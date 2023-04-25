AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? Kullanıcıların dikkatine! Amazon Prime fiyatı arttı mı, kaç TL oldu?

Amazon Prime, dünyaca ünlü bir e-ticaret şirketi olan Amazon tarafından sunulan bir üyelik sistemidir. Birkaç yıl önce de ülkemizde açılmıştır. Birçok servis ve özel içerik içeren Amazon Prime üyelerine Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerini içeren ayrıcalıklar sunar. Kullanıcılar Amazon Prime üyelik ücretlerinin ne kadar olduğunu oldukça merak ediyor. Üç yıl önce Türkiye pazarına giriş yapan Amazon Prime üyelik ücreti uzun bir süre sabit kaldı. Amazon Prime abonelik ücreti ne kadar, zam gelecek mi, ücreti arttı mı, zam geldi mi? İşte soruların cevapları…