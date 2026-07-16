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Haberler Fotohaber ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2026 | Anestezi programı kaç puanla öğrenci alıyor? Başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:57

ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2026 | Anestezi programı kaç puanla öğrenci alıyor? Başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS tercih sürecinde sağlık alanındaki ön lisans seçeneklerini değerlendiren adaylar, Anestezi taban puanları ve başarı sıralamalarına yöneldi. Devlet ve vakıf üniversitelerindeki kontenjanlar ile burs olanakları, listelerin oluşturulmasında belirleyici olacak. Peki, Anestezi programı kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri…

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ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2026 | Anestezi programı kaç puanla öğrenci alıyor? Başarı sıralaması ve kontenjanları

2026 YKS maratonunda tercih hazırlıkları hız kazanırken sağlık alanında eğitim hedefleyen adaylar, Anestezi taban puanları ve başarı sıralamalarına yöneldi. Geçtiğimiz yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde oluşan puanlar, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçları listelerin hazırlanmasında yol gösterici olacak. İşte, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve YÖK Atlas verileri doğrultusunda Anestezi taban puanları tablosu…

ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2026 | Anestezi programı kaç puanla öğrenci alıyor? Başarı sıralaması ve kontenjanları

ANESTEZİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

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ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2026 | Anestezi programı kaç puanla öğrenci alıyor? Başarı sıralaması ve kontenjanları

ANESTEZİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan lisans programının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 10
10
10
11		 365,21649
367,47144
365,57682
358,80797		 310.133
315.850
333.351
347.332
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
12
17
17		 13
12
17
17		 338,59024
344,92924
332,96556
327,53266		 477.170
445.538
5