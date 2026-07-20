Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul 6.bölüm izle ekranı: Altı Üstü İstanbul yeni bölümü ile ATV ekranlarında!
Giriş Tarihi: 20.07.2026 19:36

Altı Üstü İstanbul 6.bölüm izle ekranı: Altı Üstü İstanbul yeni bölümü ile ATV ekranlarında!

Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Altı Üstü İstanbul dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile akıllarda yer edinen dizi hakkında yapılan "Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle" sorgulamaları ön plana çıktı. İşte Altı Üstü İstanbul 6. bölüm izle ekranı...

  • ABONE OL
Altı Üstü İstanbul 6.bölüm izle ekranı: Altı Üstü İstanbul yeni bölümü ile ATV ekranlarında!

Yayın hayatına başarılı bir adım atan Altı Üstü İstanbul dizisinin bugünkü bölümü öncesi yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Böylece izleyicilerin araştırmaları hız kazandı. Altı Üstü İstanbul 6. bölüm izle seçeneğiyle ATV ekranlarındaki yayın durumu ön plana çıktı.

Altı Üstü İstanbul 6.bölüm izle ekranı: Altı Üstü İstanbul yeni bölümü ile ATV ekranlarında!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 6. BÖLÜM İZLE

Altı Üstü İstanbul altıncı bölümüyle ATV ekranlarında! Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altı Üstü İstanbul 6.bölüm izle ekranı: Altı Üstü İstanbul yeni bölümü ile ATV ekranlarında!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 6. BÖLÜM ÖZETİ

Melek yaşam mücadelesi verirken gençler onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışır. Emir, Melek'i kaybetme korkusuyla en zor sınavını verdiğini sanırken Hasan'ın itirafıyla bu kez kardeşiyle verdiği en büyük sınavın içine sürüklenir. Hastanedeki gergin bekleyiş sırasında Fahriye'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkmak üzeredir. Galip ve Uzay tehlikeli planlarını bir adım daha ileri taşırken, Emir'in yaşadığı sarsıntı Naz'ı da hiç beklemediği duygularla yüzleştirir.

Altı Üstü İstanbul 6.bölüm izle ekranı: Altı Üstü İstanbul yeni bölümü ile ATV ekranlarında!

Mahallede ise Zehra hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelir. Bayram da Galip'in tehlikeli planında tarafını seçmek zorunda kalır. Hasan acımasız bir tuzağın içine çekilir. Emir, yaşananlara rağmen kardeşine sırtını dönmekle onu kurtarmak arasında kalır. İki kardeşin vereceği karar, her şeyi geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA