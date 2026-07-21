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Giriş Tarihi: 21.07.2026 00:52

Altı Üstü İstanbul 7.bölüm fragmanı izle: "Ben göremedim kardeşimin kırgınlığını..." Altı Üstü İstanbul fragmanı

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin dikkatini çeken yeni dizi "Altı Üstü İstanbul", 6. bölümünün yayınlanmasının ardından da gündem olmaya devam ediyor. Böylece "Altı Üstü İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu arama motorlarında ön plana çıktı. Son bölümde yaşanan gelişmelerin devamında neler olacağını merak ederken, gözler yeni bölüm tanıtımına çevrildi.

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Altı Üstü İstanbul 7.bölüm fragmanı izle: Ben göremedim kardeşimin kırgınlığını... Altı Üstü İstanbul fragmanı

Televizyon ekranlarının iddialı dizisi "Altı Üstü İstanbul", her hafta pazartesi günü ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi izleyicilerin yakın takibinde yer aldı. Altı Üstü İstanbul 7. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul 7.bölüm fragmanı izle: Ben göremedim kardeşimin kırgınlığını... Altı Üstü İstanbul fragmanı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

ATV ekranlarında takip edilen Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı yayında:

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Altı Üstü İstanbul 7.bölüm fragmanı izle: Ben göremedim kardeşimin kırgınlığını... Altı Üstü İstanbul fragmanı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Melek yaşam mücadelesi verirken gençler onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışır. Emir, Melek'i kaybetme korkusuyla en zor sınavını verdiğini sanırken Hasan'ın itirafıyla bu kez kardeşiyle verdiği en büyük sınavın içine sürüklenir. Hastanedeki gergin bekleyiş sırasında Fahriye'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkmak üzeredir.

Alina, Sado ve Mert beklenmedik şekilde başlarını belaya sokar. Fakat başı belada olan yalnızca onlar değildir. Galip ve Uzay tehlikeli planlarını bir adım daha ileri taşırken, Emir'in yaşadığı sarsıntı Naz'ı da hiç beklemediği duygularla yüzleştirir. Mahallede ise Zehra hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelir. Bayram da Galip'in tehlikeli planında tarafını seçmek zorunda kalır.

Hasan acımasız bir tuzağın içine çekilir. Emir, yaşananlara rağmen kardeşine sırtını dönmekle onu kurtarmak arasında kalır. İki kardeşin vereceği karar, her şeyi geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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