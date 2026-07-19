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Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:22

Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları

Altın piyasasındaki son hareketlilik, hafta sonunda da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Birikimini altında değerlendirenler ile düğün sezonunda alışveriş yapacak vatandaşlar, gram ve çeyrek altındaki güncel rakamları araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları…

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları

Altın almayı ya da elindeki altını bozdurmayı düşünenler, güncel fiyatları araştırıyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının alış-satış rakamları hafta sonunda da kontrol ediliyor. 19 Temmuz 2026 Pazar gününe ait güncel altın fiyatları belli oldu.

Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 6.092,19 TL
  • SATIŞ: 6.093,03 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 9.939,00 TL
  • SATIŞ: 10.006,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 18.878,00 TL
  • SATIŞ: 20.025,00 TL

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TAM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 40.316,00 TL
  • SATIŞ: 39.628,00 TL

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