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Haberler Fotohaber Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2026 : 2-4 yıllık bölümleri kaç puan ve sıralama istiyor?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 03:14

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2026 : 2-4 yıllık bölümleri kaç puan ve sıralama istiyor?

2026 YKS tercihleri öncesinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar taban puanlarını sorgulamaya başladı. İstedikleri okul ve bölümleri araştıran adaylar için ÖSYM ve YÖK Atlas verileri büyük önem taşıyor. Peki "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümler için taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl?" İşte detaylar…

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2026 : 2-4 yıllık bölümleri kaç puan ve sıralama istiyor?

2026 YKS tercihleri öncesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından rsorgulanıyor. Ankara ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Böylece ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından açıklanan bilgiler ön plana çıktı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2026 : 2-4 yıllık bölümleri kaç puan ve sıralama istiyor?

2026 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2026 : 2-4 yıllık bölümleri kaç puan ve sıralama istiyor?

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
62
62		 309,61918
293,10829
315,12539
297,18290		 275.464
288.957
275.782
302.369
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 301,31112
283,53874
303,78798
291,72322		 303.985
326.726
313.745
320.500
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
31
31		 289,67564
277,31309
298,73784
284,83377		 349.849
354.707
332.506
345.124
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
32
31
31		 282,36383
268,15830
284,98753
267,90539		 383.199
402.836
390.898
417.634
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
69
64
64		 54
73
68
66		 378,94125
399,47566
388,83924
387,25721		 19.946
32.565
32.521
36.135
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
84
82		 375,87409
399,49796
362,11891
356,63178		 22.628
32.531
78.137
92.516
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 357,46906
369,78120
358,99212
357,42896		 44.827
84.084
85.644
90.493
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 355,08735
376,99528
364,76386
361,73623		 48.681
68.554
72.318
80.078
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
84
82		 352,62496
390,46770
359,29006
356,91880		 52.958
44.671
84.859
91.815
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
80		 42
84
84
82		 351,42168
358,19629
342,90956
346,42967		 55.223
114.151
132.611
121.700
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 346,34817
355,48870
344,14451
345,46204		 65.285
122.445
128.500
124.776
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 37
37
32
 342,29518
368,29566
352,34666
 74.680
87.590
103.167
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 79
80
108
108		 83
84
114
111		 335,46599
362,84824
335,38660
336,75799		 92.399
101.369
159.902
155.446
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 334,79517
355,96595
323,26279
315,37199		 94.336
120.891
212.752
255.985
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
8
12
12		 10
9
13
12		 329,42118
351,76670
311,31595
312,90285		 110.802
134.064
276.450
265.410
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
63
62		 321,13689
342,98920
321,53517
318,21059		 140.587
164.992
221.477
240.195
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
21
16
16		 42
23
18
17		 317,62508
355,96608
343,47965
350,67934		 155.046
120.890
130.711
108.894
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 317,55629
350,29528
331,09677
328,23535		 155.351
138.957
177.376
190.846
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fotoğraf ve Video
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 317,25076
335,92585
329,42070
324,10345		 156.651
193.608
184.553
210.264
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 309,55402
331,63209
320,29783
304,85814		 192.494
212.359
227.501
320.788
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
74
69
69		 42
78
73
71		 306,59771
314,18419
304,19747
301,05318		 207.928
302.836
320.735
346.444
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 306,05458
324,74756
314,80403
299,96324		 210.866
245.122
256.692
354.203
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 El Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
24
24
24		 26
26
26
25		 305,46847
329,18237
319,81526
313,66710		 214.018
223.734
230.005
265.804
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Rekreasyon Yönetimi
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
22
17
17		 22
24
19
18		 205,3266
192,90106
226,82831
175,40613		 1.041.289
1.355.122
1.074.105
1.473.991
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 El Sanatları
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 27
27
22
21		 199,45562
217,90769
213,11606
204,78647		 1.076.298
1.182.081
1.221.799
1.305.730
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gazetecilik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
257,44518		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
736.190
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 200
300
300
420		 205
308
308
431		 440,87333
434,17471
450,06356
442,30434		 4.930
9.139
6.380
11.196
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
70
70
70		 64
74
74
72		 392,49045
388,32458
398,05555
399,13444		 39.174
49.109
48.180
59.078
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
40
40		 59
59
42
41		 386,62481
376,87619
385,27009
374,03672		 47.341
66.870
71.004
110.984
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
65
60
60		 32
69
62
62		 375,15038
354,71610
363,01260
359,01759		 66.824
113.756
122.541
149.626
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 54
69
62
62		 374,31597
353,43624
357,35601
351,65054		 68.466
117.032
138.392
171.216
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
120
120
120		 84
126
126
123		 356,89248
339,25286
349,83959
347,73701		 106.898
158.365
161.843
183.550
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
95
90
90		 64
101
96
93		 354,4401
337,67610
342,11450
336,16525		 113.207
163.586
189.170
224.581
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
145
140
140		 54
153
146
144		 351,67366
324,88750
326,72532
320,83209		 120.696
213.159
255.330
291.238
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 90
140
140
140		 96
148
146
144		 347,25817
325,93606
328,54923
321,21900		 133.278
208.618
246.546
289.370
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
120
110
110		 126
126
113
113		 346,67568
328,55264
331,67531
327,85958		 135.028
197.591
232.205
258.798
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 91
91
82
82		 336,27349
321,60811
323,23788
316,67429		 169.247
227.839
272.681
312.133
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
95
90
90		 49
101
95
93		 333,05953
310,59302
310,45571
301,71801		 180.894
284.370
343.457
398.568
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
80
70
70		 84
84
74
72		 322,39275
307,70380
307,94167
299,44025		 225.248
301.342
359.181
413.664
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 83
91
83
82		 319,43524
297,26653
299,14691
290,01781		 238.787
368.415
418.565
480.587
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
64
62		 317,49762
310,55420
316,92419
315,84866		 248.240
284.597
305.887
316.450
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
80
100
100		 69
84
106
103		 315,96488
301,48372
301,58853
299,87146		 255.787
339.776
401.454
410.821
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 313,85563


