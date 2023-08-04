ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Alış-satış ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Haftanın son iş gününde canlı altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL? İşte 4 Ağustos 2023 altın fiyatları ve alış satış rakamları!