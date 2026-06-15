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Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: "Burası Ziyankar buradan çıkış yok!" Altı Üstü İstanbul fragmanı
Giriş Tarihi: 15.06.2026 22:33

Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: "Burası Ziyankar buradan çıkış yok!" Altı Üstü İstanbul fragmanı

Altı Üstü İstanbul dizisi ATV ekranlarında yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen dizi, hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede gündem oldu. İlk bölümün ardından seyirciler, yaşanan gelişmelerin devamında neler olacağını merak ederken gözler yeni bölüm tanıtımına çevrildi. Peki, Altı Üstü İstanbul 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: Burası Ziyankar buradan çıkış yok! Altı Üstü İstanbul fragmanı

ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un farklı yaşam hikâyelerini ekrana taşıyan yapım, ilk bölümün ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Dizide yaşanan gelişmeler sonrası seyirciler yeni bölümde yaşanacakları merak ederken, gözler ikinci bölüm tanıtımına çevrildi. Altı Üstü İstanbul 2. bölüm fragmanına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: Burası Ziyankar buradan çıkış yok! Altı Üstü İstanbul fragmanı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı! Dizinin 2.bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/alti-ustu-istanbul

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Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: Burası Ziyankar buradan çıkış yok! Altı Üstü İstanbul fragmanı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 1. BÖLÜM ÖZETİ

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr.

Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir.

Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: Burası Ziyankar buradan çıkış yok! Altı Üstü İstanbul fragmanı

En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir.

Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.

Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: Burası Ziyankar buradan çıkış yok! Altı Üstü İstanbul fragmanı

Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar.

İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir…

Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.

Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: Burası Ziyankar buradan çıkış yok! Altı Üstü İstanbul fragmanı
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ALTI ÜSTÜ İSTANBUL #ATV

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