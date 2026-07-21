Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026: Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

4-5-6 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|526,70477
526,97890
535,75221
530,28888
|2.562
2.826
2.449
3.042
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|335
335
320
320
|344
344
328
328
|523,18583
523,29917
531,86301
525,98498
|3.290
3.577
3.533
4.353
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
75
75
|82
82
77
77
|484,93581
492,56822
514,64455
509,55009
|19.192
13.485
10.400
11.746
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|110
140
140
140
|113
144
144
144
|481,02029
477,38687
495,69718
493,28178
|21.629
21.103
21.423
21.968
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
30
30
30
|21
31
31
31
|480,60251
475,30678
494,32931
491,39741
|21.906
22.233
22.314
23.309
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
82
82
82
|469,31291
461,61790
487,92874
479,82630
|29.948
30.608
26.677
31.889
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|468,36237
474,56124
500,62803
489,73730
|30.632
22.669
18.220
24.481
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
30
60
60
|21
31
62
62
|463,54203
449,38910
467,28225
466,45064
|34.465
39.027
42.863
42.622
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|463,27559
466,22625
496,43475
487,33685
|34.690
27.586
20.929
26.213
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
120
120
|82
82
123
123
|461,23433
445,65644
467,13329
468,66419
|36.361
41.800
42.983
40.771
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
40
25
|67
67
41
26
|449,98176
454,63093
489,34316
477,77924
|46.156
35.288
25.681
33.483
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Veteriner
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
65
60
60
|31
67
62
62
|447,30268
425,77770
455,36476
458,45818
|48.566
57.953
53.240
49.281
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
100
100
|77
77
103
103
|442,09888
424,53742
442,60281
423,88247
|53.512
59.071
65.015
80.884
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
170
165
165
|123
175
175
170
|435,97121
412,82660
441,32151
443,83492
|59.397
69.737
66.274
62.045
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|41
67
63
62
|428,75202
399,27758
408,39254
353,22219
|66.687
83.408
100.576
170.444
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|160
180
180
180
|164
185
190
185
|423,55283
400,29015
419,66053
412,90311
|72.201
82.341
87.900
92.100
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|422,97575
386,64728
398,07218
360,80253
|72.799
97.366
113.090
157.858
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|421,29844
397,88222
421,82904
406,75930
|74.635
84.865
85.725
98.682
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
65
65
|62
67
67
67
|416,14181
395,13178
421,33324
411,04777
|80.344
87.796
86.240
94.091
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|36
36
32
—
|414,38877
416,11137
434,27772
—
|82.339
66.547
72.896
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|404,48596
380,78086
408,36895
379,92907
|93.463
104.356
100.605
130.401
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|397,09074
380,23011
413,68374
392,53581
|102.467
105.009
94.439
114.723
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
70
70
|28
31
74
72
|391,54678
381,76091
397,34944
402,58412
|109.504
103.109
114.042
103.177
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|391,47165
381,14446
428,52786
413,12376
|109.596
103.884
78.711
91.878
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|391,1572
360,70197
369,50856
345,78229
|110.003
131.156
153.642
183.552
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
5
5
5
|10
5
5
5
|389,83512
415,39373
428,96009
386,60137
|111.727
67.259
78.262
121.938
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|386,51089
355,32431
368,34304
333,06081
|116.096
139.387
155.503
208.766
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|380,04373
—
—
—
|124.919
…
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
90
90
|62
62
93
93
|379,89825
355,06138
372,05725
355,41571
|125.119
139.831
149.526
166.671
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|375,7157
346,57583
353,36002
318,13774
|131.150
153.862
182.110
243.153
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|110
115
110
110
|113
118
116
113
|367,5029
338,31208
356,97776
347,63280
|143.545
168.983
175.185
180.211
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
90
90
|72
72
94
93
|353,92832
333,05793
350,01060
332,07219
|166.832
179.199
188.742
210.957
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
30
40
40
|41
31
41
41
|352,15476
322,28558
332,88948
300,21860
|170.181
202.978
226.815
292.887
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|346,94706
—
—
—
|180.247
…
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|346,77911
—
—
—
|180.579
…
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|337,66924
300,22431
309,35857
284,96842
|199.927
264.252
294.203
344.615
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Jeofizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
15
|26
26
21
14
|335,7414
314,30918
324,85824
Dolmadı
|204.270
223.023
247.547
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
45
45
|31
31
49
47
|331,79463
312,44686
328,20184
321,47684
|213.462
228.037
238.682
234.956
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|330,47661
306,59456
—
—
|216.586
244.540
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
42
41
|330,43187
307,65060
331,11897
309,78088
|216.701
241.576
231.248
264.972
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|325,9435
313,46947
335,22004
310,72353
|228.042
225.262
221.173
262.398
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|325,16111
335,91636
—
—
|230.151
173.591
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
75
75
|41
41
79
77
|314,42911
293,87186
303,84258
291,24264
|260.400
286.241
313.555
322.104
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Ortez ve Protez
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
55
|62
62
58
57
|303,9513
286,62675
307,24477
301,42345
|294.641
313.855
301.451
289.213
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
45
45
|31
31
49
47
|303,91078
287,46106
299,05414
283,82589
|294.760
310.444
331.225
348.911
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
49
47
|295,48189
286,28382
297,32362
288,65398
|325.794
315.311
337.909
331.401
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|294,62833
282,55748
289,90384
268,30779
|329.183
330.843
368.781
415.650
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
49
47
|290,159
279,55655
294,67551
283,87828
|347.731
344.316
348.573
348.706
