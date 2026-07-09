Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:13

Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, hayalindeki lisede eğitim almaya hazırlanan öğrenciler için tercih serüveni başlayacak. Böylece okulların kaç puan ve sıralama ile öğrenci alacağı durumu en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Peki "Antalya lise taban puanları nedir?" İşte MEB'in yayımladığı en son yerleştirme verileri ışığında Antalya'daki Fen, Anadolu, Meslek ve İmam Hatip liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri detayları…

  • ABONE OL
Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

Antalya'daki liseleri tercih listesine eklemek isteyen adaylar, okulların taban puanları ve başarı sıralamaları merakla araştırıyor. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile okulların kaç puanla öğrenci aldığı ön plana çıktı. 2026 LGS tercih sürecinin başlaması ile Antalya'daki Fen, Anadolu, Meslek ve İmam Hatip liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgileri adayların planlamalarını şekillendirecek.

Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

2026 ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI

Türkiye'deki liselerin geçen seneki yerleştirme sonuçlarına göre olan taban puanları, 2026 LGS tercih süreci için önemli bir rehber olacak. İşte Antalya'daki liselerin geçtiğimiz yılki (2025) taban puanları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

FEN LİSELERİ

Okul Adı İlçe Öğrenim Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Döşemealtı 4 yıl İngilizce 482.983 0,61
Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Kepez 4 yıl İngilizce 455.183 3,04
Hüseyin Girenes Fen Lisesi Alanya 4 yıl İngilizce 453.844 2,90
Namık Karamancı Fen Lisesi Manavgat 4 yıl İngilizce 453.326 2,92
Aksu Fen Lisesi Aksu 4 yıl İngilizce 446.646 3,98
Gazipaşa Fen Lisesi Gazipaşa 4 yıl İngilizce 428.732 5,34
Göynük Fen Lisesi Kemer 4 yıl İngilizce 426.605 6,78
Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Kumluca 4 yıl İngilizce 415.766 7,96
Serik Fen Lisesi Serik 4 yıl İngilizce 415.579 8,62
Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Korkuteli 4 yıl İngilizce 406.390 11,08
Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Kaş 4 yıl İngilizce 394.985 11,76
İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Elmalı 4 yıl İngilizce 385.233 14,09
Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

ANADOLU LİSELERİ

Okul Adı İlçe Öğrenim Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Antalya Anadolu Lisesi Muratpaşa 4 yıl İngilizce 471.081 1,81
Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Muratpaşa 4 yıl İngilizce 458.265 2,99
Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Konyaaltı 4 yıl İngilizce 439.594 4,98
Gülveren Anadolu Lisesi Kepez 4 yıl İngilizce 435.407 5,44
Hasan Çolak Anadolu Lisesi Alanya 4 yıl İngilizce 422.002 7,42
Antalya Lisesi Muratpaşa 4 yıl İngilizce 420.817 7,53
Manavgat Anadolu Lisesi Manavgat 4 yıl İngilizce 416.576 7,63
Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi Alanya 4 yıl İngilizce 393.540 12,10
Ünal Aysal Anadolu Lisesi Kemer 4 yıl İngilizce 378.557 16,48
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Serik 4 yıl İngilizce 365.567 16,97
Finike Anadolu Lisesi Finike 4 yıl İngilizce 337.598 21,91
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Manavgat 4 yıl İngilizce 162.744 98,52
Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi Kaş 4 yıl İngilizce 144.314 63,99
Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

