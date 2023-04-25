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Giriş Tarihi: 25.04.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 15:28

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? Kullanıcıların dikkatine! Amazon Prime fiyatı arttı mı, kaç TL oldu?

İnternet kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı bu teknoloji çağında alışveriş e-ticaret şirketleri aracılığıyla yapılıyor. Bu şirketlerden birisi de üyelik olma koşuluyla kullanıcılarının alışveriş yapabilmesini sağlayan Amazon. Ayrıcalıklı hizmetlerini internet kullanıcıları ile buluşan Amazon Prime üyeliği uzun bir süredir 7.90 TL idi. Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar sorusu kullanıcılar tarafından çok merak ediliyor. Netflix' in üyelik ücretlerini artırma kararından sonra kullanıcılar: " Amazon Prime üyelik ücreti arttı mı, zam geldi mi, ücreti yükseldi mi, Amazon Prime ne kadar? " sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? Kullanıcıların dikkatine! Amazon Prime fiyatı arttı mı, kaç TL oldu?

Amazon Prime, dünyaca ünlü bir e-ticaret şirketi olan Amazon tarafından sunulan bir üyelik sistemidir. Birkaç yıl önce de ülkemizde açılmıştır. Birçok servis ve özel içerik içeren Amazon Prime üyelerine Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerini içeren ayrıcalıklar sunar. Kullanıcılar Amazon Prime üyelik ücretlerinin ne kadar olduğunu oldukça merak ediyor. Üç yıl önce Türkiye pazarına giriş yapan Amazon Prime üyelik ücreti uzun bir süre sabit kaldı. Amazon Prime abonelik ücreti ne kadar, zam gelecek mi, ücreti arttı mı, zam geldi mi? İşte soruların cevapları…

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? Kullanıcıların dikkatine! Amazon Prime fiyatı arttı mı, kaç TL oldu?

AMAZON PRIME ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

2020'den beri aylık 7.90 TL olan Amazon Prime abonelik ücreti 25 Nisan itibarıyla kullanıcılara 39 TL'den sunulmaya başladı. Zamlı fiyat 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak. İSTANBUL (AA) - Amazon, Prime hizmetinin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelledi.

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AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? Kullanıcıların dikkatine! Amazon Prime fiyatı arttı mı, kaç TL oldu?

Prime'ın öne çıkan hizmetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"2020 yılında Türkiye'de hizmete girmesinden bu yana Prime'ı üyelerimiz için daha da değerli hale getirmek adına yatırımlarımızı sürdürürdük. Hızlı, ücretsiz, sınırsız Prime teslimatına daha fazla ürün seçeneği ekledik, ücretsiz ertesi gün teslimat yapılan il sayısını 17'den 50'ye çıkardık, 'Çok Al, Az Öde', randevulu teslimat ve indirimlere erken erişim gibi yepyeni avantajları üyelerimize sunduk. Ayrıca Prime Video'da, 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' gibi Amazon Originals içeriklerinin sayısını artırırken, 2022 yılında Türkiye sinemalarının en çok izlenen filmi olan Bergen ve ilk yerli Amazon Originals filmi 'Rüyanda Görürsün' de dahil birçok film ve diziyle içeriğimizi zenginleştirdik."

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? Kullanıcıların dikkatine! Amazon Prime fiyatı arttı mı, kaç TL oldu?

AMAZON PRİME ÜYELİK ÜCRETİNE YÜZDE 393 ZAM

Açıklamada, şirketin güncellenen fiyat politikasıyla ilgili olarak da '25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan'dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye'de Prime'ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? Kullanıcıların dikkatine! Amazon Prime fiyatı arttı mı, kaç TL oldu?

Ücretsiz kargo, ekstra indirim ve film-dizi içeriklerine erişme imkanı sunan Amazon Prime'ın sitesinde yeni fiyatla ilgili olarak şu duyuru yapıldı: "30 gün ücretsiz deneme süresinden sonra Amazon Prime aylık sadece 39 TL. İstediğin zaman iptal edebilirsin."

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