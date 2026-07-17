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Haberler Fotohaber Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026: AYBÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:19

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026: AYBÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları, 2026 YKS tercih döneminde adayların en çok araştırdığı veriler arasında yer alıyor. Başkentte eğitim veren devlet üniversitesinin tıp, hukuk, diş hekimliği, mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler başta olmak üzere birçok programa ait başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri tercih sürecinde yakından takip ediliyor.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026: AYBÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

2010 yılında kurulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, kısa sürede özellikle sağlık, hukuk ve mühendislik alanlarındaki programlarıyla adayların tercih listelerinde yer edinmeyi başardı. 2026 tercih döneminde üniversitenin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları; bölüm tercihinde bulunacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. İşte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 2 ve 4 yıllık programlarına ilişkin güncel yerleştirme verileri...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026: AYBÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026: AYBÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026

4 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 195
195
190
180		 200
200
195
185		 511,82485
508,19544
519,80926
515,36476		 6.494
7.571
8.012
8.780
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 130
130
130
120		 134
134
134
123		 506,77078
502,10143
514,86976
511,05854		 8.250
9.716
10.277
10.993
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
100
100
100		 72
103
103
103		 473,40262
461,80894
482,67576
482,68925		 26.870
30.469
30.537
29.661
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1		 2
1
1
1		 471,69133
446,60528
490,19150
460,16371		 28.123
41.082
25.094
47.841
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 465,54663
454,51152
478,64198
468,86538		 32.883
35.360
33.678
40.619
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1

1
1		 465,3446
Dolmadı
483,56931
483,46325		 33.047
Dolmadı
29.854
29.100
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
82
82
82		 454,47809
441,35042
470,66081
460,57603		 42.086
45.030
40.031
47.520
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 454,44842
461,32999
495,41394
485,52722		 42.108
30.795
21.602
27.534
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
40
40		 67
67
41
41		 445,19918
448,71305
486,36591
476,60645		 50.537
39.558
27.795
34.400
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
85
80
80		 72
88
82
82		 442,90481
423,23492
449,65435
436,37270		 52.724
60.187
58.525
68.907
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 440,39896
426,78410
458,13024
447,26619		 55.042
57.085
50.915
59.022
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 436,3535
409,64991
429,69776
432,81843		 59.030
72.792
77.512
72.159
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 150
160
160
160		 158
168
168
164		 392,14942
365,87392
383,03406
380,16141		 108.676
123.697
133.246
130.108
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
82
82		 390,29073
373,38514
399,69942
394,97026		 111.101
113.589
111.040
111.814
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 387,42015
357,79926
380,08595
359,36787		 114.897
135.509
137.394
160.129
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 386,55848
361,12367
382,93144
354,18005		 116.032
130.560
133.406
168.754
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
70
70		 52
62
72
72		 374,34542
345,13314
362,37992
342,76842		 133.184
156.392
165.628
189.214
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
52
52		 366,62481
343,62265
370,03835
343,14290		 144.857
159.040
152.760
188.519
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 22


 363,05721


 150.706
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20

 22
22

 359,59319
338,80936

 156.602
168.054
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
75
75		 29
32
79
77		 350,88713
337,20598
359,14400
363,75504		 172.597
171.092
171.278
153.428
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
85
80
80		 69
91
84
82		 338,97695
312,92382
341,87147
346,26727		 197.034
226.707
205.770
182.651
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 54
54
74
72		 319,37748
298,64271
319,16129
314,19542		 245.991
269.612
263.626
253.002
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
 2
1
1
 297,93506
286,10573
269,83001
 316.464
316.036
470.718
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
1
1
 1
1
1
 Dolmadı
298,21397
399,84686
 Dolmadı
271.108
110.869
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Dijital Oyun Tasarımı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
84
82		 348,27841
371,64869
342,21893
338,66697		 61.294
79.738
134.989
148.393
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 347,96839


 61.966
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 343,82157
365,91506
356,28376
351,59476		 71.015
93.332
92.535
106.234
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
84
82		 336,92515
373,12085
348,41200
345,97775		 88.339
76.531
114.836
123.138
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 333,5701


