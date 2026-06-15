Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: "Burası Ziyankar buradan çıkış yok!" Altı Üstü İstanbul fragmanı

En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir.

Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.