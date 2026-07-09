ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI SORGULA! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları 2026

|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|500.000
|0,04
|İstanbul Erkek Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|500.000
|0,01
|Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|500.000
|0,05
|Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|500.000
|0,06
|Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|493.964
|0,21
|Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|493.964
|0,24
|Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|489.018
|0,38
|Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|487.768
|0,70
|Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|486.221
|0,47
|Kadıköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|485.280
|0,61
|Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|482.983
|0,89
|Vefa Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|481.227
|0,90
|Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|478.335
|1,03
|Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|477.630
|1,12
|Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|476.947
|1,17
|Pertevniyal Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|475.658
|1,27
|Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|468.911
|1,62
|Kartal Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|466.946
|2,36
|Şehremini Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|465.260
|1,93
|Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|464.554
|2,45
|Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|462.283
|2,27
|Kartal Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|459.999
|2,84
|Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|459.962
|2,36
|Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|459.361
|2,68
|İstanbul Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|459.063
|3,54
|Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|456.938
|2,54
|Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|452.323
|3,51
|Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|452.045
|3,25
|Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|450.063
|3,52
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Almanca
|449.119
|4,12
|İstanbul Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|449.095
|3,50
|Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|446.912
|3,50
|Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|446.734
|3,87
|Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|446.671
|3,60
|Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|446.006
|4,25
|Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|443.870
|4,13
|Kadir Has Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|441.468
|4,85
|Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|439.634
|5,09
|Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|438.904
|4,94
|Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|438.100
|4,81
|Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|438.047
|5,50
|Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|436.420
|4,81
|Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|434.242
|5,43
|Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|434.134
|6,38
|İstanbul Üsküdar Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|433.533
|5,63
|Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|432.888
|5,64
|Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|431.787
|5,92
|Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|431.203
|5,41
|Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|431.152
|5,94
|Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|430.375
|5,80
|Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|428.693
|6,04
|İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|426.500
|6,45
|Şişli Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|425.407
|7,26
|Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|425.305
|6,48
|Kağıthane Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|424.825
|7,38
|Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|423.355
|7,29
|Habire Yahşi Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|422.198
|7,53
|Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|421.866
|7,51
|Alev Alatlı Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|419.161
|8,36
|Dede Korkut Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|418.597
|7,54
|Özden Cengiz Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|418.425
|8,47
|Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|417.138
|8,93
|Kağıthane Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|416.187
|8,17
|TEB Ataşehir Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|415.963
|8,77
|Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|415.167
|8,31
|Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|414.525
|7,90
|Gazi Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|413.165
|7,78
|Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|412.920
|8,71
|Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|411.837
|8,98
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|410.613
|9,89
|Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|410.564
|8,93
|Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|410.375
|8,58
|Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|409.932
|8,69
|Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|408.720
|9,51
|Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|408.243
|9,40
|Beyoğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|406.537
|9,55
|Aziz Sancar Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|405.783
|10,35
|Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|405.511
|9,62
|Mevlana Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|403.806
|9,60
|Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|403.242
|9,73
|Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|401.570
|10,75
|Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|400.335
|10,13
|Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|399.690
|10,41
|Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|396.853
|11,31
|Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|396.385
|11,18
|Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|395.448
|11,09
|Çamlıca Kız Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|393.471
|12,07
|Çatalca Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|393.384
|11,47
|Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|390.108
|11,93
|Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|389.392
|11,88
|Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|387.793
|11,74
|İbrahim Turhan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|386.800
|12,28
|Kandilli Kız Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|383.764
|13,67