 97.841
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
125
125		 105
106
133
129		 320,89356
342,81289
321,36637
326,33814		 141.539
165.707
222.280
199.622
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
15
15		 12
11
16
15		 308,12537
331,90150
288,44419
301,37423		 199.898
211.111
436.165
344.221
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
250
250
230		 103
257
257
236		 435,47305
425,69776
438,49993
435,58315		 6.242
13.391
9.239
14.264
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 74
74
62
62		 389,90179
381,44570
390,21112
381,07694		 42.719
59.412
61.633
94.995
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
100
100		 64
96
106
103		 388,45203
384,64631
398,07929
400,63166		 44.692
54.459
48.139
56.473
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 42
74
62
62		 360,02107
341,01331
347,99142
342,79512		 99.184
152.766
168.086
200.207
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
70
60
60		 64
74
62
62		 356,64747
342,73152
351,12235
348,37740		 107.497
147.385
157.609
181.591
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
74
63
62		 352,16549
339,06927
353,05573
350,95298		 119.280
159.003
151.435
173.430
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
64
62
62		 350,9502
336,43322
339,69488
334,85373		 122.715
167.930
198.716
229.701
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 32
42
64
62		 341,84004
338,28964
344,93828
342,93653		 150.098
161.547
178.730
199.750
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 74
74
63
62		 340,94615
330,44401
336,82548
332,87336		 153.135
190.072
210.216
237.680
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Maliye
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 53
74
62
62		 340,90022
322,86597
326,87435
324,49552		 153.275
222.179
254.629
274.012
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
74
62
62		 324,20691
314,33569
320,23694
316,17679		 217.209
263.795
288.073
314.745
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 54
79
74
72		 320,38931
311,17164
320,94317
319,29954		 234.355
281.093
284.385
298.953
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 314,06338
304,69498

 265.655
319.496
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
75
70
70		 69
79
74
72		 313,29178
303,47983
305,75967
304,23323		 269.704
327.084
373.335
382.701
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
64
62		 302,72176
302,62344
308,19979
309,80207		 330.572
332.525
357.584
349.500
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
70		 89
91
83
72		 300,74158
289,18443
289,21798
288,87378		 343.459
428.709
493.825
489.541
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 299,58241
293,45677
293,28845
288,59432		 351.108
395.908
461.710
491.619
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 285,83791


 451.666
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
70		 90
91
82
72		 285,08631
280,01601
277,62859
280,33217		 457.851
505.783
593.687
559.380
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 42
54
74
72		 280,20127
274,16742
275,94239
275,15431		 499.149
560.474
609.251
605.872
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 268,25911


 610.136
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 64
64
63
62		 431,55364
435,35413
437,54748
429,14076		 10.808
12.348
14.407
14.604
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 68
69
64
62		 320,81799
310,82399
326,91039
323,42288		 56.872
67.064
60.826
52.874
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
32

 271,2995
250,42697

 82.434
103.527
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026: AYBÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

2 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
65
65
65		 380,37103
365,19389
361,36447
354,02696		 239.068
327.108
356.175
372.413
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
65
65
65		 364,58459
350,35233
344,02254
338,08468		 313.469
409.937
465.687
468.899
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 50
65
65
67		 354,91826
346,17799
336,57779
330,32366		 367.508
437.044
521.286
523.831
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
65
65
67		 353,24792
339,48704
337,12324
326,56559		 377.552
484.407
517.069
552.551
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
65
65		 352,48517
351,17141
356,52834
346,53514		 382.246
404.757
383.997
415.156
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 50
65
67
65		 351,16166
340,68002
333,07335
326,89463		 390.478
475.594
549.777
549.994
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
52
50		 342,6795
335,54448
335,28841
333,58142		 447.183
514.630
531.479
500.270
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 52
66
66
67		 338,24746
335,66653
330,81386
323,79433		 479.720
513.676
568.576
574.746
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Büyük Veri Analistliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 338,07346


 481.014
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 336,37897
321,81058
316,6355
315,58504		 493.860
636.295
699.230
645.573
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 45
47
46
45		 333,68225
323,22461
318,47543
318,30539		 514.902
622.566
680.912
621.052
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
66
66
66		 328,4005
325,92017
325,22683
321,17265		 558.786
597.121
617.239
596.351
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
51		 323,42904
317,99984
313,81851
310,1666		 603.115
674.819
728.384
695.986
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Dijital Dönüşüm Elektroniği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 316,96681


 664.632
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 35
52
52
52		 313,71488
300,98661
292,9211
289,21008		 697.697
870.136
970.130
924.403
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
61		 308,99939
299,1602
292,87093
291,04447		 748.100
893.396
970.796
902.452
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
61
62
62		 308,70741
302,71532
293,57408
286,77333		 751.300
848.449
961.764
954.175
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
66
67
67		 306,34517
300,04471
286,09792
276,16063		 777.528
882.046
1.060.090
1.094.596
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 296,65576
290,90441
280,61441
277,88426		 891.978
1.004.477
1.135.723
1.070.819
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
30
30		 47
47
31
31		 296,08959
292,31435
304,10206
302,21065		 898.987
984.873
834.598
776.997
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 294,98843
291,91645

 912.659
990.424
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Dijital Dönüşüm Elektroniği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 290,89909


 964.422
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
60
58		 36
72
62
60		 288,38049
275,07296
264,43322
258,21628		 997.207
1.238.578
1.376.687
1.369.054
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
82
82		 268,96808
262,4978
248,7373
244,68021		 1.266.005
1.440.324
1.636.314
1.613.054
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1

 0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026: AYBÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

YÖK ATLAS için tıklayınız

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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