Haberler
Fotohaber
Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 06:35
Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları 16 Ocak 2026 sabahında yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu başlığı oldu. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve ons altın cephesindeki hareketlilik, piyasalardaki son durumu sorgulatıyor. İşte 16 Ocak 2026 canlı ve anlık altın kuru verileriyle tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son durum!