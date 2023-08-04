ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Alış-satış ne kadar?

4 Ağustos 2023 altın fiyatları canlı grafik ile takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalara kadar zirveleri yenileyen altın fiyatları ağustos ayının ilk haftası itibariyle düşüşe geçiyor. Gram altın yukarı yöndeki ivmesine ara verirken yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından altın alış-satış fiyatları sorgulanıyor. Ons altın fiyatı bugün 1.933,14 seviyesini görürken, gram altın fiyatı 1.677,26 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın ve 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos 2023 canlı altın fiyatları...