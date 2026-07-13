Altı Üstü İstanbul 5. bölüm izle: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle

Naz da tıpkı Emir gibi artık etrafındakileri sorgulamaya başlamıştır. Uzay'ın da sakladığı bir sırrı vardır ama ne? Ancak yok edildiği düşünülen sırlar, hiç beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkacaktır. Melek'in ihanetiyle sarsılan Emir, bu kez babasının yaptıklarıyla yüzleşirken diğer yanda da Mert ve Sado kendilerini hiç beklemedikleri bir çıkmazın içinde bulur. Tarık'ın öğrendiği gerçekler ise Galip'in bütün planlarını bozacak yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Suların tam duruldu sanıldığı noktada Melek'in hamlesi hem Emir'i hem Naz'ı başka bir kaosun içine sürükler...