Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2026 : 2-4 yıllık bölümleri kaç puan ve sıralama istiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
62
62
|309,61918
293,10829
315,12539
297,18290
|275.464
288.957
275.782
302.369
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|301,31112
283,53874
303,78798
291,72322
|303.985
326.726
313.745
320.500
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
31
31
|289,67564
277,31309
298,73784
284,83377
|349.849
354.707
332.506
345.124
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
32
31
31
|282,36383
268,15830
284,98753
267,90539
|383.199
402.836
390.898
417.634
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
69
64
64
|54
73
68
66
|378,94125
399,47566
388,83924
387,25721
|19.946
32.565
32.521
36.135
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
84
82
|375,87409
399,49796
362,11891
356,63178
|22.628
32.531
78.137
92.516
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|357,46906
369,78120
358,99212
357,42896
|44.827
84.084
85.644
90.493
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|355,08735
376,99528
364,76386
361,73623
|48.681
68.554
72.318
80.078
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
84
82
|352,62496
390,46770
359,29006
356,91880
|52.958
44.671
84.859
91.815
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
80
|42
84
84
82
|351,42168
358,19629
342,90956
346,42967
|55.223
114.151
132.611
121.700
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|346,34817
355,48870
344,14451
345,46204
|65.285
122.445
128.500
124.776
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|37
37
32
—
|342,29518
368,29566
352,34666
—
|74.680
87.590
103.167
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|79
80
108
108
|83
84
114
111
|335,46599
362,84824
335,38660
336,75799
|92.399
101.369
159.902
155.446
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|334,79517
355,96595
323,26279
315,37199
|94.336
120.891
212.752
255.985
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
8
12
12
|10
9
13
12
|329,42118
351,76670
311,31595
312,90285
|110.802
134.064
276.450
265.410
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
63
62
|321,13689
342,98920
321,53517
318,21059
|140.587
164.992
221.477
240.195
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
21
16
16
|42
23
18
17
|317,62508
355,96608
343,47965
350,67934
|155.046
120.890
130.711
108.894
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|317,55629
350,29528
331,09677
328,23535
|155.351
138.957
177.376
190.846
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fotoğraf ve Video
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|317,25076
335,92585
329,42070
324,10345
|156.651
193.608
184.553
210.264
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|309,55402
331,63209
320,29783
304,85814
|192.494
212.359
227.501
320.788
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
74
69
69
|42
78
73
71
|306,59771
314,18419
304,19747
301,05318
|207.928
302.836
320.735
346.444
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|306,05458
324,74756
314,80403
299,96324
|210.866
245.122
256.692
354.203
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|El Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
24
24
24
|26
26
26
25
|305,46847
329,18237
319,81526
313,66710
|214.018
223.734
230.005
265.804
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Rekreasyon Yönetimi
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
22
17
17
|22
24
19
18
|205,3266
192,90106
226,82831
175,40613
|1.041.289
1.355.122
1.074.105
1.473.991
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|El Sanatları
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|27
27
22
21
|199,45562
217,90769
213,11606
204,78647
|1.076.298
1.182.081
1.221.799
1.305.730
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gazetecilik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
257,44518
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
736.190
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
300
300
420
|205
308
308
431
|440,87333
434,17471
450,06356
442,30434
|4.930
9.139
6.380
11.196
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
70
70
70
|64
74
74
72
|392,49045
388,32458
398,05555
399,13444
|39.174
49.109
48.180
59.078
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
40
40
|59
59
42
41
|386,62481
376,87619
385,27009
374,03672
|47.341
66.870
71.004
110.984
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
65
60
60
|32
69
62
62
|375,15038
354,71610
363,01260
359,01759
|66.824
113.756
122.541
149.626
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|54
69
62
62
|374,31597
353,43624
357,35601
351,65054
|68.466
117.032
138.392
171.216
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
120
120
120
|84
126
126
123
|356,89248
339,25286
349,83959
347,73701
|106.898
158.365
161.843
183.550
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
95
90
90
|64
101
96
93
|354,4401
337,67610
342,11450
336,16525
|113.207
163.586
189.170
224.581
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
145
140
140
|54
153
146
144
|351,67366
324,88750
326,72532
320,83209
|120.696
213.159
255.330
291.238
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|90
140
140
140
|96
148
146
144
|347,25817
325,93606
328,54923
321,21900
|133.278
208.618
246.546
289.370
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
120
110
110
|126
126
113
113
|346,67568
328,55264
331,67531
327,85958
|135.028
197.591
232.205
258.798
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|91
91
82
82
|336,27349
321,60811
