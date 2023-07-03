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Haberler Fotohaber Anadolu Lisesi taban puanları 2023: MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:21

Anadolu Lisesi taban puanları 2023: MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS tercihleri bugün başlıyor. Sınavdan iyi bir puan alan ve iyi bir okulda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, 2023 Anadolu Lisesi taban puanları hakkında yapılan duyuruları takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen duyurular ışığında MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oluyor. İşte hangi lise kaç puanla kapatır, Anadolu Liseleri kaç puanla alım yapıyor gibi soruların yanıtı ile güncel taban puanları…

Anadolu Lisesi taban puanları 2023: MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS puanı ile lise tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, bu yıl Anadolu Liseleri kaç puanla alım yapıyor, kaç puanla kapatıyor gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, bursa, Çanakkale, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere tüm illerdeki liselerin taban puanları merak ediliyor. İşte 2023 MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.

Anadolu Lisesi taban puanları 2023: MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS TABAN PUANLARI 2023: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2022 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

Öğrenciler 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Anadolu Lisesi taban puanları 2023: MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

En İyi 100 Anadolu Lisesi 2023 Yılı Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon
Durumu		 Yabancı
Dili		 Taban
Puanı		 Yüzdelik Dilim
İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 494,77 0,04
İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 494,77 0,04
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) Almanca 493,43 0,05
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 492,73 0,08
İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 484,52 0,27
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 480,94 0,41
Anadolu Lisesi taban puanları 2023: MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi 428.534 170 150 5,45 BAKIRKÖY İngilizce
Eyüpsultan Anadolu Lisesi 425.854 150 170 5,82 EYÜPSULTAN İngilizce
İstanbul Üsküdar Lisesi 425.802 180 150 5,83 ÜSKÜDAR İngilizce
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 424.504 238 238 6,02 KÜÇÜKÇEKMECE İngilizce
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi 423.543 170 170 6,16 BAKIRKÖY İngilizce
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi 423.373 170 170 6,19 BÜYÜKÇEKMECE İngilizce
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi 422.961 120 120 6,24 TUZLA İngilizce
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 422.961 180 90 6,24 ÜSKÜDAR İngilizce
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi 422.428 90 90 6,32 BEYOĞLU İngilizce
Pendik Fatih Anadolu Lisesi 421.924 136 136 6,39 PENDİK İngilizce
Anadolu Lisesi taban puanları 2023: MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 477,08 0,59
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 475,61 0,68
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 472,48 0,88
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) Almanca 472,05 0,9
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 471,65 0,93
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 471,33 0,96
İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 471,18 0,96
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 469,87 1,05
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 469,14 1,11
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 467,85 1,21
İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 467,78 1,21
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 464,2 1,49
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 463,55 1,54
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Fransızca 463,26 1,56
Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 462,27 1,65
Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 462,13 1,67
Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 461,91 1,68
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 461,3 1,73
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 460,88 1,78
İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 460,05 1,83
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 459,96 1,84
İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 459,43 1,9
İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 457,63 2,06
Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 455,7 2,25
İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 455,41 2,27
İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 453,21 2,49
Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 452,7 2,55
Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 452,37 2,58
Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 451,32 2,69
İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 451,2 2,7
Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,93 2,83
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,39 2,89
Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,24 2,9
Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 447,87 3,06
Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 447,42 3,11
Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,8 3,17
İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,8 3,18
Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,59 3,19
Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,16 3,25
Kahramanmaraş / Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 445,92 3,27
Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 445,64 3,31
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 445,28 3,34
Hatay / Defne / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,89 3,39
İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,66 3,42
Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,45 3,45
Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,44 3,45
İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 443,49 3,56
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,27 3,58
Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,1 3,61
İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,04 3,62
Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 442,56 3,67
Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 442,11 3,72
Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 441,18 3,83
İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 441,16 3,84
İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 440,6 3,9
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,55 4,03
Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,51 4,04
Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,48 4,04
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