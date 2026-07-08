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Altın Fiyatları 8 Temmuz 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:43
Altın Fiyatları 8 Temmuz 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
Küresel ekonominin etkisiyle altın fiyatları 8 Temmuz 2026 sabahına yeni rakamlarla uyandı. Piyasaların izlediği gram ve ONS değerleri ani düşüşün ardından toparlanma eğilimleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kapalıçarşı üzerinden şekillenen güncel alış satış rakamları ve analizlerle yatırımcıların merak ettiği tüm veriler canlı tablo üzerinden sorgulanıyor.