ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI SORGULA! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Anadolu Lisesi taban puanları 2026

LGS tercih süreci 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih döneminde öğrenciler; İstanbul, Ankara ve İzmir Anadolu Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. MEB'in 2026 taban puanlarını yayımlamasının ardından listeler güncellenecek, bu süreçte ise 2025 yerleştirme verileri adaylara önemli bir referans sunacak.