 266.740
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Tapu Kadastro Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet )		 Tapu Kadastro
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 311,24222
304,27137
320,25093
323,81297		 280.800
322.065
287.994
277.140
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
80
70
70		 42
84
74
72		 307,84502
287,81088
287,29654
284,55878		 299.736
439.708
509.478
523.829
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Moda Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 303,34853
303,68191
311,78785
311,06675		 326.606
325.796
335.587
342.225
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
60
60		 37
42
64
62		 292,90033
289,47189
289,73939
286,87612		 397.376
426.402
489.556
505.025
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 27
27
27
26		 291,52063
287,31285
277,77990
273,83486		 407.536
443.716
592.260
618.158
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 74
74
74
72		 289,78058
277,53535
275,15103
274,29201		 420.611
528.514
616.733
613.881
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 32
32
54
52		 287,20954
283,31053
276,51189
271,24037		 440.591
476.806
603.899
642.807
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tekstil Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
30
24
24		 17
32
26
25		 286,95788
285,22531
284,66406
277,63482		 442.667
460.856
531.456
583.105
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Tapu Kadastro Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet )		 Emlak ve Emlak Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 54
54
42
41		 280,03403
271,95959
273,58182
266,63219		 500.619
582.044
631.542
689.169
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 271,64596
264,44640
265,33369
258,15544		 576.870
660.065
713.989
781.066
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Moda Tasarımı
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
15
15		 22
22
17
16		 250,16235
250,19588
239,33727
262,53231		 804.935
828.885
1.019.417
732.501
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tekstil Tasarımı
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
12
7
7		 17
14
9
8		 226,12206
225,54709
222,65547
237,88693		 1.087.447
1.167.770
1.248.033
1.034.916
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İktisat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2


2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
265,59461		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
700.131
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 74
74
74
72		 426,06407
425,68809
424,48486
411,88183		 12.433
15.252
18.802
19.820
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 37
36
32
 418,55642
409,30517
397,66244
 14.821
20.918
29.286
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 407,57928
392,25663

 18.706
27.736
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 68
69
63
62		 395,45222
387,35807
389,13518
369,96423		 23.401
29.798
32.878
34.681
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 388,80492
384,80048
385,15168
360,07916		 26.196

34.607
38.398
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 68
69
64
62		 365,8954
348,47153
267,72339
265,10673		 36.032
47.796
689.235
705.210
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 337,23354
337,09050
339,36243
318,48135		 49.004
53.416
54.960
54.852
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2026 : 2-4 yıllık bölümleri kaç puan ve sıralama istiyor?

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 346,07469
336,27847
321,59533
 423.815
508.873
650.791
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tapu ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
62
61		 319,84692
308,97096
307,97775
302,70144		 636.694
773.707
790.829
771.855
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 319,71724
313,71103
309,56356
310,36812		 637.984
720.523
773.318
694.066
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50

 50
50

 315,50199
309,97003
310,5125
 679.365
762.058
763.195
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Maliye
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
61
62
61		 307,5236
291,75741
278,62245
279,77389		 764.431
992.676
1.164.018
1.045.050
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
72
71
72		 302,88965
284,69677
273,87654
269,14522		 817.139
1.093.147
1.232.601
1.196.018
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
62
61		 298,04685
291,9435
289,92354
286,86346		 874.920
990.029
1.009.187
953.078
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 282,28054
273,75376
264,98824
264,51695		 1.078.725
1.258.970
1.367.970
1.266.796
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 267,70037
261,15694
248,67549
243,96792		 1.284.332
1.462.529
1.637.309
1.626.977
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2026 : 2-4 yıllık bölümleri kaç puan ve sıralama istiyor?

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

YÖK ATLAS İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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