AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Takvimde güz dönemi için kayıt yenileme tarihi 5 Ekim 2026 Pazartesi olarak yer alıyor. Ders seçimi ve ödeme işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe kadar tamamlanabilecek. Güz dönemi dersleri de 5 Ekim'de başlayacak ve 17 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.