|Erenköy Kız Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|381.502
|13,99
|Ali Akkanat Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|368.677
|14,34
|Okul Adı
|İlçe
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Atatürk Anadolu Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|481,731
|%0,91
|Ankara Atatürk Lisesi
|Çankaya
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|462,680
|%2,46
|Gazi Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|462,452
|%2,72
|Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|461,488
|%3,03
|Dr. Binnaz Ege - Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|457,812
|%3,49
|Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Etimesgut
|4 yıl
|İngilizce
|456,255
|%3,30
|Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|454,337
|%4,04
|Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|451,997
|%4,20
|Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|Almanca
|450,779
|%4,29
|Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|449,255
|%4,29
|Ayrancı Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|443,285
|%5,31
|Betül Can Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|436,562
|%6,17
|Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|436,025
|%6,47
|Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Sincan
|4 yıl
|İngilizce
|435,335
|%6,15
|Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|433,500
|%6,88
|Ümitköy Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|432,214
|%7,23
|Ayrancı Anadolu Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|Çince
|432,015
|%7,16
|Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|430,969
|%7,04
|Ankara Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|429,331
|%7,14
|Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi
|Etimesgut
|4 yıl
|İngilizce
|429,002
|%7,23
|Fatih Anadolu Lisesi
|Sincan
|4 yıl
|İngilizce
|423,575
|%8,47
|Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Mamak
|4 yıl
|İngilizce
|420,045
|%8,92
|Gölbaşı Anadolu Lisesi
|Gölbaşı
|4 yıl
|İngilizce
|418,192
|%8,85
|Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi
|Pursaklar
|4 yıl
|İngilizce
|416,247
|%8,74
|Gazi Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|416,166
|%9,65
|Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|411,306
|%10,25
|Çağıbey Anadolu Lisesi
|Mamak
|4 yıl
|İngilizce
|405,837
|%11,45
|Piri Reis Anadolu Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|402,246
|%13,11
|Başkent Anadolu Lisesi
|Mamak
|4 yıl
|İngilizce
|395,960
|%13,32
|Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
|Etimesgut
|4 yıl
|İngilizce
|381,898
|%15,97
|Polatlı Anadolu Lisesi
|Polatlı
|4 yıl
|İngilizce
|365,508
|%16,97
|Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
|Çubuk
|4 yıl
|İngilizce
|344,265
|%19,90
|Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
|Akyurt
|4 yıl
|İngilizce
|342,492
|%23,21
|Gazi Şahin Anadolu Lisesi
|Elmadağ
|4 yıl
|İngilizce
|324,603
|%25,60
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|493.964
|0,21
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|484.686
|0,58
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|484.156
|-
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|484.007
|0,51
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|480.174
|1,30
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|476.402
|1,35
|KONAK / İzmir Kız Lisesi
|4 yıl
|Almanca
|474.824
|1,44
|KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|473.048
|1,79
|KONAK / İzmir Kız Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|468.116
|1,92
|KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|463.713
|2,48
|BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|453.996
|4,31
|KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|451.287
|3,73
|BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|447.734
|5,21
|KARŞIYAKA / Alev Alatlı Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|442.944
|5,87
|GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|441.780
|4,88
|GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|441.759
|-
|BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|438.407
|2,94
|KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|438.242
|5,40
|KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Almanca
|435.129
|6,36
|KONAK / Konak Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|431.375
|5,94
|ÇİĞLİ / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|428.014
|8,32
|KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|427.463
|8,26
|BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|420.434
|7,95
|BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|419.983
|8,13
|MENDERES / Fatma Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|415.509
|11,01
|TORBALI / Sema Karhan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|407.684
|9,64
|ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|406.600
|10,42
|NARLIDERE / Cahide Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|-
|11,51
|ÖDEMİŞ / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|389.452
|14,18
|TİRE / Tire Kutsan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|383.888
|14,44
|BERGAMA / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|346.571
|24,69
|URLA / Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|345.957
|22,53
|ÇEŞME / Hacı Murat Habibe Özsoy Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|343.212
|21,35
|SEFERİHİSAR / Necat Hepkon Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|330.695
|22,18
|BAYINDIR / Ülfet Onart Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|308.204
|29,80
|SELÇUK / Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|302.048
|30,86
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|473.276
|1,36
|NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|459.809
|2,53
|OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|454.626
|3,05
|OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|446.837
|3,91
|OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|438.997
|4,91
|NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|437.110
|5,5
|YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|433.390
|4,86
|MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|427.804
|6,36
|OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|410.707
|8,04
|YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|409.203
|8,59
|YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|404.795
|9,55
|İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|402.346
|10,77
|OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|397.281
|10,79
|GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|387.646
|12,93
|GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|372.760
|16,15
|MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|353.767
|17,08
|KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|351.240
|19,21
|İZNİK / İznik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|343.431
|20,4