Amasya'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Amasya kar tatili için Valilik duyurdu!

Meteorolojik uyarıların ardından Amasya'da beklenen sert kış koşulları, 2 Ocak 2026 Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklık ihtimali nedeniyle öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ediyor. İl genelindeki hava durumuna ilişkin son değerlendirmeler sürerken, Amasya Valiliği'nin yapacağı resmi açıklama bekleniyor. Peki, 2 Ocak Cuma günü Amasya'da okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Amasya genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları, 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunu gündeme taşıdı. Hava şartlarındaki olası riskler nedeniyle kentte gelişmeler yakından izlenirken, öğrenci ve veliler Amasya Valiliği tarafından yapılacak resmi duyurulara kilitlendi. Peki, 2 Ocak 2026 Cuma günü Amasya'da okullar tatil edilecek mi?

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma ve tipi riskinin beklendiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Son tahminlere göre, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayacak kar yağışının gün içinde etkisini giderek artırması bekleniyor. Yağışların; Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette (5–15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli, yer yer yoğun (15–25 cm) olacağı öngörülüyor.

Beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksamalar, ayrıca yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi risklerin artabileceği belirtiliyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatılıyor.

