNDE 13 DENEY YAPTI

Alper Gezeravcı, 14 günlük uzay görevi sırasında 13 deney gerçekleştirdi. Gezeravcı sosyal medya mesajında, "Uzayda yaptığım deneyler, Dünya'nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Attığımız her bir adım Dünyamızın geleceği için." ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi? İşte, Alper Gezeravcı bekleyenlere o haber...

DÜNYA'YA GERİ DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, Uzay istasyonuna kenetli halde 14 gündür kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek.

Dünya'ya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, dönüşü ertelendi mi, neden ertelendi? İşte, Alper Gezeravcı bekleyenlere o haber...

Kapıların kapatılmasının ardından, uzay istasyonundan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek. Atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.

Ses hızının 20 katını aşan bu süratte, kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor. Bu sıcaklığa karşı SpaceX, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.

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