Anadolu Lisesi taban puanları 2023: MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS tercihleri bugün başlıyor. Sınavdan iyi bir puan alan ve iyi bir okulda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, 2023 Anadolu Lisesi taban puanları hakkında yapılan duyuruları takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen duyurular ışığında MEB Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oluyor. İşte hangi lise kaç puanla kapatır, Anadolu Liseleri kaç puanla alım yapıyor gibi soruların yanıtı ile güncel taban puanları…
En İyi 100 Anadolu Lisesi 2023 Yılı Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
|Yüzdelik Dilim
|İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|494,77
|0,04
|İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|494,77
|0,04
|İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Almanca
|493,43
|0,05
|İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|492,73
|0,08
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Almanca
|484,52
|0,27
|İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|480,94
|0,41
|Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|428.534
|170
|150
|5,45
|BAKIRKÖY
|İngilizce
|Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|425.854
|150
|170
|5,82
|EYÜPSULTAN
|İngilizce
|İstanbul Üsküdar Lisesi
|425.802
|180
|150
|5,83
|ÜSKÜDAR
|İngilizce
|Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|424.504
|238
|238
|6,02
|KÜÇÜKÇEKMECE
|İngilizce
|Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|423.543
|170
|170
|6,16
|BAKIRKÖY
|İngilizce
|Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|423.373
|170
|170
|6,19
|BÜYÜKÇEKMECE
|İngilizce
|Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|422.961
|120
|120
|6,24
|TUZLA
|İngilizce
|Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
|422.961
|180
|90
|6,24
|ÜSKÜDAR
|İngilizce
|İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|422.428
|90
|90
|6,32
|BEYOĞLU
|İngilizce
|Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|421.924
|136
|136
|6,39
|PENDİK
|İngilizce
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|477,08
|0,59
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|475,61
|0,68
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|472,48
|0,88
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Almanca
|472,05
|0,9
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|471,65
|0,93
|Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|471,33
|0,96
|İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|471,18
|0,96
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|469,87
|1,05
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|469,14
|1,11
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|467,85
|1,21
|İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|467,78
|1,21
|İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|464,2
|1,49
|Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|463,55
|1,54
|İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Fransızca
|463,26
|1,56
|Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|462,27
|1,65
|Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|462,13
|1,67
|Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|461,91
|1,68
|İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|461,3
|1,73
|İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|460,88
|1,78
|İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|460,05
|1,83
|İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|459,96
|1,84
|İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|459,43
|1,9
|İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|457,63
|2,06
|Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|455,7
|2,25
|İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|455,41
|2,27
|İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|453,21
|2,49
|Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|452,7
|2,55
|Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|452,37
|2,58
|Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|451,32
|2,69
|İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Almanca
|451,2
|2,7
|Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,93
|2,83
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,39
|2,89
|Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,24
|2,9
|Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|447,87
|3,06
|Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|447,42
|3,11
|Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,8
|3,17
|İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,8
|3,18
|Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,59
|3,19
|Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,16
|3,25
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|445,92
|3,27
|Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|445,64
|3,31
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|445,28
|3,34
|Hatay / Defne / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,89
|3,39
|İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,66
|3,42
|Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,45
|3,45
|Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,44
|3,45
|İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|443,49
|3,56
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|443,27
|3,58
|Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|443,1
|3,61
|İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|443,04
|3,62
|Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|442,56
|3,67
|Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|442,11
|3,72
|Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|441,18
|3,83
|İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|441,16
|3,84
|İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|440,6
|3,9
|İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,55
|4,03
|Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,51
|4,04
|Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,48
|4,04