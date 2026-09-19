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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:19
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yeni dönem hazırlıkları başlıyor. AÖF kayıt yenileme döneminde ders seçimi ve ödeme adımları öne çıkarken, işlemlerin başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar…