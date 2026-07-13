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Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 13.07.2026 19:25 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 19:27

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi için heyecan dorukta. Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle linki, dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Melek'in büyük sırrının açığa çıkmasıyla Emir'in dünyası altüst olurken, mahalledeki tüm dengeler kökünden sarsılıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Altı Üstü İstanbul son bölüm izleme ekranı başında yerler alındı.

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Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapım, bu hafta da izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren projede, aileler ve eski dostlar karşı karşıya geliyor. Karakterlerin derin hesaplaşmaları ve beklenmedik ittifaklar, hikayeyi bambaşka bir boyuta taşıyor.

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL İZLE

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Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Melek'in sırrının ortaya çıkması, Emir'in hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılmaya neden olur. Melek'i terk eder. Sevdiği ve yıllardır güvendiği insanın gerçekleriyle yüzleşen Emir, üst üste gelen darbelerle hayatındaki herkesi yeniden sorgulamaya başlar. Ortaya çıkan gerçekler yalnızca Emir ve Melek'i değil, iki aileyi ve mahallede yıllardır süren dostlukları da karşı karşıya getirir.

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle

Melek, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için sınırları zorlamaya devam ederken, Hasan da kendisini; vicdanı, kardeşliği ve yıllardır sakladığı duyguları arasında çok ağır bir seçimin eşiğinde bulur. Diğer yanda Uzay'ın korkusu Naz'la arasının açılmasına neden olur.

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle

Naz da tıpkı Emir gibi artık etrafındakileri sorgulamaya başlamıştır. Uzay'ın da sakladığı bir sırrı vardır ama ne? Ancak yok edildiği düşünülen sırlar, hiç beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkacaktır. Melek'in ihanetiyle sarsılan Emir, bu kez babasının yaptıklarıyla yüzleşirken diğer yanda da Mert ve Sado kendilerini hiç beklemedikleri bir çıkmazın içinde bulur. Tarık'ın öğrendiği gerçekler ise Galip'in bütün planlarını bozacak yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Suların tam duruldu sanıldığı noktada Melek'in hamlesi hem Emir'i hem Naz'ı başka bir kaosun içine sürükler...

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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