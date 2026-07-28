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ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 07:10
ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde yukarı yönlü ivme kazanan altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasadaki hareketlilik, düğün sezonuna hazırlanan vatandaşların ilgisini de artırmış durumda. 28 Temmuz 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.