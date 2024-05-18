Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
11:15
ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 19 MAYIS 2024 Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nerede?
Ankara trafiğe kapalı yollar son dakika haberiyle açıklandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19 Mayıs kutlama töreni sebebiyle kapanacak yollar bulunduğundan vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek. Peki Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman başlayacak, alternatif güzergahlar nerede?