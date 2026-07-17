Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026: AYBÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

4 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|195
195
190
180
|200
200
195
185
|511,82485
508,19544
519,80926
515,36476
|6.494
7.571
8.012
8.780
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|130
130
130
120
|134
134
134
123
|506,77078
502,10143
514,86976
511,05854
|8.250
9.716
10.277
10.993
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
100
100
100
|72
103
103
103
|473,40262
461,80894
482,67576
482,68925
|26.870
30.469
30.537
29.661
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|2
1
1
1
|471,69133
446,60528
490,19150
460,16371
|28.123
41.082
25.094
47.841
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|465,54663
454,51152
478,64198
468,86538
|32.883
35.360
33.678
40.619
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
—
1
1
|465,3446
Dolmadı
483,56931
483,46325
|33.047
Dolmadı
29.854
29.100
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
82
82
82
|454,47809
441,35042
470,66081
460,57603
|42.086
45.030
40.031
47.520
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|454,44842
461,32999
495,41394
485,52722
|42.108
30.795
21.602
27.534
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
40
40
|67
67
41
41
|445,19918
448,71305
486,36591
476,60645
|50.537
39.558
27.795
34.400
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
85
80
80
|72
88
82
82
|442,90481
423,23492
449,65435
436,37270
|52.724
60.187
58.525
68.907
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|440,39896
426,78410
458,13024
447,26619
|55.042
57.085
50.915
59.022
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|436,3535
409,64991
429,69776
432,81843
|59.030
72.792
77.512
72.159
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|150
160
160
160
|158
168
168
164
|392,14942
365,87392
383,03406
380,16141
|108.676
123.697
133.246
130.108
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
82
82
|390,29073
373,38514
399,69942
394,97026
|111.101
113.589
111.040
111.814
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|387,42015
357,79926
380,08595
359,36787
|114.897
135.509
137.394
160.129
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|386,55848
361,12367
382,93144
354,18005
|116.032
130.560
133.406
168.754
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
70
70
|52
62
72
72
|374,34542
345,13314
362,37992
342,76842
|133.184
156.392
165.628
189.214
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
52
52
|366,62481
343,62265
370,03835
343,14290
|144.857
159.040
152.760
188.519
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|22
—
—
—
|363,05721
—
—
—
|150.706
…
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|22
22
—
—
|359,59319
338,80936
—
—
|156.602
168.054
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
75
75
|29
32
79
77
|350,88713
337,20598
359,14400
363,75504
|172.597
171.092
171.278
153.428
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
85
80
80
|69
91
84
82
|338,97695
312,92382
341,87147
346,26727
|197.034
226.707
205.770
182.651
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|54
54
74
72
|319,37748
298,64271
319,16129
314,19542
|245.991
269.612
263.626
253.002
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
—
|2
1
1
—
|297,93506
286,10573
269,83001
—
|316.464
316.036
470.718
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
1
1
—
|1
1
1
—
|Dolmadı
298,21397
399,84686
—
|Dolmadı
271.108
110.869
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Dijital Oyun Tasarımı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
84
82
|348,27841
371,64869
342,21893
338,66697
|61.294
79.738
134.989
148.393
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|347,96839
—
—
—
|61.966
…
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|343,82157
365,91506
356,28376
351,59476
|71.015
93.332
92.535
106.234
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
84
82
|336,92515
373,12085
348,41200
345,97775
|88.339
76.531
114.836
123.138
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|333,5701
—
—
—
|97.841
…
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
125
125
|105
106
133
129
|320,89356
342,81289
321,36637
326,33814
|141.539
165.707
222.280
199.622
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
15
15
|12
11
16
15
|308,12537
331,90150
288,44419
301,37423
|199.898
211.111
436.165
344.221
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
250
250
230
|103
257
257
236
|435,47305
425,69776
438,49993
435,58315
|6.242
13.391
9.239
14.264
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|74
74
62
62
|389,90179
381,44570
390,21112
381,07694
|42.719
59.412
61.633
94.995
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
100
100
|64
96
106
103
|388,45203
384,64631
398,07929
400,63166
|44.692
54.459
48.139
56.473
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|42
74
62
62
|360,02107
341,01331
347,99142
342,79512
|99.184
152.766
168.086
200.207
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
70
60
60
|64
74
62
62
|356,64747
342,73152
351,12235
348,37740
|107.497
147.385
157.609
181.591
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
74
63
62
|352,16549
339,06927
353,05573
350,95298
|119.280
159.003
151.435
173.430
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
64
62
62
|350,9502
336,43322
339,69488
334,85373
|122.715
167.930
198.716
229.701
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|32
42
64
62
|341,84004
338,28964
344,93828
342,93653
|150.098