Okul Adı İlçe Alan Öğrenim Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alanya Siber Güvenlik 4 yıl İngilizce 404.063 -
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aksu Uçak Bakım Hazırlık + 4 yıl İngilizce 400.001 10,81
İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alanya Bilişim Teknolojileri 4 yıl İngilizce 377.586 -
Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konyaaltı Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 346.713 26,30
Antalya Ticaret Borsası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muratpaşa Bilişim Teknolojileri 4 yıl İngilizce 338.026 23,02
Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muratpaşa Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 4 yıl İngilizce 337.107 23,90
Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döşemealtı Sağlık Hizmetleri 4 yıl İngilizce 334.817 21,69
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepez Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 316.585 27,02
Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepez Adalet 4 yıl İngilizce 312.048 25,59
Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konyaaltı Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 265.772 38,46
Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muratpaşa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 4 yıl İngilizce 254.679 37,43
Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muratpaşa Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 253.189 47,70
Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muratpaşa Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 247.954 47,77
Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konyaaltı Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 247.598 44,57
Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konyaaltı Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 4 yıl İngilizce 240.836 41,10
Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muratpaşa Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 240.309 49,40
Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Manavgat Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 219.332 49,68
Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepez Bilişim Teknolojileri 4 yıl İngilizce 215.109 -
Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muratpaşa Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 206.602 62,54
Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döşemealtı Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 205.351 70,78
Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepez Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 202.630 60,21
Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alanya Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 202.352 93,11
Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kemer Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 199.006 63,63
Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepez Motorlu Araçlar Teknolojisi 4 yıl İngilizce 198.710 -
Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döşemealtı Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 192.099 75,90
Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alanya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 191.851 70,36
Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Serik Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 191.400 80,28
Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kemer Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 191.167 67,96
Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Serik Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 190.431 64,61
Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alanya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 189.155 55,67
Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Manavgat Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 187.322 64,35
Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Manavgat Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 182.910 96,29
Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Serik Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 182.631 68,09
Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Akseki Tarım 4 yıl İngilizce 172.376 85,97
Şule-Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Manavgat Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 167.943 94,00
Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepez Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 165.124 96,58
Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kaş Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 165.065 99,94
Aysel Akın-Klaus Wagner Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aksu Tarım 4 yıl İngilizce 163.556 99,66
Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepez Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 4 yıl İngilizce 163.290 -
Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepez Gıda Teknolojisi 4 yıl İngilizce 156.538 -
Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alanya Motorlu Araçlar Teknolojisi 4 yıl İngilizce 155.751 97,75
Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kaş Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 144.547 98,95
Gülşen - Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepez Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 142.165 75,18
Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konyaaltı Denizcilik 4 yıl İngilizce - -
Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konyaaltı Denizcilik Hazırlık + 4 yıl İngilizce - -
Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

Okul Adı İlçe Öğrenim Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Kepez Hazırlık + 4 yıl İngilizce 458.778 4,87
Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Kepez 4 yıl İngilizce 420.351 7,28
Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konyaaltı 4 yıl İngilizce 412.948 9,82
Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Alanya Hazırlık + 4 yıl İngilizce 391.307 11,71
Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Muratpaşa 4 yıl İngilizce 382.697 14,53
Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Alanya 4 yıl İngilizce 372.545 13,38
Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Kepez 4 yıl İngilizce 354.884 18,49
Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Muratpaşa 4 yıl İngilizce 329.635 23,14
Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Döşemealtı 4 yıl İngilizce 307.487 31,29
Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Manavgat 4 yıl İngilizce 295.829 34,93
Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Finike 4 yıl İngilizce 294.053 29,75
Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi Serik 4 yıl İngilizce 214.861 91,07
Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi Demre 4 yıl İngilizce 209.114 83,87
Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Alanya 4 yıl İngilizce 207.530 93,87
Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Elmalı 4 yıl İngilizce 203.334 54,71
Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Kumluca 4 yıl İngilizce 198.526 91,03
Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Aksu 4 yıl İngilizce 180.788 98,23
Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi Muratpaşa 4 yıl İngilizce 171.089 -
Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Korkuteli 4 yıl İngilizce 170.080 69,37
Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Serik 4 yıl İngilizce 160.393 57,27
Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Kaş 4 yıl İngilizce 153.023 83,18
Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Gazipaşa 4 yıl İngilizce 131.946 69,69
Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Okul Adı İlçe Öğrenim Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Kepez 4 yıl İngilizce 413.607 8,30
Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Kepez Hazırlık + 4 yıl İngilizce 398.290 11,16
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Döşemealtı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 386.029 13,13
Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Kumluca 4 yıl İngilizce 377.617 15,76
Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Alanya Hazırlık + 4 yıl İngilizce 334.256 19,65
Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Alanya 4 yıl İngilizce 319.368 20,80
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA