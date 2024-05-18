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Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:15

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 19 MAYIS 2024 Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nerede?

Ankara trafiğe kapalı yollar son dakika haberiyle açıklandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19 Mayıs kutlama töreni sebebiyle kapanacak yollar bulunduğundan vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek. Peki Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman başlayacak, alternatif güzergahlar nerede?

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 19 MAYIS 2024 Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nerede?

Ankara'da 19 Mayıs günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ülke genelinde 19 Mayıs tüm coşkusuyla kutlanacak. Çankaya'da anma töreni gerçekleştirilecek. Bu sebeple bazı yollar araç girişine kapatılacak. Kapatılacak yolları Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu. Peki, 19 Mayıs Ankara'da hangi yollar kapatılacak?

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 19 MAYIS 2024 Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nerede?

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İşte o yollar:

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ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 19 MAYIS 2024 Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nerede?

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 19 MAYIS 2024 Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nerede?

Trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 19 MAYIS 2024 Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nerede?

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.

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