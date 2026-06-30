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Haberler Fotohaber Altın Fiyatları 30 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:48

Altın Fiyatları 30 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

30 Haziran 2026 tarihli güncel altın fiyatları, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin odağında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları gün boyu yaşanan değişimlerle şekillenirken, yatırımcılar "Altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.

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Altın Fiyatları 30 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

Haziran ayının son işlem gününde altın piyasası hareketli bir seyir izliyor. Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve döviz kurlarındaki değişimler, yerel piyasada altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, güvenli liman olarak görülen altın türlerindeki anlık değerleri yakından takip ederken, gün sonuna doğru oluşan güncel tablo netleşmeye başladı.

Altın Fiyatları 30 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE PİYASA VERİLERİ

30 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir gözlemlendi. Gram altın, 5.955 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcılar için en çok tercih edilen sarrafiye ürünlerinden olan çeyrek altın ise 9,878 TL bandında dengelenmeye çalışıyor. Uzmanlar, ons altındaki 4.000 dolar altındaki seyrin iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkilediğini vurguluyor.

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Altın Fiyatları 30 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN ETKİSİ

Gram altın fiyatları, hem Dolar/TL kurundaki hareketlilikten hem de uluslararası ons altın fiyatlarından beslenmeye devam ediyor. Bugün piyasalarda gram altın yaklaşık 5.955 TL seviyelerinde işlem görürken, ons altın fiyatı 3.961 dolar civarında tutunma çabasını sürdürdü.

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Altın Fiyatları 30 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN NE KADAR?

Yatırım ve düğün sezonunun vazgeçilmezi olan sarrafiye ürünlerinde fiyatlar, gram altına paralel bir seyir izliyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 9.758 TL ile 10.000 TL arasında fiyatlanırken, yarım altın 19.714 TL seviyelerinde işlem görüyor. Tam altın ve Cumhuriyet altını ise 40.000 TL bandında.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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