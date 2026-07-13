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Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor
Giriş Tarihi: 13.07.2026 23:35
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 23:37
Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile takip ediliyor
ATV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisinde sular durulmuyor. Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımda 5. bölüm finalinin ardından gözler yeni tanıtıma çevrildi. Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı, dizinin sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.