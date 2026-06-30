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Altın Fiyatları 30 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:48
Altın Fiyatları 30 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
30 Haziran 2026 tarihli güncel altın fiyatları, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin odağında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları gün boyu yaşanan değişimlerle şekillenirken, yatırımcılar "Altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.