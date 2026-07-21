Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026: Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:33

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026: Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

Ankara Üniversitesi puanları, 2026 YKS tercih döneminde bu üniversitede eğitim almak isteyen adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, bölüm bazında taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türleriyle tercih yapacak adaylar, Ankara Üniversitesi'ndeki 2 ve 4 yıllık programların güncel verilerini yakından takip ediyor.

  • ABONE OL
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026: Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

Ankara Üniversitesi puanları, 2026 YKS tercih döneminde başkentte üniversite eğitimi almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, tercih listelerini hazırlarken Ankara Üniversitesi'nin bölümlere göre taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceliyor. Geçmiş yıl yerleştirme verileri, sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türleriyle tercih yapacak adaylar için önemli bir yol gösterici oluyor.

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026: Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026: Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

4-5-6 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 526,70477
526,97890
535,75221
530,28888		 2.562
2.826
2.449
3.042
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 335
335
320
320		 344
344
328
328		 523,18583
523,29917
531,86301
525,98498		 3.290
3.577
3.533
4.353
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
75
75		 82
82
77
77		 484,93581
492,56822
514,64455
509,55009		 19.192
13.485
10.400
11.746
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 110
140
140
140		 113
144
144
144		 481,02029
477,38687
495,69718
493,28178		 21.629
21.103
21.423
21.968
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
30
30
30		 21
31
31
31		 480,60251
475,30678
494,32931
491,39741		 21.906
22.233
22.314
23.309
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
82
82
82		 469,31291
461,61790
487,92874
479,82630		 29.948
30.608
26.677
31.889
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 468,36237
474,56124
500,62803
489,73730		 30.632
22.669
18.220
24.481
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
30
60
60		 21
31
62
62		 463,54203
449,38910
467,28225
466,45064		 34.465
39.027
42.863
42.622
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 463,27559
466,22625
496,43475
487,33685		 34.690
27.586
20.929
26.213
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
120
120		 82
82
123
123		 461,23433
445,65644
467,13329
468,66419		 36.361
41.800
42.983
40.771
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
40
25		 67
67
41
26		 449,98176
454,63093
489,34316
477,77924		 46.156
35.288
25.681
33.483
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Veteriner
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
65
60
60		 31
67
62
62		 447,30268
425,77770
455,36476
458,45818		 48.566
57.953
53.240
49.281
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
100
100		 77
77
103
103		 442,09888
424,53742
442,60281
423,88247		 53.512
59.071
65.015
80.884
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
170
165
165		 123
175
175
170		 435,97121
412,82660
441,32151
443,83492		 59.397
69.737
66.274
62.045
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 41
67
63
62		 428,75202
399,27758
408,39254
353,22219		 66.687
83.408
100.576
170.444
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 160
180
180
180		 164
185
190
185		 423,55283
400,29015
419,66053
412,90311		 72.201
82.341
87.900
92.100
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 422,97575
386,64728
398,07218
360,80253		 72.799
97.366
113.090
157.858
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 421,29844
397,88222
421,82904
406,75930		 74.635
84.865
85.725
98.682
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
65
65		 62
67
67
67		 416,14181
395,13178
421,33324
411,04777		 80.344
87.796
86.240
94.091
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 36
36
32
 414,38877
416,11137
434,27772
 82.339
66.547
72.896
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 404,48596
380,78086
408,36895
379,92907		 93.463
104.356
100.605
130.401
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 397,09074
380,23011
413,68374
392,53581		 102.467
105.009
94.439
114.723
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
70
70		 28
31
74
72		 391,54678
381,76091
397,34944
402,58412		 109.504
103.109
114.042
103.177
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 391,47165
381,14446
428,52786
413,12376		 109.596
103.884
78.711
91.878
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 391,1572
360,70197
369,50856
345,78229		 110.003
131.156
153.642
183.552
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
5
5
5		 10
5
5
5		 389,83512
415,39373
428,96009
386,60137		 111.727
67.259
78.262
121.938
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 386,51089
355,32431
368,34304
333,06081		 116.096
139.387
155.503
208.766
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 380,04373


