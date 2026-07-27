Altı Üstü İstanbul 7. bölüm izle: Emir ve arkadaşlarının çaresizliği! ATV Altı Üstü İstanbul son bölüm izle

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Hasan'ın uçurumdan atlaması Emir ve arkadaşlarını büyük bir çaresizlik içinde bırakır. Sado ve Mert, Emir'i tehlikenin eşiğinden döndürürken mahallede umutlar giderek tükenir. Naz, Emir'i ayakta tutabilmek için zor bir karar vermek zorunda kalır. Alina ve Duru ise gençleri bir an olsun yalnız bırakmaz.