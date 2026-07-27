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Giriş Tarihi: 27.07.2026 19:24 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 19:27

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm izle: Emir ve arkadaşlarının çaresizliği! ATV Altı Üstü İstanbul son bölüm izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul 7. bölüm izle ekranı izleyicilerle buluşuyor. Hasan'ın uçurumdan atlamasıyla sarsılan mahallede dengeler tamamen değişirken, Emir'i bekleyen büyük tuzak yeni bölümde tansiyonu zirveye çıkarıyor. İşte heyecan dolu Altı Üstü İstanbul son bölüm izle linki ve detaylar.

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Altı Üstü İstanbul 7. bölüm izle: Emir ve arkadaşlarının çaresizliği! ATV Altı Üstü İstanbul son bölüm izle

Ekranların sevilen yapımı Altı Üstü İstanbul, bu hafta yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Hasan'ın radikal kararı sonrası Emir ve ekibi büyük bir çaresizlik yaşarken, Naz'ın alacağı zorlu karar hikayenin seyrini tamamen değiştirecek. Sado, Mert ve Rami'nin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Emir, bilinmezliklerle dolu yeni bir mücadelenin eşiğine geliyor.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm izle: Emir ve arkadaşlarının çaresizliği! ATV Altı Üstü İstanbul son bölüm izle

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 7. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayımlanan dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL İZLE

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Altı Üstü İstanbul 7. bölüm izle: Emir ve arkadaşlarının çaresizliği! ATV Altı Üstü İstanbul son bölüm izle

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Hasan'ın uçurumdan atlaması Emir ve arkadaşlarını büyük bir çaresizlik içinde bırakır. Sado ve Mert, Emir'i tehlikenin eşiğinden döndürürken mahallede umutlar giderek tükenir. Naz, Emir'i ayakta tutabilmek için zor bir karar vermek zorunda kalır. Alina ve Duru ise gençleri bir an olsun yalnız bırakmaz.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm izle: Emir ve arkadaşlarının çaresizliği! ATV Altı Üstü İstanbul son bölüm izle

Emir'in etrafında kenetlenen dostluğu izleyen Uzay, vicdanı ve yalnızlığıyla yüzleşir. Emir, herkes umudunu yitirmişken Rami'nin de desteği ile harekete geçmeye hazırlanır. Emir ile Melek arasındaki mesafe büyürken, Naz ile aralarındaki yakınlık giderek derinleşir. Bayram ile Galip'in yaptığı yeni anlaşma tüm dengeleri değiştirecek olayların fitilini ateşler.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm izle: Emir ve arkadaşlarının çaresizliği! ATV Altı Üstü İstanbul son bölüm izle

Uzay'ın yeni hamlesiyle Emir yeni bir sınav verirken, Naz öğrendiği gerçekle yıkılır ve kendini hiç ummadığı bir yerde bulur. Tesadüfen kapıya gelen bir ziyaretçi Fahriye'yi zor durumda bırakır. Emir'in kendi başına ulaşmaya çalıştığı gerçek Onu büyük bir tuzağın içine çeker.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm izle: Emir ve arkadaşlarının çaresizliği! ATV Altı Üstü İstanbul son bölüm izle
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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