 124.919
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
90
90		 62
62
93
93		 379,89825
355,06138
372,05725
355,41571		 125.119
139.831
149.526
166.671
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 375,7157
346,57583
353,36002
318,13774		 131.150
153.862
182.110
243.153
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 110
115
110
110		 113
118
116
113		 367,5029
338,31208
356,97776
347,63280		 143.545
168.983
175.185
180.211
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
90
90		 72
72
94
93		 353,92832
333,05793
350,01060
332,07219		 166.832
179.199
188.742
210.957
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
30
40
40		 41
31
41
41		 352,15476
322,28558
332,88948
300,21860		 170.181
202.978
226.815
292.887
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 346,94706


 180.247
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 346,77911


 180.579
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 337,66924
300,22431
309,35857
284,96842		 199.927
264.252
294.203
344.615
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Jeofizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
15		 26
26
21
14		 335,7414
314,30918
324,85824
Dolmadı		 204.270
223.023
247.547
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
45
45		 31
31
49
47		 331,79463
312,44686
328,20184
321,47684		 213.462
228.037
238.682
234.956
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 330,47661
306,59456

 216.586
244.540
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
42
41		 330,43187
307,65060
331,11897
309,78088		 216.701
241.576
231.248
264.972
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 325,9435
313,46947
335,22004
310,72353		 228.042
225.262
221.173
262.398
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 325,16111
335,91636

 230.151
173.591
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
75
75		 41
41
79
77		 314,42911
293,87186
303,84258
291,24264		 260.400
286.241
313.555
322.104
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Ortez ve Protez
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
55		 62
62
58
57		 303,9513
286,62675
307,24477
301,42345		 294.641
313.855
301.451
289.213
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
45
45		 31
31
49
47		 303,91078
287,46106
299,05414
283,82589		 294.760
310.444
331.225
348.911
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
49
47		 295,48189
286,28382
297,32362
288,65398		 325.794
315.311
337.909
331.401
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 294,62833
282,55748
289,90384
268,30779		 329.183
330.843
368.781
415.650
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
49
47		 290,159
279,55655
294,67551
283,87828		 347.731
344.316
348.573
348.706
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
54
52		 285,24253
273,92486
283,36269
269,14688		 369.715
371.500
398.554
411.638
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
32
31		 282,44361
267,85929
277,46448
257,53710		 382.814
404.590
428.135
473.007
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Veteriner
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
3
2		 2
1
3
2		 280,95979
372,25059
237,99619
382,62510		 389.800
115.029
723.066
126.882
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
45
45		 41
41
49
47		 280,09438
267,32001
275,36785
266,33363		 394.153
407.868
439.485
425.387
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
35		 47
47
49
36		 274,35847
259,18153
269,13830
255,56876		 424.729
459.415
474.819
484.809
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
 2
1
1
 272,28788
252,88524
215,00530
 436.326
506.806
998.122
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
32
31		 264,56885
254,49589
262,46174
245,05994		 484.287
494.024
517.034
557.123
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Dijital Oyun Tasarımı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 245,05576


 643.140
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 244,84201


 645.253
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1

 1
1

 Dolmadı
375,14596

 Dolmadı
111.320
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
2
2

 Dolmadı
300,18793

 Dolmadı
264.391
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
80
80		 47
47
82
82		 430,62134
459,23553
439,99908
429,46129		 1.855
2.165
3.352
6.483
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 426,52246
456,15342
422,57674
414,25832		 2.277
2.523
7.857
12.692
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 400,19613
436,18314
420,71153
414,93372		 7.974
6.675
8.554
12.332
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 397,90173
406,87898

