Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları
Giriş Tarihi: 10.07.2026 00:49 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 00:50

Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS sonuçlarının ardından tercih heyecanı başlayacak. 2026 Anadolu Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri, özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de eğitim almak isteyen öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Adaylar, tercihlerini oluştururken geçtiğimiz yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını yakından takip ediyor.

  • ABONE OL
Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları

LGS tercih süreci 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih döneminde öğrenciler; İstanbul, Ankara ve İzmir Anadolu Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. MEB'in 2026 taban puanlarını yayımlamasının ardından listeler güncellenecek, bu süreçte ise 2025 yerleştirme verileri adaylara önemli bir referans sunacak.

Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları

İSTANBUL ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 500.000 0,04
İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 500.000 0,01
Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 500.000 0,05
Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 500.000 0,06
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 493.964 0,21
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 493.964 0,24
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 489.018 0,38
Haydarpaşa Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 487.768 0,70
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 486.221 0,47
Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 485.280 0,61
Haydarpaşa Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 482.983 0,89
Vefa Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 481.227 0,90
Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 478.335 1,03
Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 477.630 1,12
Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 476.947 1,17
Pertevniyal Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 475.658 1,27
Adnan Menderes Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 468.911 1,62
Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 466.946 2,36
Şehremini Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 465.260 1,93
Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 464.554 2,45
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 462.283 2,27
Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 459.999 2,84
Çemberlitaş Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 459.962 2,36
Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 459.361 2,68
İstanbul Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 459.063 3,54
Nişantaşı Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 456.938 2,54
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 452.323 3,51
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 452.045 3,25
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 450.063 3,52
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları
Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 449.119 4,12
İstanbul Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 449.095 3,50
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 446.912 3,50
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 446.734 3,87
Yeşilköy Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 446.671 3,60
Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 446.006 4,25
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 443.870 4,13
Kadir Has Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 441.468 4,85
Suat Terimer Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 439.634 5,09
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 438.904 4,94
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 438.100 4,81
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 438.047 5,50
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 436.420 4,81
Eyüpsultan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 434.242 5,43
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 434.134 6,38
İstanbul Üsküdar Lisesi 4 yıl İngilizce 433.533 5,63
Adile Mermerci Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 432.888 5,64
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 431.787 5,92
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 431.203 5,41
Pendik Fatih Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 431.152 5,94
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 430.375 5,80
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 428.693 6,04
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 426.500 6,45
Şişli Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 425.407 7,26
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 425.305 6,48
Kağıthane Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 424.825 7,38
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 423.355 7,29
Habire Yahşi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 422.198 7,53
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 421.866 7,51
Alev Alatlı Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 419.161 8,36
Dede Korkut Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 418.597 7,54
Özden Cengiz Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 418.425 8,47
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 417.138 8,93
Kağıthane Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 416.187 8,17
TEB Ataşehir Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 415.963 8,77
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 415.167 8,31
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 414.525 7,90
Gazi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 413.165 7,78
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 412.920 8,71
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 411.837 8,98
Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları
Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 410.613 9,89
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 410.564 8,93
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 410.375 8,58
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 409.932 8,69
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 408.720 9,51
Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 408.243 9,40
Beyoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 406.537 9,55
Aziz Sancar Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 405.783 10,35
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 405.511 9,62
Mevlana Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 403.806 9,60
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 403.242 9,73
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 401.570 10,75
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 400.335 10,13
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 399.690 10,41
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 396.853 11,31
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 396.385 11,18
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 395.448 11,09
Çamlıca Kız Lisesi 4 yıl İngilizce 393.471 12,07
Çatalca Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 393.384 11,47
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 390.108 11,93
Cumhuriyet Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 389.392 11,88
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 387.793 11,74
İbrahim Turhan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 386.800 12,28
Kandilli Kız Lisesi 4 yıl İngilizce 383.764 13,67
Erenköy Kız Lisesi 4 yıl İngilizce 381.502 13,99
Ali Akkanat Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 368.677 14,34
Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları

