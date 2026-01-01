Haberler
Amasya'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Amasya kar tatili için Valilik duyurdu!
Meteorolojik uyarıların ardından Amasya'da beklenen sert kış koşulları, 2 Ocak 2026 Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklık ihtimali nedeniyle öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ediyor. İl genelindeki hava durumuna ilişkin son değerlendirmeler sürerken, Amasya Valiliği'nin yapacağı resmi açıklama bekleniyor. Peki, 2 Ocak Cuma günü Amasya'da okullar tatil olacak mı?