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
54
52
|285,24253
273,92486
283,36269
269,14688
|369.715
371.500
398.554
411.638
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
32
31
|282,44361
267,85929
277,46448
257,53710
|382.814
404.590
428.135
473.007
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Veteriner
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
3
2
|2
1
3
2
|280,95979
372,25059
237,99619
382,62510
|389.800
115.029
723.066
126.882
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
45
45
|41
41
49
47
|280,09438
267,32001
275,36785
266,33363
|394.153
407.868
439.485
425.387
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
35
|47
47
49
36
|274,35847
259,18153
269,13830
255,56876
|424.729
459.415
474.819
484.809
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
—
|2
1
1
—
|272,28788
252,88524
215,00530
—
|436.326
506.806
998.122
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
32
31
|264,56885
254,49589
262,46174
245,05994
|484.287
494.024
517.034
557.123
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Dijital Oyun Tasarımı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|245,05576
—
—
—
|643.140
…
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|244,84201
—
—
—
|645.253
…
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|1
1
—
—
|Dolmadı
375,14596
—
—
|Dolmadı
111.320
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
2
—
—
|—
2
—
—
|Dolmadı
300,18793
—
—
|Dolmadı
264.391
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
80
80
|47
47
82
82
|430,62134
459,23553
439,99908
429,46129
|1.855
2.165
3.352
6.483
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|426,52246
456,15342
422,57674
414,25832
|2.277
2.523
7.857
12.692
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|400,19613
436,18314
420,71153
414,93372
|7.974
6.675
8.554
12.332
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|397,90173
406,87898
—
—
|8.866
24.555
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
65
65
|41
72
69
67
|387,89997
409,74340
399,63637
397,29497
|13.693
21.922
21.623
25.082
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|27
30
20
20
|28
31
22
21
|386,83057
417,83231
405,43421
409,25313
|14.319
15.531
17.054
15.707
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|382,18726
413,50593
381,23181
374,54999
|17.362
18.699
42.608
54.850
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|41
67
69
67
|377,10324
396,11739
382,85038
379,74382
|21.456
36.719
40.300
46.429
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
65
65
|41
72
69
67
|373,39377
392,78981
375,40578
375,20845
|24.914
41.231
51.745
53.694
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
30
100
100
|52
31
106
103
|369,53405
406,90278
358,12580
342,75079
|28.854
24.530
87.783
133.821
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
54
52
|363,31323
390,51467
362,35004
353,88410
|36.325
44.608
77.590
99.933
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|361,91525
394,21777
379,13000
374,87971
|38.248
39.252
45.723
54.260
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
50
|52
57
54
52
|356,84523
384,24780
372,22061
367,89236
|45.815
54.960
57.251
66.973
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Coğrafya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|41
47
41
41
|353,70289
382,25190
370,22119
366,68686
|51.058
58.467
61.008
69.476
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
150
200
200
|152
154
210
205
|352,53982
384,40118
359,39583
363,94579
|53.132
54.664
84.589
75.171
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|3
—
—
—
|348,18694
—
—
—
|61.468
…
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
15
22
22
|17
15
23
22
|342,39015
377,70352
335,86617
336,60434
|74.432
67.107
158.005
156.055
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sümeroloji
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
22
21
|332,21687
357,43314
341,25014
326,32635
|101.846
116.421
138.452
199.679
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Halkbilimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
54
52
|323,18508
345,25690
330,47612
313,52012
|132.660
156.526
179.982
266.671
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
100
100
100
|52
103
106
103
|322,73278
322,80538
325,60623
310,37293
|134.390
255.278
201.798
285.765
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
60
|77
77
74
62
|321,43715
346,72890
331,49755
317,49459
|139.354
151.300
175.706
244.214
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Coğrafya
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
1
—
—
|4
1
—
—
|303,77181
353,24226
—
—
|223.363
129.428
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
106
103
|297,19505
303,88662
309,81280
298,97713
|262.319
368.286
285.347
361.244
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Coğrafya
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
100
103
103
|103
103
109
106
|293,99463
309,14008
307,24442
292,33473
|282.790
333.578
301.118
410.711
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
106
103
|285,13752
289,98426
290,38427
285,86485
|344.503
471.814
420.615
462.652
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Halkbilimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|224,15702
271,78947
—
—
|900.659
634.738
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
500
500
550
|205
513
513
564
|461,84071
456,38332
471,29194
468,87573
|2.233
3.225
3.242
4.387
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
100
100
|62
93
106
103
|425,32269
421,69086
436,70543
435,55468
|10.244
15.694
9.831
14.281
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|417,67854
405,88120
403,75886
396,01910
|14.646
28.368
39.660
64.704
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Politika ve Ekonomi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|41
47
41
41
|404,17977
388,65164
391,19454
384,83457
|25.521
48.656
59.867
86.858
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|52
72
64
62
|403,51717
393,83311
407,49111
404,36907
|26.203
41.748
34.526
50.092
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|52
62
62
62
|397,45096
377,84574
378,52807
370,16603
|32.838
65.242
85.198
120.279
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|52
67
63
62
|396,23158
383,04291
390,14118
385,11264
|34.315
56.924
61.763
86.281
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|41
72
64
62
|395,77083
376,82527
377,01628
369,62389
|34.899
66.958
88.500
121.617
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
70
70
|36
36
72
72
|393,27122
387,84864
397,86340
398,00605
|38.093
49.802
48.483
61.072
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|385,90118
379,38801
393,14017
390,42278
|48.472
62.668
56.415
75.473
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|52
72
64
62
|383,46076
365,09955
367,71607
364,41759