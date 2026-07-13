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Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor
Giriş Tarihi: 13.07.2026 23:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 23:37

Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor

ATV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisinde sular durulmuyor. Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımda 5. bölüm finalinin ardından gözler yeni tanıtıma çevrildi. Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı, dizinin sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

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Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor

Sevilen dizi, Ziyankar Mahallesi'ndeki derin hesaplaşmalar ve sırlarla izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Melek'in beklenmedik son hamlesi hem Emir'i hem de Naz'ı yeni bir kaosun eşiğine sürüklerken, heyecan dolu sahnelerin ardından 6. bölüm tanıtımı merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL İZLE

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Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarında takip edilen Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Melek'in sırrının ortaya çıkması, Emir'in hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılmaya neden olur. Melek'i terk eder. Sevdiği ve yıllardır güvendiği insanın gerçekleriyle yüzleşen Emir, üst üste gelen darbelerle hayatındaki herkesi yeniden sorgulamaya başlar. Ortaya çıkan gerçekler yalnızca Emir ve Melek'i değil, iki aileyi ve mahallede yıllardır süren dostlukları da karşı karşıya getirir.

Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor

Melek, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için sınırları zorlamaya devam ederken, Hasan da kendisini; vicdanı, kardeşliği ve yıllardır sakladığı duyguları arasında çok ağır bir seçimin eşiğinde bulur. Diğer yanda Uzay'ın korkusu Naz'la arasının açılmasına neden olur.

Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor

Naz da tıpkı Emir gibi artık etrafındakileri sorgulamaya başlamıştır. Uzay'ın da sakladığı bir sırrı vardır ama ne? Ancak yok edildiği düşünülen sırlar, hiç beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkacaktır. Melek'in ihanetiyle sarsılan Emir, bu kez babasının yaptıklarıyla yüzleşirken diğer yanda da Mert ve Sado kendilerini hiç beklemedikleri bir çıkmazın içinde bulur. Tarık'ın öğrendiği gerçekler ise Galip'in bütün planlarını bozacak yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Suların tam duruldu sanıldığı noktada Melek'in hamlesi hem Emir'i hem Naz'ı başka bir kaosun içine sürükler...

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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