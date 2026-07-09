Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

|İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Alanya
|Siber Güvenlik
|4 yıl
|İngilizce
|404.063
|-
|Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Aksu
|Uçak Bakım
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|400.001
|10,81
|İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Alanya
|Bilişim Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|377.586
|-
|Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Konyaaltı
|Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|346.713
|26,30
|Antalya Ticaret Borsası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muratpaşa
|Bilişim Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|338.026
|23,02
|Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muratpaşa
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|337.107
|23,90
|Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Döşemealtı
|Sağlık Hizmetleri
|4 yıl
|İngilizce
|334.817
|21,69
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kepez
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|316.585
|27,02
|Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kepez
|Adalet
|4 yıl
|İngilizce
|312.048
|25,59
|Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Konyaaltı
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|265.772
|38,46
|Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muratpaşa
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|4 yıl
|İngilizce
|254.679
|37,43
|Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muratpaşa
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|253.189
|47,70
|Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muratpaşa
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|247.954
|47,77
|Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Konyaaltı
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|247.598
|44,57
|Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Konyaaltı
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|240.836
|41,10
|Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muratpaşa
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|240.309
|49,40
|Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Manavgat
|Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|219.332
|49,68
|Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kepez
|Bilişim Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|215.109
|-
|Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muratpaşa
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|206.602
|62,54
|Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Döşemealtı
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|205.351
|70,78
|Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kepez
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|202.630
|60,21
|Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Alanya
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|202.352
|93,11
|Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kemer
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|199.006
|63,63
|Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kepez
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|198.710
|-
|Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Döşemealtı
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|192.099
|75,90
|Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Alanya
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|191.851
|70,36
|Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Serik
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|191.400
|80,28
|Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kemer
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|191.167
|67,96
|Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Serik
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|190.431
|64,61
|Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Alanya
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|189.155
|55,67
|Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Manavgat
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|187.322
|64,35
|Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Manavgat
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|182.910
|96,29
|Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Serik
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|182.631
|68,09
|Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Akseki
|Tarım
|4 yıl
|İngilizce
|172.376
|85,97
|Şule-Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Manavgat
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|167.943
|94,00
|Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kepez
|Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|165.124
|96,58
|Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kaş
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|165.065
|99,94
|Aysel Akın-Klaus Wagner Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Aksu
|Tarım
|4 yıl
|İngilizce
|163.556
|99,66
|Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kepez
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|163.290
|-
|Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kepez
|Gıda Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|156.538
|-
|Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Alanya
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|155.751
|97,75
|Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kaş
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|144.547
|98,95
|Gülşen - Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kepez
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|142.165
|75,18
|Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Konyaaltı
|Denizcilik
|4 yıl
|İngilizce
|-
|-
|Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Konyaaltı
|Denizcilik
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|-
|-