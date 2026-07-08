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Haberler Fotohaber Altın Fiyatları 8 Temmuz 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:43

Altın Fiyatları 8 Temmuz 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

Küresel ekonominin etkisiyle altın fiyatları 8 Temmuz 2026 sabahına yeni rakamlarla uyandı. Piyasaların izlediği gram ve ONS değerleri ani düşüşün ardından toparlanma eğilimleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kapalıçarşı üzerinden şekillenen güncel alış satış rakamları ve analizlerle yatırımcıların merak ettiği tüm veriler canlı tablo üzerinden sorgulanıyor.

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Altın Fiyatları 8 Temmuz 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

Düğün sezonunun hız kazanması, fiziki takı talebini hızla artırıyor. Öte yandan Fed politikalarındaki güncel sinyaller iç piyasayı şekillendiriyor. Çeyrek, yarım veya tam gibi seçenekleri değerlendirmek ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar için sahadaki son canlı tablo yayında.

Altın Fiyatları 8 Temmuz 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

GRAM VE ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Küresel enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının adımları, değerli metallerin yerini değiştiriyor. Uluslararası piyasalarda altının ONS fiyatı bugün 4.129 dolar seviyesinde işlem görerek piyasaları etkiliyor.

İç piyasada ise dolar kurundaki hareketlilikle desteklenen gram altın, alış 6.197 TL, satış ise 6.198 TL bandında güne başladı.

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Altın Fiyatları 8 Temmuz 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA SON DURUM

Türkiye'de özel günlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altın, 8 Temmuz 2026 itibarıyla 10 bin TL ve üzerindeki seviyelerini koruyor. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın alış 10.107 TL, satış ise 10.202 TL üzerinden tabelalara yansıdı.

Özellikle düğün ve nişan merasimlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, çeyrek altına alternatif olarak görülen yarım altın ise alış 20.196 TL, satış 20.361 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Altın Fiyatları 8 Temmuz 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

TAM VE CUMHURİYET ALTINI ALIŞ SATIŞ RAKAMLARI

Daha yüksek bütçeli ve uzun vadeli yatırım düşünenlerin ilk tercihi olan tam altın ve Cumhuriyet altını, istikrarlı grafiğiyle dikkat çekiyor. Güvenli liman arayışındaki sermaye sahiplerinin talep gösterdiği tam altın, alışta 40.262 TL, satışta ise 40.561 TL seviyesinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise alış 41.609 TL, satış 42.239 TL oranlarıyla güne giriş yaptı.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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