ANKARA ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı İlçe Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Atatürk Anadolu Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 481,731 %0,91
Ankara Atatürk Lisesi Çankaya Hazırlık + 4 yıl İngilizce 462,680 %2,46
Gazi Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 462,452 %2,72
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 461,488 %3,03
Dr. Binnaz Ege - Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 457,812 %3,49
Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 456,255 %3,30
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 454,337 %4,04
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 451,997 %4,20
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl Almanca 450,779 %4,29
Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 449,255 %4,29
Ayrancı Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 443,285 %5,31
Betül Can Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 436,562 %6,17
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 436,025 %6,47
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Sincan 4 yıl İngilizce 435,335 %6,15
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 433,500 %6,88
Ümitköy Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 432,214 %7,23
Ayrancı Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl Çince 432,015 %7,16
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 430,969 %7,04
Ankara Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 429,331 %7,14
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 429,002 %7,23
Fatih Anadolu Lisesi Sincan 4 yıl İngilizce 423,575 %8,47
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 420,045 %8,92
Gölbaşı Anadolu Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 418,192 %8,85
Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Pursaklar 4 yıl İngilizce 416,247 %8,74
Gazi Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 416,166 %9,65
Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 411,306 %10,25
Çağıbey Anadolu Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 405,837 %11,45
Piri Reis Anadolu Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 402,246 %13,11
Başkent Anadolu Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 395,960 %13,32
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 381,898 %15,97
Polatlı Anadolu Lisesi Polatlı 4 yıl İngilizce 365,508 %16,97
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Çubuk 4 yıl İngilizce 344,265 %19,90
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Akyurt 4 yıl İngilizce 342,492 %23,21
Gazi Şahin Anadolu Lisesi Elmadağ 4 yıl İngilizce 324,603 %25,60
Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİR ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
KONAK / Atatürk Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 493.964 0,21
KONAK / Atatürk Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 484.686 0,58
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 484.156 -
KONAK / Atatürk Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 484.007 0,51
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 480.174 1,30
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 476.402 1,35
KONAK / İzmir Kız Lisesi 4 yıl Almanca 474.824 1,44
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 473.048 1,79
KONAK / İzmir Kız Lisesi 4 yıl İngilizce 468.116 1,92
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 463.713 2,48
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 453.996 4,31
KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 451.287 3,73
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 447.734 5,21
KARŞIYAKA / Alev Alatlı Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 442.944 5,87
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 441.780 4,88
GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 441.759 -
BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 438.407 2,94
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 438.242 5,40
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 435.129 6,36
KONAK / Konak Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 431.375 5,94
ÇİĞLİ / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 428.014 8,32
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 427.463 8,26
BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 420.434 7,95
BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 419.983 8,13
MENDERES / Fatma Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 415.509 11,01
TORBALI / Sema Karhan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 407.684 9,64
ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 406.600 10,42
NARLIDERE / Cahide Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce - 11,51
ÖDEMİŞ / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 389.452 14,18
TİRE / Tire Kutsan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 383.888 14,44
BERGAMA / Cumhuriyet Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 346.571 24,69
URLA / Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 345.957 22,53
ÇEŞME / Hacı Murat Habibe Özsoy Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 343.212 21,35
SEFERİHİSAR / Necat Hepkon Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 330.695 22,18
BAYINDIR / Ülfet Onart Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 308.204 29,80
SELÇUK / Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 302.048 30,86
Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları

BURSA ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 473.276 1,36
NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 459.809 2,53
OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 454.626 3,05
OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 446.837 3,91
OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi 4 yıl İngilizce 438.997 4,91
NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 437.110 5,5
YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 433.390 4,86
MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 427.804 6,36
OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi 4 yıl İngilizce 410.707 8,04
YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 409.203 8,59
YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 404.795 9,55
İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 402.346 10,77
OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 397.281 10,79
GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 387.646 12,93
GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 372.760 16,15
MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 353.767 17,08
KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 351.240 19,21
İZNİK / İznik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 343.431 20,4
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA