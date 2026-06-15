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Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: "Burası Ziyankar buradan çıkış yok!" Altı Üstü İstanbul fragmanı
Giriş Tarihi: 15.06.2026 22:33
Altı Üstü İstanbul 2.bölüm fragmanı izle: "Burası Ziyankar buradan çıkış yok!" Altı Üstü İstanbul fragmanı
Altı Üstü İstanbul dizisi ATV ekranlarında yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen dizi, hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede gündem oldu. İlk bölümün ardından seyirciler, yaşanan gelişmelerin devamında neler olacağını merak ederken gözler yeni bölüm tanıtımına çevrildi. Peki, Altı Üstü İstanbul 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?