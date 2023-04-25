AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? Kullanıcıların dikkatine! Amazon Prime fiyatı arttı mı, kaç TL oldu?

İnternet kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı bu teknoloji çağında alışveriş e-ticaret şirketleri aracılığıyla yapılıyor. Bu şirketlerden birisi de üyelik olma koşuluyla kullanıcılarının alışveriş yapabilmesini sağlayan Amazon. Ayrıcalıklı hizmetlerini internet kullanıcıları ile buluşan Amazon Prime üyeliği uzun bir süredir 7.90 TL idi. Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar sorusu kullanıcılar tarafından çok merak ediliyor. Netflix' in üyelik ücretlerini artırma kararından sonra kullanıcılar: " Amazon Prime üyelik ücreti arttı mı, zam geldi mi, ücreti yükseldi mi, Amazon Prime ne kadar? " sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…