Antalya Lise Taban Puanları Sorgulanıyor! MEB 2026 LGS Antalya Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

Antalya'daki liseleri tercih listesine eklemek isteyen adaylar, okulların taban puanları ve başarı sıralamaları merakla araştırıyor. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile okulların kaç puanla öğrenci aldığı ön plana çıktı. 2026 LGS tercih sürecinin başlaması ile Antalya'daki Fen, Anadolu, Meslek ve İmam Hatip liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgileri adayların planlamalarını şekillendirecek.