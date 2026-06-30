Altın Fiyatları 30 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN NE KADAR?

Yatırım ve düğün sezonunun vazgeçilmezi olan sarrafiye ürünlerinde fiyatlar, gram altına paralel bir seyir izliyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 9.758 TL ile 10.000 TL arasında fiyatlanırken, yarım altın 19.714 TL seviyelerinde işlem görüyor. Tam altın ve Cumhuriyet altını ise 40.000 TL bandında.