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Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:19

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yeni dönem hazırlıkları başlıyor. AÖF kayıt yenileme döneminde ders seçimi ve ödeme adımları öne çıkarken, işlemlerin başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar…

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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Yeni akademik yıl öncesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ders seçimi ve ödeme işlemleri için hazırlıklarını sürdürüyor. AÖF kayıt yenileme döneminin ne zaman başlayacağı beklenirken, 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takvimi de belli oldu.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Takvimde güz dönemi için kayıt yenileme tarihi 5 Ekim 2026 Pazartesi olarak yer alıyor. Ders seçimi ve ödeme işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe kadar tamamlanabilecek. Güz dönemi dersleri de 5 Ekim'de başlayacak ve 17 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İşlemler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yürütülüyor. Sisteme e-Devlet bilgileri veya öğrenci şifresiyle giriş yapılabilecek. Ders seçiminin ardından sistemde oluşan ödeme tutarının yatırılmasıyla işlemler tamamlanmış olacak.

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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Yeni dönemde alınacak dersler, kayıt yenileme tarihleri içerisinde Ders Ekle-Sil ekranından belirlenecek. Bir yarıyılda 45 AKTS'yi aşmamak koşuluyla en fazla 8 ders seçilebilecek.

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