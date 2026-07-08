Altın Fiyatları 8 Temmuz 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA SON DURUM

Türkiye'de özel günlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altın, 8 Temmuz 2026 itibarıyla 10 bin TL ve üzerindeki seviyelerini koruyor. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın alış 10.107 TL, satış ise 10.202 TL üzerinden tabelalara yansıdı.

Özellikle düğün ve nişan merasimlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, çeyrek altına alternatif olarak görülen yarım altın ise alış 20.196 TL, satış 20.361 TL seviyelerinden alıcı buluyor.