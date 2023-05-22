Giriş Tarihi: 22.05.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 21:45

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri 2023, son yapılan güncellemeler ile belli oldu. Mayıs ayında yapılması beklenen sınavlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasıyla birlikte ertelendi. Bu noktada, AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında sorusu yanıt aramakta. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları haziran ayında yapılacak ve dönem içi sadece yaz okulu kalacak. Peki, AÖF bahar dönemi final sınavları nasıl olacak? AÖF final sınavı online mı yüz yüze mi? İşte detaylar