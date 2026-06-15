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Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV'nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 15.06.2026 18:38

Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV'nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı

Altı Üstü İstanbul dizisi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan dizi, ilk bölümüyle büyük merak uyandırıyor. "Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle"aramaları şimdiden yoğun ilgi görüyor. İstanbul'un farklı hikâyelerini ekrana taşıyan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte ilk bölüme dair detaylar...

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Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV’nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı

Altı Üstü İstanbul 1. bölüm izle seçeneğiyle ATV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Dizinin ilk bölümü izleyiciler tarafından merakla beklenirken, Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle aramaları gündemde yer alıyor. Yeni yapım, dramatik hikâyesi ve İstanbul temasıyla dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV’nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 1.BÖLÜM İZLE

Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle ATV ekranlarında! Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/alti-ustu-istanbul

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Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV’nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un kenar mahallelerinde filizlenen zorlu bir varoluş mücadelesini konu alan dizi, seyirciye "İstanbul'un altı üstüne geldiğinde geriye ne kalır?" sorusunun yanıtını aratıyor. Hikayenin merkezinde, yoksul mahallesinden ve sefaletten kurtulmanın tek yolunu futbol olarak gören Emir yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV’nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı

Emir ve bir grup arkadaşının hayallerine ulaşma çabası; güç, para, ihanet ve karanlık pazarlıkların gölgesinde büyük bir savaşa dönüşüyor. Gençlerin dostlukları, aşkları ve aldıkları geri dönüşü olmayan kararlar, birbirlerinin kaderini tamamen değiştirecek bir girdap yaratıyor.

Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV’nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 1. BÖLÜM ÖZETİ

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr.

Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir.

Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV’nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı

En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir.

Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.

Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV’nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı

Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar.

İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir…

Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.

Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV’nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı
Altı Üstü İstanbul ilk bölüm izle: ATV’nin yeni dizisi! Altı Üstü İstanbul 1.bölüm izle ekranı
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ALTI ÜSTÜ İSTANBUL #ATV

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