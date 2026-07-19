Haberler
Fotohaber
Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları
Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:22
Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları
Altın piyasasındaki son hareketlilik, hafta sonunda da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Birikimini altında değerlendirenler ile düğün sezonunda alışveriş yapacak vatandaşlar, gram ve çeyrek altındaki güncel rakamları araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları…