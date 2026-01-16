Altın Fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma: 6500 TL yolunda! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Güvenli liman olarak görülen altın, küresel piyasalardaki değişiklikler ve döviz kurlarıyla birlikte yönünü belirlemeye çalışıyor. Kuyumcuların önünde oluşan hareketlilik, "Altın bugün düşer mi yükselir mi?" sorusunu da beraberinde getiriyor. İşte, güncel piyasa verileri.