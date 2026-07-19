Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Temmuz 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları

Altın almayı ya da elindeki altını bozdurmayı düşünenler, güncel fiyatları araştırıyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının alış-satış rakamları hafta sonunda da kontrol ediliyor. 19 Temmuz 2026 Pazar gününe ait güncel altın fiyatları belli oldu.