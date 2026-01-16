Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 06:35

Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 16 Ocak 2026 sabahında yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu başlığı oldu. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve ons altın cephesindeki hareketlilik, piyasalardaki son durumu sorgulatıyor. İşte 16 Ocak 2026 canlı ve anlık altın kuru verileriyle tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son durum!

  • ABONE OL
Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Güvenli liman olarak görülen altın, küresel piyasalardaki değişiklikler ve döviz kurlarıyla birlikte yönünü belirlemeye çalışıyor. Kuyumcuların önünde oluşan hareketlilik, "Altın bugün düşer mi yükselir mi?" sorusunu da beraberinde getiriyor. İşte, güncel piyasa verileri.

Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

16 OCAK 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, hem ons altındaki değişimlerden hem de dolar/TL kurundaki hareketlenmelerden doğrudan etkileniyor. Yatırımcıların ilk adresi olan gram altında bugün tablo şöyle:

Gram Altın Alış: 6.392 TL

Gram Altın Satış: 6.393 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTIN FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL?

Düğün takılarının ve küçük birikimlerin gözdesi olan çeyrek ile yarım altın, bugünkü piyasa açılışında şu seviyelerde seyrediyor:

Çeyrek Altın Alış: 10.539 TL

Çeyrek Altın Satış: 10.633 TL

Yarım Altın Alış: 21.077,00 TL

Yarım Altın Satış: 21.267,00 TL

Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA OLDU?

Uzun vadeli yatırımcıların tercihi olan tam altın ve Cumhuriyet altını, haftanın son gününde değerini koruyor:

Tam Altın Satış: 42.371,00 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 43.469,00 TL

22 Ayar Bilezik Gramı: 6.155,51 TL

Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

ONS ALTIN FİYATI VE KÜRESEL PİYASALAR

Dünya genelinde altın fiyatlarına yön veren ons altın, 16 Ocak itibarıyla kritik seviyelerde işlem görüyor. Küresel enflasyon verileri ve jeopolitik riskler ons fiyatını etkilemeye devam ediyor:

Ons Altın Fiyatı: 4.598,34 Dolar

Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?