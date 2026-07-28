ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek ve bilezik fiyatları...

Yeni günün başlaması ile altın fiyatları sorgulamaları gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Bu süreçte yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen en önemli faktörler arasında bulunuyor. Gün içerisinde de anlık değişim gösteren altın fiyatları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.