161.547
178.730
199.750
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|74
74
63
62
|340,94615
330,44401
336,82548
332,87336
|153.135
190.072
210.216
237.680
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Maliye
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|53
74
62
62
|340,90022
322,86597
326,87435
324,49552
|153.275
222.179
254.629
274.012
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
74
62
62
|324,20691
314,33569
320,23694
316,17679
|217.209
263.795
288.073
314.745
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|54
79
74
72
|320,38931
311,17164
320,94317
319,29954
|234.355
281.093
284.385
298.953
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|314,06338
304,69498
—
—
|265.655
319.496
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
75
70
70
|69
79
74
72
|313,29178
303,47983
305,75967
304,23323
|269.704
327.084
373.335
382.701
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
64
62
|302,72176
302,62344
308,19979
309,80207
|330.572
332.525
357.584
349.500
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
70
|89
91
83
72
|300,74158
289,18443
289,21798
288,87378
|343.459
428.709
493.825
489.541
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|299,58241
293,45677
293,28845
288,59432
|351.108
395.908
461.710
491.619
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|285,83791
—
—
—
|451.666
…
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
70
|90
91
82
72
|285,08631
280,01601
277,62859
280,33217
|457.851
505.783
593.687
559.380
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|42
54
74
72
|280,20127
274,16742
275,94239
275,15431
|499.149
560.474
609.251
605.872
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|268,25911
—
—
—
|610.136
…
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|64
64
63
62
|431,55364
435,35413
437,54748
429,14076
|10.808
12.348
14.407
14.604
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|68
69
64
62
|320,81799
310,82399
326,91039
323,42288
|56.872
67.064
60.826
52.874
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
32
—
—
|271,2995
250,42697
—
—
|82.434
103.527
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
2 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
65
65
65
|380,37103
365,19389
361,36447
354,02696
|239.068
327.108
356.175
372.413
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
65
65
65
|364,58459
350,35233
344,02254
338,08468
|313.469
409.937
465.687
468.899
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|50
65
65
67
|354,91826
346,17799
336,57779
330,32366
|367.508
437.044
521.286
523.831
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
65
65
67
|353,24792
339,48704
337,12324
326,56559
|377.552
484.407
517.069
552.551
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
65
65
|352,48517
351,17141
356,52834
346,53514
|382.246
404.757
383.997
415.156
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|50
65
67
65
|351,16166
340,68002
333,07335
326,89463
|390.478
475.594
549.777
549.994
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
52
50
|342,6795
335,54448
335,28841
333,58142
|447.183
514.630
531.479
500.270
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|52
66
66
67
|338,24746
335,66653
330,81386
323,79433
|479.720
513.676
568.576
574.746
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Büyük Veri Analistliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|338,07346
—
—
—
|481.014
—
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|336,37897
321,81058
316,6355
315,58504
|493.860
636.295
699.230
645.573
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|45
47
46
45
|333,68225
323,22461
318,47543
318,30539
|514.902
622.566
680.912
621.052
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
66
66
66
|328,4005
325,92017
325,22683
321,17265
|558.786
597.121
617.239
596.351
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
51
|323,42904
317,99984
313,81851
310,1666
|603.115
674.819
728.384
695.986
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Dijital Dönüşüm Elektroniği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|316,96681
—
—
—
|664.632
—
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|35
52
52
52
|313,71488
300,98661
292,9211
289,21008
|697.697
870.136
970.130
924.403
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
61
|308,99939
299,1602
292,87093
291,04447
|748.100
893.396
970.796
902.452
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
61
62
62
|308,70741
302,71532
293,57408
286,77333
|751.300
848.449
961.764
954.175
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
66
67
67
|306,34517
300,04471
286,09792
276,16063
|777.528
882.046
1.060.090
1.094.596
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|296,65576
290,90441
280,61441
277,88426
|891.978
1.004.477
1.135.723
1.070.819
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
30
30
|47
47
31
31
|296,08959
292,31435
304,10206
302,21065
|898.987
984.873
834.598
776.997
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|294,98843
291,91645
—
—
|912.659
990.424
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Dijital Dönüşüm Elektroniği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|290,89909
—
—
—
|964.422
—
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
60
58
|36
72
62
60
|288,38049
275,07296
264,43322
258,21628
|997.207
1.238.578
1.376.687
1.369.054
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
82
82
|268,96808
262,4978
248,7373
244,68021
|1.266.005
1.440.324
1.636.314
1.613.054
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|0
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—