323,23788
316,67429
|169.247
227.839
272.681
312.133
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
95
90
90
|49
101
95
93
|333,05953
310,59302
310,45571
301,71801
|180.894
284.370
343.457
398.568
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
80
70
70
|84
84
74
72
|322,39275
307,70380
307,94167
299,44025
|225.248
301.342
359.181
413.664
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|83
91
83
82
|319,43524
297,26653
299,14691
290,01781
|238.787
368.415
418.565
480.587
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
64
62
|317,49762
310,55420
316,92419
315,84866
|248.240
284.597
305.887
316.450
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
80
100
100
|69
84
106
103
|315,96488
301,48372
301,58853
299,87146
|255.787
339.776
401.454
410.821
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|313,85563
—
—
—
|266.740
…
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Tapu Kadastro Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet )
|Tapu Kadastro
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|311,24222
304,27137
320,25093
323,81297
|280.800
322.065
287.994
277.140
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
80
70
70
|42
84
74
72
|307,84502
287,81088
287,29654
284,55878
|299.736
439.708
509.478
523.829
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Moda Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|303,34853
303,68191
311,78785
311,06675
|326.606
325.796
335.587
342.225
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
60
60
|37
42
64
62
|292,90033
289,47189
289,73939
286,87612
|397.376
426.402
489.556
505.025
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|27
27
27
26
|291,52063
287,31285
277,77990
273,83486
|407.536
443.716
592.260
618.158
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|74
74
74
72
|289,78058
277,53535
275,15103
274,29201
|420.611
528.514
616.733
613.881
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|32
32
54
52
|287,20954
283,31053
276,51189
271,24037
|440.591
476.806
603.899
642.807
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tekstil Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
30
24
24
|17
32
26
25
|286,95788
285,22531
284,66406
277,63482
|442.667
460.856
531.456
583.105
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Tapu Kadastro Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet )
|Emlak ve Emlak Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|54
54
42
41
|280,03403
271,95959
273,58182
266,63219
|500.619
582.044
631.542
689.169
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|271,64596
264,44640
265,33369
258,15544
|576.870
660.065
713.989
781.066
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Moda Tasarımı
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
15
15
|22
22
17
16
|250,16235
250,19588
239,33727
262,53231
|804.935
828.885
1.019.417
732.501
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tekstil Tasarımı
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
12
7
7
|17
14
9
8
|226,12206
225,54709
222,65547
237,88693
|1.087.447
1.167.770
1.248.033
1.034.916
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İktisat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|—
—
—
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
265,59461
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
700.131
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|74
74
74
72
|426,06407
425,68809
424,48486
411,88183
|12.433
15.252
18.802
19.820
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|37
36
32
—
|418,55642
409,30517
397,66244
—
|14.821
20.918
29.286
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|407,57928
392,25663
—
—
|18.706
27.736
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|68
69
63
62
|395,45222
387,35807
389,13518
369,96423
|23.401
29.798
32.878
34.681
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|388,80492
384,80048
385,15168
360,07916
|26.196
…
34.607
38.398
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|68
69
64
62
|365,8954
348,47153
267,72339
265,10673
|36.032
47.796
689.235
705.210
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|337,23354
337,09050
339,36243
318,48135
|49.004
53.416
54.960
54.852
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
30
—
—
|346,07469
336,27847
321,59533
—
|423.815
508.873
650.791
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tapu ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
62
61
|319,84692
308,97096
307,97775
302,70144
|636.694
773.707
790.829
771.855
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|319,71724
313,71103
309,56356
310,36812
|637.984
720.523
773.318
694.066
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|50
50
—
—
|315,50199
309,97003
310,5125
—
|679.365
762.058
763.195
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Maliye
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
61
62
61
|307,5236
291,75741
278,62245
279,77389
|764.431
992.676
1.164.018
1.045.050
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
72
71
72
|302,88965
284,69677
273,87654
269,14522
|817.139
1.093.147
1.232.601
1.196.018
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
62
61
|298,04685
291,9435
289,92354
286,86346
|874.920
990.029
1.009.187
953.078
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|282,28054
273,75376
264,98824
264,51695
|1.078.725
1.258.970
1.367.970
1.266.796
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|267,70037
261,15694
248,67549
243,96792
|1.284.332
1.462.529
1.637.309
1.626.977
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—