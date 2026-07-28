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Haberler Fotohaber ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 07:10

ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde yukarı yönlü ivme kazanan altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasadaki hareketlilik, düğün sezonuna hazırlanan vatandaşların ilgisini de artırmış durumda. 28 Temmuz 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...

Yeni günün başlaması ile altın fiyatları sorgulamaları gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Bu süreçte yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen en önemli faktörler arasında bulunuyor. Gün içerisinde de anlık değişim gösteren altın fiyatları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

28 Temmuz 2026 Alış Satış Fark
Gram Altın 6.158,06 6.158,99 -0,76%

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

28 Temmuz 2026 Alış Satış Fark
Çeyrek Altın 9.993,00 10.066,00 -0,77%

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

28 Temmuz 2026 Alış Satış Fark
Cumhuriyet Altını 40.986,00 41.603,00 0,36%

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...

ATA ALTIN FİYATI

28 Temmuz 2026 Alış Satış Fark
Ata Altın 40.622,00 41.066,00
-0,76%

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

28 Temmuz 2026 Alış Satış Fark
22 Ayar Bilezik 5.573,60 5.764,53 -0,77%

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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