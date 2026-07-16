ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2026 | Anestezi programı kaç puanla öğrenci alıyor? Başarı sıralaması ve kontenjanları

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan lisans programının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|10
10
10
11
|365,21649
367,47144
365,57682
358,80797
|310.133
315.850
333.351
347.332
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
12
17
17
|13
12
17
17
|338,59024
344,92924
332,96556
327,53266
|477.170
445.538
5