 8.866
24.555
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
65
65		 41
72
69
67		 387,89997
409,74340
399,63637
397,29497		 13.693
21.922
21.623
25.082
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 27
30
20
20		 28
31
22
21		 386,83057
417,83231
405,43421
409,25313		 14.319
15.531
17.054
15.707
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 382,18726
413,50593
381,23181
374,54999		 17.362
18.699
42.608
54.850
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 41
67
69
67		 377,10324
396,11739
382,85038
379,74382		 21.456
36.719
40.300
46.429
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
65
65		 41
72
69
67		 373,39377
392,78981
375,40578
375,20845		 24.914
41.231
51.745
53.694
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
30
100
100		 52
31
106
103		 369,53405
406,90278
358,12580
342,75079		 28.854
24.530
87.783
133.821
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
54
52		 363,31323
390,51467
362,35004
353,88410		 36.325
44.608
77.590
99.933
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 361,91525
394,21777
379,13000
374,87971		 38.248
39.252
45.723
54.260
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
50		 52
57
54
52		 356,84523
384,24780
372,22061
367,89236		 45.815
54.960
57.251
66.973
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Coğrafya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 41
47
41
41		 353,70289
382,25190
370,22119
366,68686		 51.058
58.467
61.008
69.476
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
150
200
200		 152
154
210
205		 352,53982
384,40118
359,39583
363,94579		 53.132
54.664
84.589
75.171
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3


 3


 348,18694


 61.468
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
15
22
22		 17
15
23
22		 342,39015
377,70352
335,86617
336,60434		 74.432
67.107
158.005
156.055
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sümeroloji
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
22
21		 332,21687
357,43314
341,25014
326,32635		 101.846
116.421
138.452
199.679
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Halkbilimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
54
52		 323,18508
345,25690
330,47612
313,52012		 132.660
156.526
179.982
266.671
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
100
100
100		 52
103
106
103		 322,73278
322,80538
325,60623
310,37293		 134.390
255.278
201.798
285.765
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
60		 77
77
74
62		 321,43715
346,72890
331,49755
317,49459		 139.354
151.300
175.706
244.214
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Coğrafya
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
1

 4
1

 303,77181
353,24226

 223.363
129.428
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
106
103		 297,19505
303,88662
309,81280
298,97713		 262.319
368.286
285.347
361.244
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Coğrafya
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
100
103
103		 103
103
109
106		 293,99463
309,14008
307,24442
292,33473		 282.790
333.578
301.118
410.711
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
106
103		 285,13752
289,98426
290,38427
285,86485		 344.503
471.814
420.615
462.652
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Halkbilimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 224,15702
271,78947

 900.659
634.738
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 200
500
500
550		 205
513
513
564		 461,84071
456,38332
471,29194
468,87573		 2.233
3.225
3.242
4.387
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
100
100		 62
93
106
103		 425,32269
421,69086
436,70543
435,55468		 10.244
15.694
9.831
14.281
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 417,67854
405,88120
403,75886
396,01910		 14.646
28.368
39.660
64.704
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Politika ve Ekonomi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 41
47
41
41		 404,17977
388,65164
391,19454
384,83457		 25.521
48.656
59.867
86.858
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 52
72
64
62		 403,51717
393,83311
407,49111
404,36907		 26.203
41.748
34.526
50.092
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 52
62
62
62		 397,45096
377,84574
378,52807
370,16603		 32.838
65.242
85.198
120.279
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 52
67
63
62		 396,23158
383,04291
390,14118
385,11264		 34.315
56.924
61.763
86.281
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 41
72
64
62		 395,77083
376,82527
377,01628
369,62389		 34.899
66.958
88.500
121.617
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
70
70		 36
36
72
72		 393,27122
387,84864
397,86340
398,00605		 38.093
49.802
48.483
61.072
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 385,90118
379,38801
393,14017
390,42278		 48.472
62.668
56.415
75.473
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 52
72
64
62		 383,46076
365,09955
367,71607
364,41759