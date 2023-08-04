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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Alış-satış ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 10:26

ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Alış-satış ne kadar?

4 Ağustos 2023 altın fiyatları canlı grafik ile takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalara kadar zirveleri yenileyen altın fiyatları ağustos ayının ilk haftası itibariyle düşüşe geçiyor. Gram altın yukarı yöndeki ivmesine ara verirken yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından altın alış-satış fiyatları sorgulanıyor. Ons altın fiyatı bugün 1.933,14 seviyesini görürken, gram altın fiyatı 1.677,26 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın ve 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos 2023 canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Alış-satış ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Haftanın son iş gününde canlı altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL? İşte 4 Ağustos 2023 altın fiyatları ve alış satış rakamları!

ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Alış-satış ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.530,91

SATIŞ (TL) 1.623,73

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 5.475,00

SATIŞ (TL) 5.547,00

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ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Alış-satış ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.737,00

SATIŞ (TL) 2.737,00

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GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.677,26

SATIŞ (TL) 1.677,56

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ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Alış-satış ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ (TL) 11.207,00

SATIŞ (TL) 11.376,00

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL): 10.941,00

SATIŞ (TL) 11.044,00

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ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Alış-satış ne kadar?
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